Logo Epoch Times

vor 2 Stunden

Bamf: Asylverfahren für „arbeitsfähige” Syrer laufen wieder an

vor 2 Stunden

EU-Kommission will geplantes Waldschutzgesetz abschwächen

vor 2 Stunden

Merz wird 70 Jahre alt - Geburtstagsfeier ohne Merkel

vor 3 Stunden

Wie manche Weltkarten die wahre Größe von Regionen verzerren

vor 3 Stunden

Von Hamas übergebene Leichen identifiziert - Vance trifft Netanjahu

vor 4 Stunden

Keine Reiseempfehlung mehr für Deutschland - ist Belgrad das neue Berlin?

vor 11 Stunden

EU-Erklärung im Zeichen von Trumps Ukraine-Kurs

vor 12 Stunden

Prozessauftakt: Sechs Seenotretter wegen Beihilfe zur illegalen Migration angeklagt

vor 12 Stunden

EU-Regierungschefs prüfen Sanktionen gegen Chinas Rohstoffblockade

vor 12 Stunden

USA nennen keine Frist für Waffenrückgabe der Hamas

Logo Epoch Times
Krieg

Teile der Ukraine ohne Strom nach russischem Luftangriff

Die Ukraine kämpft mit Stromausfällen nach russischen Angriffen. Energieministerin Hrintschuk warnt: „Die massive Attacke dauert an.” Was Behörden über die Situation in Kiew sagen.

top-article-image

Russische Luftangriffe haben in mehreren Regionen der Ukraine die Stromversorgung unterbrochen.

Foto: Dan Bashakov/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Wegen russischer Luftangriffe auf das Stromnetz der Ukraine kommt es in weiten Teilen des Landes zu Notabschaltungen. Das teilte das Energieministerium in Kiew am Morgen mit. „Die massive Attacke dauert an“, schrieb Ministerin Switlana Hrintschuk auf Telegram.
Wo die Sicherheitslage es erlaube, werde mit Reparaturarbeiten begonnen. Wegen russischer Kampfdrohnen herrschte in Kiew und anderen Regionen auch am Morgen noch Luftalarm.

Tote durch Raketenangriff auf Kiew

Durch einen Raketenangriff auf die Hauptstadt wurden nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete auf Telegram außerdem von fünf Verletzten.
Nach vorläufigen Angaben der ukrainischen Luftwaffe feuerte die russische Armee vier ballistische Raketen auf die Millionenstadt ab.
Schon in den vergangenen Tagen hatten viele Teile der Ukraine mit Stromausfällen zu kämpfen. Das Land wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Friedensbemühungen kommen nicht von der Stelle. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.