Tichanowskaja wegen „Vorbereitung von Unruhen“ auf Fahndungsliste gesetzt

Strafverfolgungsbeamte verhaften eine Frau während einer Kundgebung gegen die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in Belarus am 19. September 2020 in Minsk. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko, der den ehemals sowjetischen Staat seit 26 Jahren regiert, behauptete, die Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja bei den Wahlen vom 9. August mit 80 Prozent der Stimmen geschlagen zu haben. Foto: -/TUT.BY/AFP über Getty Images