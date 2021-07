Texas: Demokraten fliehen nach Washington um Wahlreform zu verhindern – Gouverneur droht mit Festnahme und Amtsverlust

Sowohl die Demokraten als auch die Republikaner wollen das Wahlverfahren in Texas sicherer und einfacher machen. Die geplante Wahlgesetzänderung der Republikaner wird hart bekämpft. Auch die Bevölkerung ist gespalten.

Im Streit um die Wahlrechtsreformen in Texas, haben 50 Demokraten entschieden, den zur Abstimmung anstehenden Gesetzentwurf der Republikaner mit ihrer Abwesenheit zu verhindern.

Am Montagabend (12. Juli, Ortszeit) ließen sich die 50 demokratischen Abgeordneten in einem Privatjet nach Washington DC fliegen. Die Demokraten kontrollieren unter US-Präsident Joe Biden den Kongress, im texanischen Parlament sind sie in der Minderheit. Bei Abwesenheit der demokratischen Parlamentarier ist das Regionalparlament nicht beschlussfähig.

Der Vorsitzende des texanischen Repräsentantenhauses, der Republikaner Dade Phelan, kündigte laut „n-tv.de“ an, seine Partei wolle „jede verfügbare Ressource“ ausschöpfen, um das Quorum anwesender Parlamentarier zustande zu bringen.

Kamala Harris lobte den Versuch der demokratischen Abgeordneten, den texanischen Gesetzentwurf zu boykottieren, berichtet „RT“. Sie nannte es einen „bemerkenswerten Einsatz für die Demokratie.“

Der texanische Gouverneur Greg Abbot kündigte hingegen an, die geflohenen Demokraten bei ihrer Rückkehr zu verhaften, um sie zur Abstimmung über das Gesetz zu verpflichten. Er sagte: „Wenn sie nicht zur Arbeit zurückkehren, riskieren sie, ihren Job als Staatsvertreter zu verlieren (…).“

Democrats must get back to the job they were elected to do.

Their constituents must not be denied important resources simply because their elected representatives refused to show up to work. pic.twitter.com/dGC9DceRaZ

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 12, 2021