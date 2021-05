Terror-Botschaft auf Londons Straßen: „F… die Juden, vergewaltigt ihre Töchter!“

Der Raketenkrieg zwischen Israel und den palästinensischen Hamas expandiert in Europas Großstädte. Friedliche Proteste vermischt mit ausufernder Gewalt stellen die Polizei in den europäischen Metropolen vor ernsthafte Herausforderungen.

„Abscheulicher Juden-Hass mitten in London!“, schreibt die „Bild“-Zeitung und berichtet über einen Auto-Korso mit Palästina-Flaggen in Großbritanniens Hauptstadt London. Als der pro-palästinensische Konvoi an einem jüdischen Gemeindezentrum vorbeigefahren sei, habe ein Mann per Megafon seine Terror-Botschaft rausgeschrien: „F… die Juden, vergewaltigt ihre Töchter!“

Der britische Premier Boris Johnson reagierte auf Twitter auf die Ereignisse während der Demonstration und machte klar: „Es gibt keinen Platz für Antisemitismus in unserer Gesellschaft.“ Er stehe an der Seite der britischen Juden. In seinem Tweet wandte er sich gegen den „beschämenden Rassismus“ der sich abgespielt hatte.

There is no place for antisemitism in our society. Ahead of Shavuot, I stand with Britain’s Jews who should not have to endure the type of shameful racism we have seen today.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 16, 2021