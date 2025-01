TICKER | Brände wüten weiter in Los Angeles – Plünderer brechen in Häuser ein

Rund um Los Angeles, USA, sind seit Dienstag insgesamt sechs verheerende Großbrände ausgebrochen, die durch starken Wind weiter angefacht wurden und sich explosionsartig ausbreiteten. Die Flammen griffen am Mittwochabend (Ortszeit) auch auf die berühmte Hügelkette Hollywood Hills über.

Der Wetter-Onlinedienst AccuWeather schätzte die Schadenssumme auf 57 Milliarden Dollar. Mindestens fünf Menschen kamen nach jüngsten Angaben der Feuerwehr ums Leben, rund 2.000 Gebäude wurden demnach von den Flammen vernichtet. Rund 180.000 Menschen mussten evakuiert werden. Angesichts der in der Gegend herrschenden Trockenheit hatte die Feuerwehr nicht genug Wasser für die Löscharbeiten – und auch nicht genug Personal.

18:34 Uhr

Plünderer brechen in Häuser ein

Die Brände, die seit Tagen vor allem im Viertel Pacific Palisades in Los Angeles wüten, sind nach Angaben der Feuerwehr „eine der zerstörerischsten Naturkatastrophen“ in der Geschichte der Millionenmetropole an der US-Westküste. Allein in Pacific Palisades seien bisher rund 6.900 Hektar Fläche verbrannt, sagte die Leiterin der Feuerwehrbehörden der Stadt, Kristin Crowley, am Donnerstag.

Der Chef der Bezirks-Feuerwehr, Anthony Marrone, sagte, die Brandherde in Pacific Palisades sowie im Vorort Altadena seien „zu null Prozent eingedämmt“.

Die Behörden kündigten zugleich ein hartes Vorgehen gegen Plünderer an. „Mitten in der Notlage haben wir alle gesehen, wie Menschen in gefährdeten Gebieten in Häuser eingebrochen sind und diese geplündert haben. Das ist schlichtweg inakzeptabel“, sagte Kathryn Barger vom Verwaltungsbezirk Los Angeles. Die Polizei habe bei ihrem Vorgehen gegen Plünderer bereits 20 Menschen festgenommen.

In Richtung der Plünderer fügte Barger an: „Ich verspreche Ihnen, dass Sie zur Rechenschaft gezogen werden. Schande über diejenigen, die unsere Bewohner in dieser Krisenzeit überfallen.“

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they’re in, and there’s another person and a dog. I have no idea why they didn’t evacuate or what happened to them. Let’s hope they’re okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl — Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025

17:54 Uhr

Brände wüten weiter in Los Angeles

Im Nobel-Vorort Pacific Palisades am Nordwestrand von Los Angeles brannten mindestens 6.500 Hektar mitsamt rund tausend Gebäuden nieder, darunter auch Luxusvillen im Millionenwert von Filmstars und anderen Prominenten. Betroffen von den Bränden waren unter anderen Billy Crystal, Mark Hamill, Jamie Lee Curtis, James Woods oder auch Mandy Moore.

Die Schäden wurden vom Wetter-Onlinedienst Accu Weather auf 57 Milliarden Dollar (55 Milliarden Euro) geschätzt. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom sagte, „mehr als 7500“ Menschen, teils auch Kräfte aus anderen US-Bundesstaaten, seien am Kampf gegen die „Brände von beispiellosem Ausmaß“ beteiligt. Die Behörden und die Feuerwehr befürchteten, dass noch mehr Menschen durch die Brandkatastrophe ihr Leben verlieren könnten.

Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, sagte, die Stadt werde von Stürmen der Stärke eines Hurrikans bei gleichzeitiger extremer Trockenheit heimgesucht. Der Wetterdienst warnte vor den starken Winden bis Freitag mit Warnstufe rot.

17:14 Uhr

„Wir haben praktisch alles verloren“

In Altadena kam der 66-jährige Victor Shaw ums Leben, der sich nach Angaben seiner Schwester der Evakuierungsanordnung widersetzt hatte, um sein Haus vor den Flammen zu schützen. „Als ich zurückging und seinen Namen rief, antwortete er nicht“, berichtete Shari Shaw im Lokalsender KTLA.

Sie habe sich dann selbst vor dem „Feuersturm“ in Sicherheit gebracht. Shaws Leiche wurde später von einem Freund in der Einfahrt seines zerstörten Hauses gefunden – mit einem Gartenschlauch in der Hand.

„Wir haben praktisch alles verloren, die Flammen haben alle unsere Träume zerstört“, sagte William Gonzales, dessen Haus abgebrannt ist.

Video of the moment my friend and I abandoned his house after we tried to save what we could. Please be praying for him and his family @orlylistens Location: North of Rustic Canyon#cawx #PalisadesFire #fire #California pic.twitter.com/fie6Ywkmz3 — Tanner Charles 🌪 (@TannerCharlesMN) January 8, 2025

16:47 Uhr

Jamie Lee Curtis: „Unsere geliebte Nachbarschaft ist weg“

Das Ausmaß der Zerstörung durch tödliche Brände im Großraum Los Angeles macht sprachlos. „Keine Worte“, schrieb Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis auf Instagram zu einem Video von einer Autofahrt durch ausgebrannte Straßenzüge, vorbei an schwelenden Hausruinen und verkohlten Palmen.

„Star Wars“-Schauspieler Mark Hamill (73) teilte seinen Instagram-Followern mit, dass er „in letzter Minute“ sein Haus in Malibu verlassen habe. Am Straßenrand habe er bereits Flammen gesehen. Jamie Lee Curtis trauerte um ihren Wohnort Pacific Palisades. „Unsere geliebte Nachbarschaft ist weg“, schrieb sie auf Instagram. Ihr eigenes Haus sei verschont geblieben, aber so viele andere Menschen hätten alles verloren.

Weitere betroffene Prominente waren die Schauspielerin Mandy Moore sowie der Schauspieler James Woods. Moore, bekannt aus der Serie „This is Us – Das ist Leben“, berichtete auf Instagram, wie sie mit ihren Kindern und Haustieren vor dem Flammen in Altadena floh. „Ich bete für alle in unserer schönen Stadt. Ich bin so erschüttert über die Zerstörung und den Verlust. Ich weiß nicht, ob unser Haus es geschafft hat“, schrieb Moore.

Der Emmy-Preisträger Woods postete im Onlinedienst X ein Video, das Bäume und Gebüsch in der Nähe seines Hauses in Pacific Palisades in Flammen zeigte. Bei seiner Flucht habe dann der Feueralarm angeschlagen. „Es fühlt sich an, als hätten wir einen geliebten Menschen verloren“, schrieb er.

12:13 Uhr

Präsident Biden sagt Audienz beim Papst ab

Der scheidende US-Präsident Joe Biden rief den Katastrophenfall aus und sagte seine für Freitag geplante Reise nach Italien ab. Laut US-Medien handelt es sich schon jetzt um eine der schlimmsten Feuerkatastrophen der Stadtgeschichte von Los Angeles.

Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre teilte mit, Biden wolle sich in den kommenden Tagen auf die Leitung der gesamten Bundesmaßnahmen im Kampf gegen die Brände konzentrieren. Biden wollte kurz vor seinem Abschied als US-Präsident noch nach Italien reisen; eine Audienz bei Papst Franziskus war geplant.

Zuvor hatte er die von Bränden betroffene Region in Kalifornien zum Katastrophengebiet erklärt. Dadurch könnten Gemeinden und Überlebende sofort Bundesmittel erhalten, um den Wiederaufbau voranzutreiben.

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, befürchtet einen Anstieg der Opfer. Im Interview mit CNN sprach er von „völliger Zerstörung“ und erinnerte an die tödlichen Feuer in Paradise, einer Ortschaft in Nordkalifornien. Der war im November 2018 von dem sogenannten Camp Fire fast völlig zerstört worden, 85 Menschen starben damals, Zehntausende wurden obdachlos.

07:47 Uhr

Häuser von Prominenten brennen ab

Hollywood-Komiker Billy Crystal und seine Frau Janice hätten ihr Haus, in dem sie seit 1979 lebten, verloren, teilte der Schauspieler laut „Hollywood Reporter“ mit. „Natürlich sind wir untröstlich, aber mit der Liebe unserer Kinder und unserer Freunde werden wir dies überstehen“.

Auch die Häuser des Schauspieler-Ehepaars Adam Brody und Leighton Meester und der Schauspielerin Anna Faris sei abgebrannt, berichtete das Promi-Portal „TMZ.com“.

Pacific Palisades ist ein wohlhabender Stadtteil im Westen von Los Angeles mit rund 25.000 Einwohnern. Stars wie Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks und Reese Witherspoon haben dort Häuser.

Chet Hanks, Sohn von Tom Hanks und Rita Wilson, schrieb in einer Instagram-Story, dass die ganze Nachbarschaft, in der er aufgewachsen sei, abbrenne. „Avengers“-Star Chris Pratt dankte den „mutigen“ Feuerwehrleuten und Helfern für deren Einsatz. Sie seien „wahre Helden“.

Steve Guttenberg, der in den 1980er Jahren mit „Police Academy“ bekannt wurde, war unter denjenigen, die dabei halfen, die Menschen aus Pacific Palisades zu retten. Er beklagte, dass viele ihre Autos einfach auf der einzigen Zufahrtsstraße zum Viertel hatten stehen lassen, so dass Feuerwehrautos nicht durchkommen konnten.

Das in Pacific Palisades stehende Thomas-Mann-Haus war nach Angaben des Auswärtigen Amtes vom Mittwoch nicht von den Bränden betroffen. Der Schriftsteller lebte in dem Haus, das heute eine transatlantische Begegnungsstätte ist, während seines US-Exils von 1942 bis 1952.

Die ebenfalls in Pacific Palisades stehende Villa Aurora, in welcher der Schriftsteller Lion Feuchtwanger im Exil lebte, liege dagegen innerhalb der Brandzone, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. „Wegen des schwierigen Zugangs im ganzen Gebiet war es bisher noch nicht möglich, sich ein Bild vor Ort zu machen“, sagte sie.

