TICKER Gaza | Erste Geiseln nach 738 Tagen freigelassen - Trump: „Krieg ist vorbei“

Auf diesen Moment hat die ganze Welt gewartet: Das israelische Außenministerium hat am Montagvormittag die Rückkehr der ersten über zwei Jahre lang im Gazastreifen von Islamisten festgehaltenen Geiseln nach Israel bestätigt und die sieben Männer willkommen geheißen.

Insgesamt sollen heute die restlichen 20 lebenden Geiseln aus dem Gazastreifen freikommen, darunter vier Deutsch-Israelis. Im Militärlager Reim am Rande des Gazastreifens soll es ein erstes Wiedersehen mit Angehörigen, eine medizinische Untersuchung und die Möglichkeit zum Duschen und einem Kleiderwechsel geben. Danach sollen die Menschen in Krankenhäuser zur weiteren Behandlung geflogen werden.

Alle Entwicklungen rund um den Gaza-Friedensplan im Liveticker:

HEUTE 9:04 Uhr US-Präsident Trump in Israel gelandet

US-Präsident Donald Trump ist zum Auftakt seiner Nahost-Reise auf dem Flughafen Ben Gurion in Israel gelandet. Der Republikaner stieg aus der Air Force One aus, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

HEUTE 8:37 Uhr Erste Geiseln nach 738 Tagen freigelassen

Die ersten sieben von der Terrororganisation Hamas freigelassenen Geiseln sind nach mehr als zwei Jahren Gefangenschaft in der Obhut der israelischen Armee. Dies teilte das Militär nach Übermittlung durch Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) mit. „Wir haben 738 Tage darauf gewartet, dies zu sagen: Willkommen zu Hause“, schrieb das israelische Außenministerium auf X und nannte die Namen der Freigelassenen: Guy Gilboa Dalal, Eitan Mor, Matan Angrest, Alon Ohel, Gali und Ziv Berman sowie Omri Miran. Ohel sowie Gali und Ziv Berman sind Deutsch-Israelis. Eine zweite Übergabe sollte am Vormittag stattfinden.

HEUTE 8:29 Uhr Tausende Israelis feiern Freilassung erster Geiseln

In Tel Aviv sind am Montagmorgen tausende Menschen in Jubel ausgebrochen, um die Freilassung der ersten sieben von insgesamt 20 verbliebenen lebenden Geiseln aus den Händen der Hamas zu feiern. Als erste Medienberichte über die Freilassung veröffentlicht wurden, brachten die auf dem sogenannten Platz der Geiseln in der israelischen Küstenmetropole versammelten Menschen ihre Freude zum Ausdruck, viele von ihnen fielen sich in die Arme.

HEUTE 8:19 Uhr Lage im Gazastreifen verzweifelt

Nach zwei Jahren Krieg ist die Lage für die Palästinenser in dem von Israel abgeriegelten Gazastreifen verzweifelt. Hunderttausende Menschen müssen sich in einer zu weiten Teilen zerstörten, vermutlich von Blindgängern übersäten Trümmerlandschaft zurechtfinden, in der sie nur durch dauerhafte Hilfe von außen überleben können.

Seit Beginn der Waffenruhe hat Israel die Einfuhr von mehr Hilfsgütern in das Gebiet erlaubt: Täglich sollen rund 600 Lastwagen einfahren. Das ist nach UN-Angaben die Mindestmenge, um die Bevölkerung zumindest mit dem Nötigsten zu versorgen. Laut israelischen Sicherheitskreisen soll etwa auch die Reparatur von Wasserleitungen, Abwassersystemen und Bäckereien möglich sein.

HEUTE 7:13 Uhr Israelische Armee: Rotes Kreuz auf dem Weg zur Abholung der ersten Geiseln im Norden

Ein Konvoi des Roten Kreuzes ist nach israelischen Angaben auf dem Weg in den Norden des Gazastreifens, um eine erste Gruppe von freigelassenen Hamas-Geiseln in Empfang zu nehmen. Wie die israelische Armee am Montag mitteilte, wird die Übergabe an einem „Treffpunkt im nördlichen Gazastreifen stattfinden, wo mehrere Geiseln übergeben werden sollen“.

Schwer gepanzerte Fahrzeuge patrouillieren am Ofer-Militärgefängnis bei Ramallah: Israel bereitet sich auf die Freilassung palästinensischer Gefangener vor. Foto. HAZEM BADER/AFP via Getty Images

HEUTE 6:40 Uhr Hamas gibt Namen der lebenden israelischen Geiseln bekannt

Die islamistische Hamas hat die Namen der 20 freizulassenden israelischen Geiseln veröffentlicht, die noch am Leben sind. Die Kassam-Brigaden, der bewaffnete Hamas-Arm, habe „beschlossen, die folgenden lebenden“ Geiseln freizulassen, erklärte die islamistische Terrororganisation am Montag im Onlinedienst Telegram. Damit wurden erstmals die Namen der 20 bis dahin am Leben vermuteten israelischen Geiseln bestätigt.

Menschen in Tel Aviv verfolgen gespannt die angekündigte Freilassung der letzten israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen. Foto: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

HEUTE 5:01 Uhr Geiselübergabe beginnt am „frühen Montagmorgen“

Die israelische Regierung hatte am Sonntag mitgeteilt, dass die Übergabe der Geiseln, die von islamistischen Palästinensergruppen im Gazastreifen festgehalten werden, voraussichtlich am „frühen Montagmorgen“ beginnen werde. „Wir gehen davon aus, dass alle 20 lebenden Geiseln gleichzeitig an das Rote Kreuz übergeben und in sechs bis acht Fahrzeugen transportiert werden“, sagte Bedrosian. Erst wenn die Ankunft sämtlicher Geiseln in Israel bestätigt sei, würden im Gegenzug diejenigen palästinensischen Häftlinge freikommen, deren Freilassung vereinbart worden sei.

Nach Angaben von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sind 20 beim Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 verschleppte Geiseln noch am Leben, weitere 27 sind tot. Im Zuge der Vereinbarung sollen am Montag bis alle verbliebenen Geiseln von der Hamas an Israel übergeben werden. Übergeben werden sollen auch die sterblichen Überreste eines bereits 2014 getöteten und seitdem im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Soldaten. Die Frist für die Freilassung der Geiseln läuft am Montag um 12.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MESZ) ab.

Im Gegenzug sollen knapp 2.000 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden, darunter rund 1.700 Bewohner des Gazastreifens, die während des Kriegs von der israelischen Armee festgenommen worden waren. Darunter sind auch 250 Palästinenser, die lebenslange Haftstrafen verbüßen.

HEUTE 3:06 Uhr Trump: „Der Krieg ist vorbei“

„Der Krieg ist zu Ende“, sagte US-Präsident Donald Trump an Bord der Air Force One zu Journalisten auf dem Weg nach Israel. Trump will am Vormittag (Ortszeit) in Israel zunächst Angehörige der Geiseln treffen und dann vor der Knesset – dem israelischen Parlament – eine Rede halten. Am Nachmittag will er dann zu einer „Nahost-Friedenszeremonie“ anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen. Dort werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, unter anderem aus Europa und der arabischen Welt. Anreisen wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz.