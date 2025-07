Thailand wirft Kambodscha erneut Verstoß gegen Waffenruhe vor

Nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha am Dienstag hat Thailand der Gegenseite erneut eine Verletzung der Vereinbarung vorgeworfen. Das thailändische Außenministerium erklärte am Mittwoch, seine Truppen in der Provinz Sisaket seien „von kambodschanischen Streitkräften mit Kleinwaffen und Granaten angegriffen worden“. „Dies stellt eine klare Verletzung des Waffenruheabkommens dar“, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums.

Der Sprecher der thailändischen Regierung, Jirayu Huangsab, berichtete ebenfalls von nächtlichen Zusammenstößen, betonte jedoch, dass „die thailändische Seite die Kontrolle über die Lage behalten“ habe.

Die beiden Nachbarländer hatten nach fünftägigen Gefechten mit mindestens 43 Toten eine Waffenruhe ab Dienstag vereinbart. Obwohl Thailand Kambodscha auch in der vergangenen Nacht bereits Verstöße vorwarf, hatte die Waffenruhe weitgehend gehalten. „Es gab ein Gefecht, aber alles wurde geklärt, als sich die Militärchefs trafen“, sagte Malaysias Ministerpräsident Anwar Ibrahim, der am Vortag ein Waffenstillstandsabkommen vermittelt hatte, mit Blick auf ein Treffen zwischen ranghohen Militärvertretern beider Seiten.

Die am Donnerstag ausgebrochenen Gefechte waren die jüngste Eskalation in einem seit Jahrzehnten andauernden Streit um die Grenzziehung im sogenannten Smaragd-Dreieck, wo die thailändische Provinz Surin und die kambodschanische Provinz Oddar Meanchey sowie der Nachbarstaat Laos aneinander grenzen. Fast 300.000 Menschen flohen wegen der jüngsten Kämpfe aus ihren Dörfern, 138.000 auf der thailändischen und 140.000 auf der kambodschanischen Seite der Grenze. (afp/red)