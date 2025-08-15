Ticker Alaska-Gipfel | Alaska-Gespräche enden ohne Bekenntnis zu Waffenstillstand

Nach seinem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska will US-Präsident Donald Trump mit den NATO-Partnern telefonieren. Er werde sie in Kürze anrufen und über den Austausch mit Putin informieren

Es ist das erste Mal seit sieben Jahren, dass sich Trump und Putin zu einem bilateralen Gipfel treffen. Ein Überblick des Gipfels.

Verfolgen die das Treffen in unserem Live-Stream (englisch):

Alle Entwicklungen im Liveticker:

HEUTE 1:24 Uhr Alaska-Gespräche enden ohne Bekenntnis zu Waffenstillstand

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat den Gipfel mit US-Präsident Donald Trump in Alaska als „konstruktiv“ und als mögliche Grundlage für einen „Frieden in der Ukraine“ bezeichnet. Putin sprach am Freitag bei einem kurzen Auftritt mit Trump in Anchorage von einer „respektvollen“ Atmosphäre.

Trump sprach von einem „extrem produktiven Treffen“ mit vielen Ergebnissen. „Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir haben eine sehr gute Chance, es zu erreichen“, so der US-Präsident. Details zu ihren möglichen Vereinbarungen gaben sie zunächst nicht preis. Trump werde in Kürze die NATO-Verbündeten und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj informieren.

Weder Trump noch Putin sprachen bei der gemeinsamen Pressekonferenz von einem Waffenstillstand. Pressefragen wurden nicht zugelassen.

HEUTE 0:53 Uhr Gipfel zwischen Trump und Putin im kleinen Kreis beendet

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben den Hauptteil ihres Gipfels nach russischen Angaben beendet. „Die Verhandlungen im kleinen Kreis sind abgeschlossen“, erklärte der Kreml am Freitag im Nachrichtendienst Telegram nach rund dreistündigen Gesprächen.

An der ersten Gipfelrunde nahmen von US-Seite neben Trump Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte Steve Witkoff teil. Putin wurde von Außenminister Sergej Lawrow und Kreml-Berater Juri Uschakow begleitet.

GESTERN 23:47 Uhr Trump: Ohne Waffenstillstand „nicht zufrieden“

Während eines Gesprächs mit Fox-News-Moderator Bret Baier auf dem Weg nach Anchorage heute früh sagte Trump, er würde es vorziehen, sein Treffen mit Putin mit einem Waffenstillstand zu beenden.

„Ich würde gerne einen Waffenstillstand sehen“, sagte Trump. „Ich wäre nicht begeistert, wenn ich ihn nicht bekäme, aber alle sagen: ‚Du wirst den Waffenstillstand nicht bekommen. Er wird beim zweiten Treffen zustande kommen.‘“

„Damit werde ich nicht zufrieden sein. Wir werden also sehen, was passiert. Ich werde nicht glücklich sein, wenn ich ohne irgendeine Form von Waffenstillstand abreise.“

Trump sagte, beim ersten Treffen mit Putin gehe es darum, „den Tisch zu decken“, und dass die beiden sich „sehr bald“ wieder treffen würden, wenn es erfolgreich sei.

„Oder wir werden überhaupt keine weiteren Treffen mehr haben, vielleicht sogar nie wieder.“

GESTERN 21:43 Uhr Treffen zwischen Putin und Trump hat begonnen

Trump und Putin werden die Gespräche mit jeweils zwei Begleitern an ihrer Seite führen.

Trump wird von US-Außenminister Marco Rubio und Sonderbeauftragten Steve Witkoff begleitet.

Putin wird von Außenminister Sergej Lawrow und seinem Assistenten für auswärtige Angelegenheiten, Juri Uschakow, begleitet.

US-Präsident Donald Trump (r) und der russische Präsident Wladimir Putin (l) vor Beginn der Gespräche. Der russische Außenminister Sergej Lawrow (links) und US-Außenminister Marco Rubio nahmen ebenfalls an dem Treffen teil. Foto: Andrew Harnik/Getty Images

Zwischenrufe bleiben unbeantwortet

Trump und Putin haben sich vor ihren Verhandlungen in Alaska bei einem kurzen Auftritt den auf dem Militärstützpunkt anwesenden Pressevertretern gezeigt. Auf Rufe von Reportern im Raum, unter anderem zu einer möglichen Waffenruhe und in der Ukraine getöteten Zivilisten, ging Putin nicht ein.

Anwesend waren neben den beiden Präsidenten auch ihre Außenminister Sergej Lawrow und Marco Rubio sowie weitere Mitglieder ihrer jeweiligen Delegation.

Nach wenigen Minuten wurden die Journalisten zunächst freundlich, dann eher brüsk mit einem lauten „Everybody get out of the room!“ („Alle raus aus dem Raum!“) aufgefordert, den Saal zu verlassen. Hinter den beiden Präsidenten war eine blaue Wand mit der Aufschrift „Pursuing Peace“ („Frieden anstreben“) zu sehen.

GESTERN 21:13 Uhr Handschlag zwischen den Staatschefs

Beide Präsidenten reichen sich zur Begrüßung die Hand und gehen den roten Teppich entlang und steigen gemeinsam in das „Beast“ – wie die Limousine des US-Präsidenten genannt wird.

US-Präsident Donald Trump (rechts) begrüßt den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf dem Rollfeld. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

GESTERN 21:05 Uhr Putin erreicht Alaska

Nach US-Präsident Donald Trump ist auch Kreml-Chef Wladimir Putin zum Gipfel in Alaska eingetroffen. Rund 20 Minuten nach Trumps Air Force One landete am Freitag die russische Präsidentenmaschine auf dem US-Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson in Anchorage, wie AFP-Reporter berichteten.

Ein Flugzeug mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an Bord landet am 15. August 2025 auf der Joint Base Elmendorf Richardson in Anchorage, Alaska. Foto: Andrew Harnik/Getty Images

GESTERN 20:50 Uhr Trump zu Gipfel mit Putin in Alaska eingetroffen

US-Präsident Donald Trump ist zum Gipfeltreffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Alaska eingetroffen. Trump landete am Freitag auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson in Anchorage, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Hauptthema des ersten bilateralen Treffens von Trump und Putin seit sieben Jahren ist die Zukunft der Ukraine.

Anders als ursprünglich geplant, will Trump den russischen Präsidenten nicht zum Gipfelauftakt unter vier Augen treffen, wie das Weiße Haus mitteilte. Neben den Dolmetschern sollen an der ersten Gesprächsrunde auch US-Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte Steve Witkoff teilnehmen. Zum Mittagessen werde die Runde dann um andere Teilnehmer erweitert, sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt.

Die Air Force One steht auf dem Rollfeld der Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, nachdem US-Präsident Donald Trump am 15. August 2025 dort gelandet ist. Foto: ANDREW Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

GESTERN 20:35 Uhr Trump dringt erneut auf Ukraine-Waffenruhe

Kurz vor dem historischen Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump erneut auf eine Feuerpause in der Ukraine gedrungen. „Ich will eine Waffenruhe“, sagte Trump vor Ankunft seines Flugzeugs Air Force One in der Gipfelstadt Anchorage. „Ich weiß nicht, ob es heute klappt, aber ich wäre nicht glücklich, wenn es heute nicht klappt“. Nichts sei in Stein gemeißelt.

GESTERN 20:30 Uhr Putin am Denkmal für russisch-amerikanische Kooperation

Putin stattet einem Denkmal für die russisch-amerikanische Kooperation im zweiten Weltkrieg einen Besuch ab – nur Stunden vor dem Alaska-Treffen.

Putin stattet einem Denkmal für die russisch-amerikanische Kooperation im zweiten Weltkrieg einen Besuch ab – nur Stunden vor dem Alaska-Treffen.

GESTERN 18:59 Uhr Selenskyj drängt auf Dreier-Treffen mit Trump und Putin

Kurz vor direkten Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und russischen Präsident Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska drängt der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj auf ein Dreier-Treffen. „Eben in diesem Format sind echte Lösungen möglich“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Russland müsse den gegen sein Land begonnenen Krieg beenden. Die Ukraine brauche Sicherheitsgarantien und einen dauerhaften Frieden.

Der Berater in Selenskyjs Büro, Mychajlo Podoljak, verkündete für Kiew wichtige Kriterien zur Bewertung der amerikanisch-russischen Gespräche in Alaska. Demnach müsse „unverzüglich eine bedingungslose und vollständige Waffenruhe“ erreicht werden, schrieb Podoljak bei Telegram.

Kiew erwarte zudem trilaterale Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA, die mit den europäischen Staaten abgestimmt sein müssten. Des Weiteren sollte allen Abnehmern russischer Rohstoffe mit Isolation und dem Verlust von Märkten gedroht werden. „Zuerst hört das Sterben von Menschen auf, dann beginnt die Politik“, schrieb der Berater.

GESTERN 18:14 Uhr Kreml: Gipfel für sechs bis sieben Stunden geplant

Der Gipfel zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem US-Kollegen Donald Trump in Alaska ist nach Kremlangaben für sechs bis sieben Stunden angesetzt. „Wir gehen davon aus, dass es zunächst ein persönliches Gespräch geben wird. Das wird unter Beteiligung der Berater ablaufen. Dann wird es Gespräche innerhalb der Delegationen geben, möglicherweise in der Form eines Arbeitsessens“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem staatlichen TV-Sender Perwy Kanal.

„Danach werden sich die Staatschefs für einige Zeit zurückziehen und dann zu einer gemeinsamen Pressekonferenz zusammenkommen“, sagte er. Zuvor hatte Peskow gesagt, dass Putin pünktlich um 11.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) ankommen werde. Trump hole ihn persönlich am Flugzeug ab. Putin startete mit dem Flugzeug von Magadan im Fernen Osten, wo er mehrere Termine hatte. Die Flugzeit für die Strecke bis nach Anchorage wurde mit vier Stunden berechnet.

GESTERN 16:58 Uhr Kreml: Trump wird Putin am Flughafen in Alaska persönlich empfangen

US-Präsident Donald Trump wird nach Angaben aus Moskau Wladimir Putin nach dessen Landung am Flughafen im US-Bundesstaat Alaska persönlich empfangen. „Um genau 11.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) soll der Präsident (Putin) landen. Präsident Trump wird ihn am Flugzeug empfangen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow kurz vor Putins Abflug am Freitag zu russischen Staatsmedien.

GESTERN 16:24 Uhr Belarussische Staatsmedien: Trump telefoniert vor Putin-Gipfel mit Lukaschenko

Wenige Stunden vor seinem Gipfeltreffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump nach Angaben aus Belarus mit dem belarussischen Präsidenten und Putin-Verbündeten Alexander Lukaschenko telefoniert. Die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta berichtete am Freitag von dem Telefonat, ohne Details zu nennen.

GESTERN 15:35 Uhr Selenskyj: „Es ist Zeit, den Krieg zu beenden“

Kurz vor dem Treffen: „Es ist Zeit, den Krieg zu beenden“, sagte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj in einer Online-Botschaft.

Die dafür nötigen Maßnahmen „muss Russland ergreifen“. Der ukrainische Präsident fügte hinzu: „Wir zählen auf Amerika.“

GESTERN 15:03 Uhr Trump in Air Force One: Kiew wird selbst entscheiden

US-Präsident Donald Trump hat erneut versichert, dass er mit Kremlchef Wladimir Putin keine Vereinbarungen ohne Einbezug der Ukraine treffen wird.

Zwar werde er mit Putin bei dem weltweit beachteten Treffen in Alaska am Abend mitteleuropäischer Sommerzeit auch über den „Austausch“ von Gebieten in der Ukraine reden, doch keine Entscheidungen treffen:

„Ich muss die Ukraine die Entscheidung treffen lassen, und ich denke, sie wird eine vernünftige Entscheidung treffen. Ich bin aber nicht hier, um für die Ukraine zu verhandeln“, sagte Trump vor Reportern in der Air Force One.

Trump beschrieb seine Rolle darin, Putin an den Verhandlungstisch zu bringen.

Zudem betonte Trump seine Zusammenarbeit mit den europäischen Staaten in der Ukraine-Frage. Putin bezeichnete er unterdessen als „klugen Kerl“ – ein solcher sei er aber ebenfalls.

„Es herrscht auf beiden Seiten großer Respekt.“ Putin bringt zahlreiche Wirtschaftsbosse aus Russland mit und hat großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit den USA, so Trump weiter.

Falls Putin aber keinen Frieden in der Ukraine anstrebe, drohte der US-Präsident mit schweren wirtschaftlichen Konsequenzen für Moskau.

GESTERN 14:41 Uhr Trump reist nach Alaska ab

[etd-ticker-time=>>>2025-08-15T14:41<<< title=>>>Trump reist nach Alaska ab<<<]

Kurz darauf trat er den fast siebenstündigen Flug an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One von Washington nach Anchorage in Alaska an.

13. Aug. 13:50 Uhr Trump vor der Reise: „Hohe Einsätze“

[etd-ticker-time=>>>2025-08-13T13:50<<< title=>>>Trump vor der Reise: „Hohe Einsätze“<<<]

„HOHE EINSÄTZE“, schrieb er auf Truth Social.