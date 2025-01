TICKER | Blinkens Nachfolger: Marco Rubio zum US-Außenminister vereidigt

US-Präsident Donald Trump zögert nicht. Nur wenige Stunden nach Trumps Vereidigung nimmt eine neue US-Politik Fahrt auf. In diesem Ticker verfolgen wir die aktuellen politischen Entwicklungen in Washington.

20:45 Uhr

Marco Rubio zum Außenminister vereidigt

Vizepräsident JD Vance führte am Dienstag die Vereidigungszeremonie für Marco Rubio als 72. Außenminister durch. Damit wurde der ehemalige republikanische Senator aus Florida als erstes offizielles Kabinettsmitglied von Präsident Donald Trump aufgenommen.

Der Senat hatte zuvor Rubio mit 99 zu 0 Stimmen als Nachfolger des ehemaligen Außenministers Antony Blinken bestätigt.

18:01 Uhr

Israel startet Militäreinsatz im Westjordanland

Einen Tag nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hat Israel einen Militäreinsatz im Westjordanland gestartet. Die israelische Armee gab am Dienstag bekannt, einen „Antiterroreinsatz“ in Dschenin im Norden des Palästinensergebietes begonnen zu haben.

Die israelische Armee und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet erklärten, sie hätten im als Hochburg palästinensischer Kämpfer geltenden Dschenin einen Einsatz unter dem Namen „Iron Wall“ (Eiserne Mauer) gestartet.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, mit ihm werde das Ziel verfolgt, den „Terrorismus auszumerzen“. Das Vorgehen sei Teil einer Strategie, gegen den Iran überall dort vorzugehen, wohin dieser seine Waffen liefere, „ob im Gazastreifen, im Libanon, in Syrien oder im Jemen“ – oder eben im Westjordanland.

Israel wirft der Regierung in Teheran vor, neben der Hamas im Gazastreifen und mehreren anderen bewaffneten Gruppen im Nahen Osten auch Kämpfer im Westjordanland mit finanziell und mit Waffenlieferungen unterstützen zu wollen.

Im seit 1967 von Israel besetzten Westjordanland leben inmitten von drei Millionen Palästinensern mehr als 490.000 Israelis in Siedlungen, die vom größten Teil der internationalen Gemeinschaft als illegal angesehen werden – aber immer weiter ausgebaut werden. Die Lage hat sich seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen deutlich zugespitzt.

13:25 Uhr

Siedler im Westjordanland hoffen auf Trump

Die israelischen Siedler im Westjordanland setzen große Hoffnungen in Donald Trumps zweite Amtszeit. Trump nahm am 20. Januar per Dekret die von seinem Vorgänger Joe Biden erlassenen Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland zurück. Die Palästinensische Autonomiebehörde kritisierte Trumps Entscheidung, das werde Siedler dazu animieren, mehr „Verbrechen“ zu begehen.

„Der Staat Israel muss eine Entscheidung treffen“, fordert Israel Ganz, Leiter des Jescha-Rates, der Dachorganisation der Siedler im Westjordanland. Ohne volle Souveränität „übernimmt niemand die Verantwortung für die Infrastruktur, die Straßen, das Wasser, den Strom“.

„Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die israelische Souveränität zumindest über das Gebiet C durchzusetzen“, sagt Ganz. Das Gebiet C umfasst rund 60 Prozent des Westjordanlandes und ist dünn besiedelt.

Seit dem zweiten Abkommen von Oslo 1995 ist das Westjordanland in drei Zonen unterteilt. Zone A steht vollständig unter palästinensischer Selbstverwaltung. In Zone B übernehmen Palästinenser die zivile Verwaltung, während die israelische Armee für die Sicherheit sorgt. Zone C steht vollständig unter israelischer Kontrolle.

„Der 7. Oktober hat der ganzen Welt gezeigt, wie gefährlich es ist, den Status der palästinensischen Gebiete in der Schwebe zu lassen“, sagt Eugene Kontorovich von der konservativen Denkfabrik Misgav Institute.

Dieser Krieg hat einen großen Teil der israelischen Bevölkerung wirklich von einer Zweistaatenlösung abgebracht.“

Israel kann derzeit kein privates Land im Westjordanland enteignen, aber „nach einer Annexion würde das israelische Recht dies erlauben. Das wäre eine große Veränderung“, sagt Aviv Tatarsky von der israelischen Anti-Siedlungsorganisation Ir Amim. Im Falle einer Annexion der Zone C würden Palästinensern dort vermutlich Aufenthaltsgenehmigungen und die damit verbundenen Rechte verwehrt.

12:28 Uhr

WHO bedauert Entscheidung

Ein WHO-Sprecher erklärt, die Organisation bedaure Trumps Entscheidung die WHO zu verlassen und hoffe, dass die Vereinigten Staaten „ihre Haltung überprüfen“ und einen „konstruktiven Dialog über die weitere Zusammenarbeit zum Wohle der Gesundheit und des Wohlergehens von Millionen Menschen in aller Welt“ aufnähmen.

Laut WHO-Statuten muss zwischen Ausstiegs-Ankündigung und deren Inkrafttreten ein Jahr liegen.

Trump wies die US-Behörden an, den Transfer jeglicher Geldmittel, Unterstützung und Ressourcen an die WHO zu stoppen.

Zudem sollten „glaubwürdige und transparente“ Partner auf nationaler und internationaler Ebene identifiziert werden, die bislang von der WHO wahrgenommene „notwendige“ Aufgaben übernehmen könnten.

Das chinesische Außenministerium erklärte, Peking werde die Organisation weiterhin dabei unterstützen, ihre Aufgaben zu erfüllen und „Gesundheit für die Menschheit“ zu fördern. „Die Rolle der WHO sollte noch gestärkt statt geschwächt werden“, betonte Ministeriumssprecher Guo Jiakun. Auch die Europäische Kommission reagierte mit „Besorgnis“.

11:30 Uhr

Börse in der Schwebe – DAX etwas richtungslos

Der DAX startete nahezu auf dem Schlussniveau vom Vortag in den Handelstag. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.981 Punkten berechnet, wenige Punkte im Minus. An der Spitze der Kursliste rangierten die Siemens-Healthineers-Aktien, am Ende die Papiere von RWE.

„Dass eines der über hundert Dekrete, die der neue US-Präsident Trump an seinem ersten Tag im Amt unterzeichnete, nicht gleich Strafzölle gegen Europa und Deutschland beinhaltete, schob den DAX gestern kurzzeitig über die Marke von 21.000 Punkten“, erläuterte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets.

Damit bleibt der Aufwärtstrend zwar mehr als intakt, könnte aber zunächst von einer richtungslosen Schaukelbörse abgelöst werden.“

Stanzl erwartet, dass die Schlagzahl der präsidialen Dekrete auch am Dienstag hoch bleiben werde.

„Nicht viele Anleger wagen sich deshalb wirklich aus der Deckung. Man kann nur hoffen, dass Trump die Europäische Union und Deutschland bis nach der Bundestagswahl mit Strafzöllen verschont, da die scheidende Regierung kaum noch in der Lage sein wird, auf Veränderungen in den Handelsbeziehungen mit den USA zu reagieren“, so der Analyst.

Diese Schonung sollte jedoch nicht als dauerhaft verstanden werden. Früher oder später wird Trump auch Deutschland ins Visier nehmen.“

An den internationalen Börsen sorgte der Machtwechsel im Weißen Haus für erhebliche Schwankungen.

Die neue Regierung in Washington scheine sich „der potenziellen Nachteile der Zölle bewusst zu sein“, kommentierte Marktstratege Tai Hui von JP Morgan Asset Management die Entwicklung. Die Anleger müssten sich aber in den kommenden Wochen möglicherweise auf eine Reihe von politischen Ankündigungen einstellen, „wenn sich die neue Regierung auf eine genaue politische Richtung einigt“, fügte er hinzu.

10:17 Uhr

Trump pessimistisch zur Waffenruhe Israel-Hamas

Donald Trump hat Zweifel am Bestand der Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen geäußert. Auf die Frage, ob die zwei Seiten die Waffenruhe einhalten und das Abkommen weiter erfüllen werden, sagte Trump: „Ich bin nicht zuversichtlich.“ Der Konflikt sei „nicht unser Krieg, es ist ihr Krieg“.

Trump sagte, die Hamas sei durch den Krieg „geschwächt“ worden. „Ich habe mir ein Bild aus dem Gazastreifen angesehen. Der Gazastreifen ist wie ein riesiges Abrissgelände.“

Das Palästinensergebiet könne einen „fantastischen“ Wiederaufbau erleben, wenn das Abkommen weiter erfüllt werde. „Es ist ein phänomenaler Ort am Meer – bestes Wetter“, erläuterte Trump. „Einige schöne Dinge könnten damit gemacht werden.“

Trump unterstützt das Abkommen, hat aber gleichzeitig klargemacht, dass er fest an der Seite Israels steht. Per Dekret nahm er die von Joe Biden erlassenen Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland zurück. Biden hatte im Februar 2024, ebenfalls per präsidialem Dekret, die Sanktionierung von Menschen und Gruppen wegen gewalttätiger Übergriffe auf Palästinenser ermöglicht.

10:00 Uhr

Kuba wieder auf der US-Terrorliste

Trump hat eine vor wenigen Tagen durch die Regierung von Joe Biden erfolgte Streichung Kubas von der US-Terrorliste rückgängig gemacht.

Die Regierung Biden erklärte, Kuba von der Liste zu streichen, wenn der Inselstaat im Gegenzug 553 Gefangene freilässt, darunter bei der Niederschlagung der Massenproteste im Jahr 2021 inhaftierte Oppositionelle.

Kuba kündigte daraufhin die Freilassung von 553 Häftlingen an. Einige wenige Gefangene wurden bereits freigelassen, darunter der prominente Dissident Daniel Ferrer.

Der neue US-Außenminister Marco Rubio – selbst kubanischer Abstammung – lehnt die kommunistische Regierung Kubas ab. Er sagte in der vergangenen Woche, dass Kuba auf die Terrorliste gehöre.

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie alle Voraussetzungen erfüllen, um ein staatlicher Förderer des Terrorismus zu sein“, so Rubio während einer Anhörung des Senats zu seiner Nominierung für den Ministerposten.

(Mit Material der Agenturen)