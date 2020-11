TICKER: Ausgang von US-Wahl weiter offen – Überblick über die Schlüsselstaaten – Biden in Michigan knapp vorn

Die US-Präsidentenwahl läuft auf Hochtouren. Beide Kandidaten haben in ihren Reden den Wahlsieg angedeutet – weitere Ergebnisse werden erwartet. Einige entscheidende Staaten sind noch offen.

+++Update+++

Die Schlacht um die entscheidenden Schlüsselstaaten bei US-Präsidentschaftswahlen war schon immer heftig.

Michigan: Biden knapp vorn

Mehreren US-Medienberichten zufolge liegt der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden aktuell in Michigan knapp vorne. Wenn Biden alle Staaten gewinnt, in denen er aktuell führt, käme er genau auf die 270 Wahlmännerstimmen, die für eine erfolgreiche Wahl nötig sind. Nach Wahlmännerstimmen liegt der Herausforderer gegen 15:30 Uhr deutscher Zeit weiter mit 238 zu 213 gegen Amtsinhaber Donald Trump vorne.

Nach aktuellem Auszählungsstand liegt Biden in Nevada, Wisconsin – und jetzt Michigan – knapp vorne. Die drei Bundesstaaten kommen zusammen auf 26 Wahlmänner. Trump führt unterdessen in Pennsylvania, North Carolina, Georgia und Alaska.

Für keinen dieser Staaten haben die großen US-Sender sich bisher auf einen Sieger festgelegt. Amtsinhaber Donald Trump will die noch laufende Stimm-Auszählung in entscheidenden Bundesstaaten wie Pennsylvania, Michigan, Wisconsin oder Georgia gerichtlich anfechten.

Die Lage in den wichtigen Schlüsselstaaten gegen 13 Uhr MEZ

Pennsylvania (20 Wahlleute)

Der Bundesstaat, der zu der als Rostgürtel bekannten Industrieregion im Norden der USA gehört, ist besonders umkämpft – und könnte in diesem Jahr die Wahl entscheiden. Sowohl Trump als auch sein Herausforderer Joe Biden von den Demokraten haben hier in den vergangenen Wochen wiederholt Wahlkampfveranstaltungen abgehalten.

2016 siegte Trump in Pennsylvania überraschend mit einem Vorsprung von nur 0,7 Prozentpunkten. In diesem Jahr lag Biden, der in der Stadt Scranton in Pennsylvania geboren wurde, im Umfrageschnitt vor der Wahl zwischen drei und fünf Punkten vor Trump.

In Pennsylvania lag Trump in der Wahlnacht bei der laufenden Stimm-Auszählung zwar klar vor Biden. In dem Bundesstaat hatten aber – wie in den USA insgesamt – viele Wähler per Brief vorab gewählt.

Michigan (16 Wahlleute)

Der an den Großen Seen gelegene Bundesstaat mit der Autometropole Detroit gehört ebenfalls zum Rostgürtel. Trump hatte das eigentlich demokratisch geprägte Michigan 2016 mit nur 0,2 Prozentpunkten – weniger als 11.000 Stimmen – Differenz gewonnen.

Wisconsin (10 Wahlleute)

Clinton versäumte es 2016, dem Bundesstaat im Wahlkampf einen Besuch abzustatten, so fest glaubte sie an einen Erfolg. Ein Fehler: Trump gewann Wisconsin mit nur rund 22.700 Stimmen Vorsprung. Die Demokraten hielten im August ihren – wegen Corona letztlich weitestgehend virtuell ausgetragenen Parteitag – in Wisconsin ab, ein Zeichen, wie wichtig sie den Bundesstaat nahmen. Im Umfrageschnitt hatte Biden vor der Wahl hier zwischen sechs und acht Prozentpunkte Vorsprung.

In der Wahlnacht lag zunächst Trump bei der Stimmauszählung vorne, dann kam Biden immer näher an seinen Rivalen heran. Am frühen Mittwochmorgen, als schon rund 90 Prozent der Stimmen ausgezählt waren, zog Biden laut CNN sogar knapp an Trump vorbei. Wer bei der Wahl die meisten Stimmen in einem Bundesstaat bekommt, dem werden in den USA alle Wahlleute zugeschlagen, die für die Präsidenten-Mehrheit entscheidend sind – selbst wenn am Ende nur wenige hundert Stimmen den Ausschlag geben sollten.

North Carolina (15 Wahlleute)

Trump und Biden lieferten sich auch in dem konservativ geprägten Bundesstaat an der US-Ostküste ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Republikaner hielten hier ihren – wie bei den Demokraten letztlich weitgehend virtuell ausgetragenen – Parteitag ab. Im Durchschnitt lag Biden hier vor der Wahl rund fünf Prozentpunkte vor Trump.

Nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen war der Abstand zwischen beiden am Mittwochmorgen recht knapp. Mit einem Ergebnis wurde ursprünglich noch in der Wahlnacht gerechnet, am Mittwochmorgen lag dies aber immer noch nicht vor.

Georgia (16 Wahlleute)

Auch der Südstaat Georgia ist seit Jahrzehnten fest in Republikaner-Hand, aber auch hier ist die demokratische Wählerschaft angewachsen. Biden machte sich deswegen Hoffnung auf einen möglichen Erfolg. In Umfragen vor der Wahl lagen Biden und Trump etwa gleichauf.

Und tatsächlich: In der Wahlnacht hatte Trump nur einen kleinen Vorsprung vor Biden, wobei dort schon über 90 Prozent der Stimmen ausgezählt waren. Mit einem Ergebnis wurde aber erst am Tag nach der Wahl gerechnet, weil laut CNN ein wichtiger Bezirk, zu dem Atlanta und seine bevölkerungsreichen Vorstädte gehören, die Stimmauszählung unterbrach und erst am Mittwoch um 08.00 Uhr (Ortszeit, 14.00 Uhr MEZ) fortsetzen wollte.

Ergebnisse in Pennsylvania, Wisconsin und Michigan unklar

Bei der US-Präsidentschaftswahl ist der Ausgang auch Stunden nach dem Schließen der Wahllokale weiter offen. Unter anderem dürfte sich die Wahl im Mittleren Westen entscheiden, wo die Ergebnisse mit Pennsylvania, Wisconsin und Michigan noch in drei wichtigen Bundesstaaten unklar sind. Die Auszählung kann dort eventuell auch mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Vor allem die Zählung der Briefwahlstimmen verzögerte sich noch. Auch in Georgia und North Carolina sind noch zahlreiche Wahlmännerstimmen zu vergeben. Außerdem ist das Ergebnis noch in Nevada und Alaska offen. Nach Wahlmännerstimmen liegt Herausforderer Joe Biden gegen 10:30 Uhr deutscher Zeit mit 238 zu 213 gegen Amtsinhaber Donald Trump vorne. Die Präsidentschaftswahl gewinnt, wer 270 Wahlmännerstimmen auf sich vereinigen kann.

Trump: „Ein massiver Betrug an der Nation“

Noch vor Auszählung aller Stimmen nach der US-Präsidentschaftswahl hat Amtsinhaber Donald Trump den Sieg für sich beansprucht. Gleichzeitig sprach der Präsident in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) von einem „Betrug an der Nation“ zugunsten seines demokratischen Rivalen Joe Biden – und kündigte in einem beispiellosen Schritt an, eine weitere Stimmenauszählung vom Obersten Gerichtshof der USA stoppen lassen zu wollen. Trumps Äußerungen im Wortlaut:

„Dies ist ein Betrug an der amerikanischen Öffentlichkeit. Dies ist eine Peinlichkeit für das Land. Wir waren auf dem Weg, diese Wahl zu gewinnen, und offen gesagt: Wir haben diese Wahl gewonnen. Das Ziel ist jetzt, zum Wohl der Nation die Rechtschaffenheit zu gewährleisten, und das ist ein sehr großer Moment. Dies ist ein massiver Betrug an der Nation. Wir wollen, dass das Gesetz in der richtigen Weise angewendet wird. Wir werden vor den Supreme Court ziehen. Wir wollen, dass alles Wählen endet.

Wir wollen nicht, dass sie um vier Uhr morgens noch Stimmzettel finden und sie zur Liste hinzufügen. Es ist ein sehr trauriger Moment für mich, ein sehr trauriger Moment, und wir werden dies gewinnen. So wie ich das sehe, haben wir das bereits. Ich muss all meinen Unterstützern danken. Ich will allen danken, die mit uns und dem Vize-Präsidenten gearbeitet haben.“

Das Team von Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat die Aussagen von Amtsinhaber Donald Trump zu einem möglichen Stopp der Stimmauszählungen bei der US-Wahl als „skandalös“ und „beispiellos“ zurückgewiesen.

Die Rechtsexperten des demokratischen Herausforderers seien aber für eine gerichtliche Auseinandersetzung gerüstet, erklärte am Mittwochmorgen das Wahlkampfteam von Biden.

Biden gewinnt im konservativen Arizona

Bei der US-Präsidentenwahl hat der demokratische Herausforderer Joe Biden nach Angaben von US-Medien den besonders stark umkämpften Bundesstaat Arizona gewonnen. Sowohl der Fernsehsender Fox News als auch die Nachrichtenagentur Associated Press berichteten am Mittwochmorgen, dass Biden den Bundesstaat und damit elf Wahlmännerstimmen habe erobern können. Bei der Wahl vor vier Jahren hatte noch Amtsinhaber Donald Trump den traditionell konservativen Bundesstaat gewonnen.

Trump spricht von „Wahlbetrug“ und will vor Supreme Court ziehen

US-Präsident Donald Trump hat einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl für sich beansprucht – und will wegen der Auszählung der Stimmen vor den Obersten Gerichtshof des Landes ziehen. „Wir haben diese Wahl gewonnen“, sagte Trump in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) im Weißen Haus, obwohl der Ausgang der Wahl in mehreren Bundesstaaten noch offen ist. „Wir werden vor den Supreme Court ziehen.“

„Wir bereiteten uns darauf vor, diese Wahl zu gewinnen, ehrlich gesagt, wir haben diese Wahl gewonnen“, sagte Trump in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) im Weißen Haus. Er sprach von „Wahlbetrug“.

Man werde bis zum Obersten Gerichtshof gehen, um zu verhindern, dass die Demokraten seinen Wahlsieg „stehlen“. Unter anderem reklamierte er einen Sieg in den wichtigen Bundesstaaten Georgia und North Carolina für sich. Sein Vorsprung bei der Auszählung sei nicht mehr aufzuholen.

Auch eine Niederlage in Arizona wolle er noch nicht eingestehen. Auch in Pennsylvania führe man mit deutlichem Vorsprung, fügte Trump hinzu. Laut dem US-Nachrichtensender „Fox News“ hat Herausforderer Joe Biden Arizona gewonnen. Für Georgia und North Carolina hat noch keiner der großen US-Sender eine Entscheidung verkündet.

Nach Wahlmännerstimmen liegt Biden gegen 08:30 Uhr deutscher Zeit mit 238 zu 213 gegen Trump vorne. Insgesamt verläuft die Wahl spannender als von vielen Experten erwartet. In einigen wichtigen Bundesstaaten steht der Sieger noch nicht fest, unter anderem Pennsylvania, Wisconsin und Michigan sowie North Carolina und Georgia.

Lage weiter angespannt

Dramatik im Kampf um das Weiße Haus: Das Rennen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl ist bis zum Mittwochmorgen (MEZ) völlig offen geblieben.

Trump errang beachtliche Teilerfolge: US-Sender verkündeten seinen Sieg in den wichtigen Bundesstaaten Florida und Ohio. Die Ergebnisse aus anderen als wahlentscheidend geltenden Staaten standen aber aus.

Ohne einen Sieg in Florida hätte Trump praktisch keine Chance auf eine zweite Amtszeit gehabt. Mit seinen von den Sendern verkündeten Siegen in diesem Staat sowie in Ohio zeichnete sich nun ein sehr enges Rennen ab – entgegen der von manchen Trump-Gegnern aufgrund der Umfragen gehegten Hoffnungen auf einen Erdrutschsieg Bidens. Entscheidend wurde damit der Ausgang vor allem in den Staaten Arizona, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin.

Trump gewinnt Texas

Bei der US-Präsidentschaftswahl hat Amtsinhaber Donald Trump Fernsehsendern zufolge den wichtigen Bundesstaat Texas für sich entschieden. Die Sender Fox News und NBC riefen den Republikaner in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) zum Sieger in dem konservativ geprägten Bundesstaat aus. Trumps Herausforderer Joe Biden hatte sich angesichts guter Umfragewerte Hoffnungen auf einen Erfolg in Texas gemacht – und damit auf die 38 dortigen Wahlleute.

Trump: Demokraten wollen den Wahlsieg „stehlen“

Im erbitterten Rennen um die US-Präsidentschaft hat Amtsinhaber Donald Trump den oppositionellen Demokraten vorgeworfen, sie wollten ihm den Wahlsieg „stehlen“. Trump schrieb am Mittwoch im Onlinedienst Twitter: „Wir sind weit vorne, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen.“ Trumps Herausforderer Joe Biden von den Demokraten hatte kurz zuvor gesagt, er sei „auf Kurs, diese Wahl zu gewinnen“.

Der US-Onlinedienst Twitter diese Äußerung unmittelbar mit einem Warnhinweis versehen. „Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess“, hieß es – auch auf Deutsch – in der Twitter-Warnung.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Trump gewinnt wichtigen Swing State Ohio und Florida

US-Präsident Donald Trump hat bei der Präsidentschaftswahl Fernsehsendern zufolge den wichtigen Bundesstaat Ohio gewonnen. Die Sender Fox News, NBC und CNN riefen den Amtsinhaber in der Nacht zum Mittwoch zum Sieger in dem Swing State aus, der 18 Wahlleute vergibt. Es ist ein wichtiger Erfolg für den Präsidenten im Rennen für eine Wiederwahl.

Fox News hat bislang als einziger Sender Trump auch in den wichtigen Bundesstaaten Florida und Texas zum Sieger ausgerufen. Demnach gewann der Demokrat Joe Biden aber in Arizona. Andere Sender haben sich in diesen drei Schlüsselstaaten noch nicht festgelegt.

Trump hatte Ohio bereits bei der Präsidentschaftswahl 2016 gewonnen – mit acht Prozentpunkten Vorsprung gegen seine Rivalin Hillary Clinton von der Demokratischen Partei. In diesem Jahr hatten Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Biden vorhergesagt.

Ohio ist einer der klassischen Swing States, bei den Präsidentschaftswahlen der vergangenen Jahrzehnte sprang er zwischen Demokraten und Republikanern hin und her. Er hat auch eine besondere symbolische Bedeutung: In den vergangenen Jahrzehnten wurde immer jener Kandidat Präsident, der auch Ohio gewonnen hatte.

Biden gewinnt in Kalifornien, Oregon und Washington

Oppositionskandidat Joe Biden hat Fernsehsendern zufolge wie erwartet die Westküstenstaaten Kalifornien, Oregon und Washington für sich entschieden. Die Nachrichtensender Fox News und CNN riefen den Kandidaten der Demokratischen Partei am Dienstagabend (Ortszeit) in den drei Bundesstaaten zum Sieger aus. Biden gewinnt damit 74 Wahlleute hinzu – für einen Sieg braucht er mindestens 270.

Der frühere Vizepräsident hatte fest auf Erfolge in den Demokraten-Hochburgen Kalifornien, Oregon und Washington bauen können. Entscheidend sind bei der Präsidentschaftswahl aber die sogenannten Swing States wie Pennsylvania, in denen sowohl Biden als auch Amtsinhaber Donald Trump eine Chance haben. Dort zeichneten sich enge Rennen ab, bei denen zunächst noch kein Sieger ausgerufen wurde.

US-Wahl bleibt spannend – Trump besser als erwartet

Die US-Präsidentschaftswahl verläuft spannender als von vielen Experten erwartet. Amtsinhaber Donald Trump lag nach Wahlmännerstimmen gegen 5:40 Uhr deutscher Zeit zwar mit 148 zu 223 gegen seinen Herausforderer Joe Biden zurück, schnitt aber besser ab, als es die Umfragen impliziert hatten. So holte Trump überraschend den Sieg im traditionell hart umkämpften Bundesstaat Florida, das gleiche zeichnete sich in North Carolina ab, wo im Vorfeld ebenfalls Biden vorne gesehen worden war.

Streit dürfte es um das Ergebnis in den Bundesstaaten Georgia und Pennsylvania geben, wo Trump zwar in der Wahlnacht vorne lag, aber noch eine Menge Briefwahlstimmen auszuzählen sind, was Tage in Anspruch nehmen könnte.

Amtsinhaber Donald Trump wie auch sein Herausforderer Joe Biden haben weitere Siege in mehreren Bundesstaaten errungen. So gewann Trump nach Angaben von US-Sendern vom Dienstagabend (Ortszeit) unter anderem in den konservativen Staaten Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, North Dakota, South Dakota und Wyoming. Biden siegte unter anderem in den Bundesstaaten Colorado, Connecticut, New York und Rhode Island.

Unterdessen verteidigten die Demokraten bei der parallel ausgetragenen Wahl ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus. Im US-Senat, wo ein gutes Drittel der Sitze neu gewählt wird, deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Lager an. Sollten die Demokraten hier den Republikanern die bisherige Mehrheit abnehmen, könnten sie mit der Macht in beiden Parlamentskammern selbst bei einem Sieg Trumps seine Politik weitgehend blockieren.

Trump am Wahltag – „Ich glaube, wir werden den Sieg erringen“

Am Wahltag sagte Trump dem Sender Fox News, er fühle sich „sehr gut“ bezüglich seiner Siegchancen. „Ich glaube, wir werden den Sieg erringen“.

Er sagte auch die US-Bürger hätten ein Recht darauf, noch am Wahltag zu erfahren, wer die Wahl gewonnen habe.

Ergebnisse aus ersten Bundesstaaten wurden nach Mitternacht (MEZ) erwartet. Es ist aber unklar, ob die US-Fernsehsender schon in der Wahlnacht einen Gesamtsieger ausrufen werden. Wegen der vielen Briefwahlstimmen dürfte die Auszählung länger dauern, es droht ein tage- oder sogar wochenlanger Wahlkrimi. Der amtierende Heimatschutzminister Chad Wolf rief die US-Bürger auf, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl „geduldig“ abzuwarten.

101 Millionen Stimmen wurden vor dem 3. November abgegebenen

Laut dem US Elections Project der Universität von Florida gingen noch vor dem Wahltag mehr als 65 Millionen Briefwahlstimmen bei den Wahlbehörden ein. Die insgesamt im Vorfeld des 3. November abgegebenen 101 Millionen Stimmen entsprechen demnach mehr als 73 Prozent der insgesamt bei der Präsidentschaftswahl 2016 abgegebenen Stimmen. Angetrieben wurde das sogenannte Early Voting durch die Corona-Pandemie.

Beide Kandidaten waren auch noch am Wahltag in den Bundesstaaten unterwegs und kämpften um die noch unentschlossenen Wähler: Biden trat nochmals in Pennsylvania auf, Trump besuchte Virginia. Er wolle wieder grundlegende Werte wie „Anstand und Ehre“ im Weißen Haus verankern, sagte der 77-Jährige Biden in seinem Heimatort Scranton in Pennsylvania.

Neben dem Weißen Haus geht es am Wahltag auch um den US-Kongress

Obwohl Biden bis zuletzt in landesweiten Umfragen deutlich vor Trump lag, zeigten sich die Demokraten über den gesamten Wahlkampf hinweg zurückhaltend. Weil die Präsidentschaftswahl auf Ebene der Bundesstaaten abgehalten wird, sind solche Zahlen nur bedingt aussagekräftig. In besonders wichtigen und womöglich wahlentscheidenden Bundesstaaten wie Florida und Pennsylvania zeichneten sich enge Rennen ab.

Neben dem Weißen Haus ging es am Wahltag auch um den US-Kongress: Die Demokraten hoffen, ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigen zu können und Trumps Republikanern ihre Senatsmehrheit von 53 zu 47 Senatoren zu entreißen.

Gewählt wurden am Dienstag auch elf der 50 US-Gouverneure sowie zahlreiche Bürgermeister, Sheriffs und weitere Amtsträger auf örtlicher Ebene. Außerdem wurde über zahlreiche Referenden abstimmt.

Die US-Präsidentschaftswahl hat begonnen

In den USA haben am Dienstagmorgen (3. November) die ersten Wahllokale für die mit Spannung erwartete Präsidentschaftswahl geöffnet. Unter anderem in den Ostküstenstaaten New York, Virginia und Maine können die Bürger seit 6.00 Uhr (Ortszeit) ihre Stimme abgeben. Bei der Wahl treten der republikanische Amtsinhaber Donald Trump gegen den Herausforderer von der Demokratischen Partei, Joe Biden, gegeneinander an.

Eine Rekordzahl von mehr als 99 Millionen Wahlberechtigten hat ihre Stimme bereits vor dem offiziellen Wahltermin abgegeben. Wahlergebnisse aus den ersten Bundesstaaten werden erst am Mittwoch nach Mitternacht (MEZ) erwartet.

Die bereits vor dem Wahltag abgegebenen Stimmen entsprechen nach Angaben des US Elections Project der Universität von Florida mehr als 70 Prozent aller insgesamt bei der Präsidentschaftswahl 2016 abgegebenen Stimmen. Die Wähler konnten vor dem 3. November ihren Stimmzettel per Post schicken, persönlich in einem Wahllokal abgeben oder in einer im Freien stehenden, gesicherten Wahlurne einwerfen.

Aus US-Töchtern deutscher Konzerne flossen Millionen in den US-Wahlkampf

Aus US-Tochterunternehmen deutscher Konzerne sind knapp drei Millionen US-Dollar (gut 2,5 Millionen Euro) in den US-Wahlkampf geflossen. Gut die Hälfte des Geldes (50,2 Prozent) ging dabei laut einem Bericht der Zeitung „Die Welt“ vom Dienstag an die Republikaner von US-Präsident Donald Trump. Bei der Wahl 2016 waren sogar 64 Prozent solcher Spenden an die Republikaner gegangen.

Nach US-Recht sind Wahlkampfspenden nur Einzelpersonen erlaubt. Allerdings gibt es in Unternehmen sogenannte Political Action Committees (PAC), die – häufig gesteuert von leitenden Managern – Spenden der Mitarbeiter einsammeln und zentral weiterleiten.

Die „Welt“ berief sich auf eine Auswertung amtlicher Datenbanken durch das Center for Responsive Politics mit Sitz in Washington. Nach dessen Auffassung sind die Spenden tatsächlich den Unternehmen zuzuschreiben, da diese deren Weitergabe steuern.

Größte Spender sind dem Bericht zufolge nach dieser Definition die Deutsche Telekom mit 1,065 Millionen Dollar vor BASF (423.250 Dollar), Fresenius Medical Care (413.000 Dollar) und Bayer (313.500 Dollar). Laut „Welt“ ließen diesmal BASF, Continental, Fresenius Medical Care und Siemens anders als vor vier Jahren den Demokraten von Joe Biden mehr Geld zukommen als den Republikanern.

Dagegen hatte die Berliner „tageszeitung“ am Wochenende berichtet, das Geld von Bayer sei zu 58 Prozent an die Republikaner geflossen, insbesondere an Kandidaten für Senat und Repräsentantenhaus. „Das Bayerpac unterstützt Kandidaten, die im Einklang mit den politischen Zielen von Bayer stehen“, zitierte das Blatt dazu einen Konzernsprecher von Bayer.

Unter den Empfängern sind demnach die republikanische Senatorin Joni Ernst sowie der Abgeordnete Blaine Luetkemeyer, die beide behaupteten, es gebe keine menschengemachten Klimaveränderungen.

Antifa plant Randale – egal, wer gewinnt

US-amerikanische Städte verstärken die innere Sicherheit, da sie nach den Wahlen mit Angriffen der Antifa und rechtsextremer Gruppen rechnen. Dabei spielt es offenbar keine Rolle, wer die Wahlen gewinnt.

„Unsere Geheimdienstinformationen zeigen, dass die Antifa unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt, eine massive ‚Antifa-Tet-Offensive‘ plant, die darauf abzielt, die globale Ordnung zu zerstören, da sie keiner einzigen Partei verpflichtet ist“, sagte der ehemalige Green Beret der U.S. Army und Gründer von First Amendment Praetorian Robert Lewis gegenüber „Fox News“. „Ihr einziger Zweck ist es, Verwüstung, Angst und Einschüchterung zu erzeugen.“

Weiter heißt es bei „Fox News“, dass auch der Geheimdienst damit rechnet, dass die Städte ungeachtet eines Biden- oder Trump-Siegs mit irgendeiner Form von Krawallen rechnen müssen.

Ergebnis „geduldig“ abwarten

Die Wähler in den USA sollten nach den Worten des amtierenden Heimatschutzministers Chad Wolf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl „geduldig“ abwarten. Bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses könne „Zeit verstreichen“, sagte Wolf am Dienstag dem US-Sender Fox News nach Öffnung der ersten Wahllokale.

In mehreren Bundesstaaten hatten die Wahlverantwortlichen bereits darauf hingewiesen, dass das Auszählen der Stimmen unter anderem wegen des hohen Anteils der per Post eingegangen Stimmen ungewöhnlich lange und möglicherweise bis zu drei Tage dauern werde.

Die bereits vor dem Wahltag abgegebenen Stimmen entsprechen nach Angaben des US Elections Project der Universität von Florida mehr als 70 Prozent aller insgesamt bei der Präsidentschaftswahl 2016 abgegebenen Stimmen. In den USA sind mehr als 200 Millionen Menschen stimmberechtigt. Jedoch kann nicht automatisch jeder Bürger wählen – zuvor müssen sich die Menschen als Wähler registrieren lassen – was mit Unregelmäßigkeiten einhergeht. Daher liegt die Zahl der registrierten Wähler unter der der Stimmberechtigten. 2016 lag die Wahlbeteiligung bei 55,7 Prozent, diesmal wird eine höhere Beteiligung erwartet.

Wie eine Analyse Mitte Oktober zeigte, haben insgesamt 353 Landkreise in 29 US-Bundesstaaten laut einer Analyse von Judicial Watch, einer konservativen Stiftung in Washington, 1,8 Millionen mehr registrierte Wähler als wahlberechtigte Bürger im Wahlalter. In den acht Bundesstaaten Alaska, Colorado, Maine, Maryland, Michigan, New Jersey, Rhode Island und Vermont beträgt die Gesamtzahl der registrierten Wähler nach Angaben der gemeinnützigen Stiftung landesweit mehr als 100 Prozent der wahlberechtigten Bürger.

Der Chef der Behörde für Cybersicherheit, Chris Krebs, sprach ebenfalls von einem gesicherten Ablauf des Wahlgangs. Zugleich warnte er davor, dass es Versuche geben könne, die Wahl zu stören oder die Technik lahm zu legen. Auch er rief zu Geduld sowie zu zu erhöhter Wachsamkeit auf: „Ich rufe alle Amerikaner auf, geduldig zu sein, alle aufsehenerregenden und unüberprüften Behauptungen mit Skepsis zu begegnen“, sagte Krebs.

US-Dorf Dixville Notch läutet Präsidentschaftswahl ein

Das winzige Dorf Dixville Notch im Nordosten der USA hat traditionsgemäß die Präsidentschaftswahl in den USA eingeläutet. Kurz nach Mitternacht Ortszeit (Dienstag 06.00 Uhr MEZ) fand in dem Ort im Neuenglandstaat New Hampshire die Wahl statt. Die nur fünf wahlberechtigten Einwohner gaben innerhalb weniger Minuten ihre Stimmen im Wahllokal ab.

Auch die Auszählung erfolgte zügig: Alle fünf Stimmen entfielen auf den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden von den oppositionellen Demokraten, Amtsinhaber Donald Trump ging leer aus.

Dixville Notch in den White Mountains nahe der Grenze zu Kanada gibt seit 1960 den Auftakt zum Wahltag bei der Präsidentenwahl, wird aber eher als Kuriosum und nicht als Leitwert für den Rest der Nation gesehen.

Der volle Start in den Wahltag wird ab 06.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ) folgen, wenn in mehreren Staaten im Ostteil der USA flächendeckend die Wahllokale öffnen. Am Dienstag schließen um Mitternacht die ersten Wahllokale (Kentucky, Indiana), am Mittwochmorgen um 7 Uhr die letzten (Alaska).

Umfrageinstitut aus Iowa sieht Trump vorn

Am 2. November veröffentlichte ein Umfrageinstitut aus Iowa seine neueste Wahlumfrage – und sieht Trump mit 7 Prozentpunkten vor Biden.

Erwartet wird, dass viele Trump-Wähler direkt im Wahllokal abstimmen. Die Auszählung der Briefwahlstimmen erfolgt in einigen Bundesstaaten erst später, was das Ergebnis im Laufe der Woche noch verändern könnte. Die Wahlbeteiligung ist bereits recht hoch, in Texas und Hawaii wählten bereits jetzt mehr Menschen als 2016 insgesamt.

Am Dienstag schließen um Mitternacht die ersten Wahllokale (Kentucky, Indiana), am Mittwochmorgen um 7 Uhr die letzten (Alaska).

In besonders wichtigen und womöglich wahlentscheidenden Bundesstaaten wie Florida und Pennsylvania zeichnen sich enge Rennen ab.

141.000 Menschen in Deutschland US-Wahlberechtigte

In Deutschland leben mehr als 141.000 Menschen, die in den Vereinigten Staaten wahlberechtigt sind. Mindestens ein knappes Drittel von ihnen habe zusätzlich auch die deutsche Staatsbürgerschaft, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag (3. November) mit.

Die Zahl der in Deutschland lebenden wahlberechtigten US-Bürger ist damit seit der Präsidentschaftswahl 2016 leicht gestiegen. Damals waren es 140.000 Menschen, 2012 waren es erst 104.000.

Fast 70 Prozent der in Deutschland lebenden US-Wahlberechtigten sind Eingewanderte der ersten Generation, eine knappe Mehrheit von 58 Prozent ist männlich.

In Deutschland stationierte US-amerikanische Soldaten und Diplomaten sowie deren Angehörige sind hierzulande nicht meldepflichtig und werden damit von der Statistik nicht erfasst.

Ergebnisse aus ersten Bundesstaaten werden nach Mitternacht (MEZ) erwartet. Unklar ist aber, ob die US-Fernsehsender schon in der Wahlnacht einen Gesamtsieger ausrufen werden. Wegen der Corona-Pandemie hat in diesem Jahr eine Rekordzahl von Wählern per Briefwahl abgestimmt, weswegen die Auszählung länger dauern dürfte. (afp/dts/dpa/sza/ks)

