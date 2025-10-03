Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog

Es ist ein royales Großereignis in Luxemburg: Prinz Guillaume wird heute feierlich als neuer luxemburgischer Großherzog in Amt und Würden eingeführt.

Zur Zeremonie und einem Galadinner im Palast haben sich etliche Staatschefs aus Europa angesagt, darunter auch die Königspaare aus den Niederlanden und aus Belgien.

Guillaume (43) wird der siebte Souverän im Haus Luxemburg-Nassau sein. Vor seiner Vereidigung im Parlament dankt sein Vater, Großherzog Henri, nach 25 Jahren als Staatschef im Amt ab. Der 70-Jährige hatte den Thronwechsel bereits im vergangenen Jahr angekündigt und seinen Sohn zum offiziellen Stellvertreter ernannt.

Wer ist der neue Großherzog?

Prinz Guillaume hat Politikwissenschaft in Großbritannien und Frankreich studiert und zuvor eine Offiziersausbildung an der britischen Militärakademie Sandhurst absolviert.

Seit Oktober 2012 ist er mit Prinzessin Stéphanie (41) verheiratet, die aus einer belgischen Adelsfamilie stammt. Die beiden haben zwei Söhne. Der älteste Sohn, Prinz Charles, ist fünf Jahre alt – und wird mit dem Amtsantritt seines Vaters der nächste Thronfolger.

Viele Menschen werden in der luxemburgischen Hauptstadt erwartet, wenn Großherzog Henri und seine Frau, Großherzogin Stéphanie, gegen Mittag auf den Balkon des Palastes treten. Später werden sie auch auf dem großen Platz vor dem Rathaus durch die Menschenmenge gehen.

Was wird anders?

„Mit Guillaume und Stéphanie wird die Monarchie volksnäher“, sagte der Professor für Verfassungsrecht an der Universität Luxemburg, Luc Heuschling. Das sehe man auch an den Feierlichkeiten, die für Samstag eine Tour des großherzoglichen Paares durch das Land mit Begegnungen vorsieht.

Die Feierlichkeiten zum Thronwechsel, auf Luxemburgisch „Trounwiessel“, ziehen sich über drei Tage. Am Samstagabend soll es eine große Party in Luxemburg-Stadt geben – mit Konzert und Drohnenshow. Und am Sonntag schließt ein Gottesdienst in der Kathedrale das Programm ab.

Anders sei auch, dass der angehende Großherzog großen Wert auf eine klare Trennung zwischen Arbeit und Familienleben lege, sagte Heuschling. Guillaume lasse für seine Familie im Garten von Schloss Berg ein Wohnhaus bauen, um die Trennung auch räumlich hinzubekommen. Schloss Berg in Colmar-Berg ist die offizielle Residenz des Großherzogs von Luxemburg.

Luxemburger finden ihre Monarchie „charmant“

Unter Henri hat der Großherzog an politischer Macht verloren. Zuletzt trat 2023 in Luxemburg eine neue Verfassung in Kraft, die die Rechte des Parlaments gegenüber dem Großherzog stärkte.

Luxemburg habe eine „demokratisierte Monarchie, in der die Monarchie eigentlich nur die Deko vom Staat ist“, sagte der Experte. Viele Menschen in Luxemburg fänden die kleinstaatliche Monarchie „irgendwie charmant“.

Luxemburg ist das einzige noch heute bestehende Großherzogtum der Welt und zählt rund 670.000 Einwohner. Großherzog ist ein Titel für Monarchen im Rang zwischen König und Herzog. Er nimmt repräsentative Aufgaben wahr. Zudem verkündet er Gesetze. (dpa/red)