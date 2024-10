TICKER: Baerbock, USA und EU verurteilen Angriff – Iran erklärt: „Aktion ist abgeschlossen“

Nach dem iranischen Raketenangriff auf sein Land hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu Vergeltung angekündigt. „Der Iran hat heute Abend einen großen Fehler gemacht – und er wird dafür bezahlen“, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros. In der Nacht zum Mittwoch griff Israel im Kampf gegen die proiranische Hisbollah-Miliz erneut die libanesische Hauptstadt Beirut an.

Der Iran hatte Israel am Dienstag mit rund 180 Raketen angegriffen. Die meisten wurden abgefangen. Ein Todesopfer gab es im Westjordanland, zwei Verletzte in Tel Aviv. Im Zentrum und im Süden Israels wurden Einschläge registriert.

7:10 Uhr: „Iran hat seine spektakulären Bilder“

Nach dem Angriff des Iran nehmen die Einordnungen der Lage zu. „BrennpunktUA“, bekannt für Analysen auf der Onlineplattform X, schreibt, dass die israelische Flugabwehr die ballistischen Raketen abgefangen habe, die Zivilisten gefährden könnten. Raketen, die auf freiem Feld einschlagen würden, lies die Abwehr durchgehen. Es gab Stand 21 Uhr keinen einzigen Bericht über Tote und Verletzte in Israel.

„Die Wahrheit ist: Der Iran hat seine spektakulären Bilder von ballistischen Missiles die in Israel „einschlagen“ — allerdings auf freiem Feld. Nicht mehr, und nicht weniger, nur werden sie das so natürlich nicht ihrer Bevölkerung sagen.“

Gleichzeitig habe Israel keine Toten und Verletzten. Zudem sei vermutlich zumindest die USA, und damit auch Israel, vorher über den Angriff detailliert informiert gewesen.

Man könnte hier also auch drastisch formuliert, von einem gut orchestrierten, aber dennoch gefährlichem „Feuerwerks-Schauspiel“ des Iran sprechen.“

Was könnte als nächstes passieren? Israel werde zurückschlagen müssen. Wenn es zu keinen Toten oder Verletzten komme, werde der Gegenschlag ebenfalls „symbolisch“ ausfallen. Dafür werde auch die USA einstehen. „Um das mal ganz hart auszudrücken: Was wir aktuell sehen, ist ein Medien Spektakel, das durchaus seine Risiken birgt.“

7:00 Uhr: USA „Angriff vereitelt und unwirksam“ – Baerbock und EU warnen Iran

Die US-Regierung bewertete den Raketenangriff auf Israel als „vereitelt und unwirksam“. Dennoch handele es sich um eine „bedeutende Eskalation“, sagte US-Sicherheitsberater Jake Sullivan in Washington. Das US-Verteidigungsministerium warnte den Iran vor weiteren Angriffen auf Israel. Präsident Joe Biden hatte die US-Streitkräfte in der Region angewiesen, Israels Verteidigung zu unterstützen und iranische Raketen abzuschießen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verurteilte den Angriff auf der Plattform X „auf das Allerschärfste“. Sie schrieb weiter: „Wir haben Iran vor dieser gefährlichen Eskalation eindringlich gewarnt.“

Die EU verurteilte den Angriff ebenfalls. „Der gefährliche Kreislauf von Angriffen und Vergeltungsmaßnahmen droht, außer Kontrolle zu geraten“, so der Außenbeauftragte Josep Borrell auf X.

Macron: Militärische Mittel aktiviert

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die iranischen Raketenangriffe auf Israel „aufs Schärfste“ kritisiert. Frankreich habe am Dienstag seine „militärischen Mittel“ im Nahen Osten mobilisiert, um die „iranische Bedrohung abzuwehren“, erklärte der Elysée-Palast. Macron forderte zudem, dass die libanesische Hisbollah-Miliz ihre „terroristischen Aktionen gegen Israel und seine Bevölkerung“ einstellt.

Frankreich sei der Sicherheit Israels verpflichtet. Macron rief Israel jedoch auf, seine Militäreinsätze „so schnell wie möglich“ zu beenden. Alle an der „Krise im Nahen Osten beteiligten Akteure“ sollten „größte Zurückhaltung üben“, fuhr er fort.

Macon kündigte zudem an, dass Frankreich „sehr bald eine Konferenz zur Unterstützung des libanesischen Volkes und seiner Institutionen“ organisieren werde. Nähere Angaben dazu wurden nicht gemacht. Weiter hieß es in der Erklärung, Macron habe den französischen Außenminister Jean-Noël Barrot gebeten, erneut in den Nahen Osten zu reisen.

Laut Großbritanniens Verteidigungsminister John Healey beteiligte sich das britische Militär am Abend an Versuchen, eine weitere Eskalation im Nahen Osten zu verhindern.

Angesichts der eskalierenden Lage in Nahost soll der UN-Sicherheitsrat heute (16:00 Uhr MESZ) zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen.

6:48 Uhr: Iran: Der Angriff ist abgeschlossen

Der Iran drohte Israel, falls es einen Vergeltungsschlag starte. „In diesem Fall wird unsere Antwort stärker und kräftiger ausfallen“, schrieb der iranische Außenminister Abbas Araghchi auf der Plattform X. „Unsere Aktion ist abgeschlossen, es sei denn, das israelische Regime beschließt, zu weiteren Vergeltungsmaßnahmen aufzurufen.“

Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, die Attacke sei eine Vergeltung für die Tötung von Hamas-Auslandschef Ismail Hanija, Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah sowie eines iranischen Generals, hieß es im Staatsfernsehen.

Medienberichten zufolge hatte der Iran zwei israelische Luftwaffenstützpunkte und das Hauptquartier des israelischen Geheimdienstes Mossad ins Visier genommen. Es war nach April der zweite Angriff des Irans auf Israel in diesem Jahr.

Im iranischen Staatsfernsehen sind die Raketenangriffe der Islamischen Republik auf Israel gefeiert worden. Nach Verkündung der Angriffe auf Israel durch die iranischen Revolutionsgarden lobte ein Moderator im Staatsfernsehen am Dienstag „das mutige iranische Volk“ für die Attacken.

Zu Bildern von in den Himmel abgeschossenen Raketen spielte der Sender fröhliche Musik. Außerdem zeigte er Aufnahmen von feiernden Menschen in mehreren iranischen Städten, die Fahnen der libanesischen Hisbollah-Miliz und deren am Freitag von Israel getöteten Chef Hassan Nasrallah hochhielten.

6:35 Uhr: Netanjahu dankt den USA für ihre Unterstützung

Nach dem iranischen Angriff auf Israel veröffentlichte Premierminister Benjamin Netanyahu am Abend des 1. Oktober eine aufgezeichnete Erklärung. Darin ging er auf die Ereignisse ein und richtete eine Botschaft an die iranische Führung. Er dankte den Vereinigten Staaten für die Unterstützung bei der Verteidigung Israels und bezeichnete Irans Angriff als gescheitert.

Netanyahu sagte: „Heute Abend hat der Iran Israel erneut mit Hunderten von Raketen angegriffen. Dieser Angriff ist gescheitert.“ Dank Israels Luftverteidigungssystem, dem fortschrittlichsten der Welt, sei dieser vereitelt worden. „Der Iran hat heute Abend einen großen Fehler gemacht – und er wird dafür bezahlen.“

Das Regime im Iran verstehe nicht die Entschlossenheit Israels, sich zu verteidigen. Und ebensowenig die Entschlossenheit, Vergeltung zu üben. „Wer auch immer uns angreift – wir werden ihn angreifen.“ Das gelte überall, wo Israel „die Achse des Bösen“ bekämpft, auch im Gazastreifen, im Libanon, im Jemen, in Syrien und auch im Iran.

Auch Verteidigungsminister Yoav Galant äußerte sich zu den Ereignissen. Der Iran sollte lernen: Wer den Staat Israel angreife, zahle einen hohen Preis.

6:30 Uhr: Wie schätzen Experten die Lage ein?

Grant Rumley, ein ehemaliger Pentagon-Beamter, sagte der „New York Times“, im Gegensatz zu dem Angriff im April, bei dem Israel tagelang vorgewarnt war und seine Verteidigung mit Verbündeten in der Region koordinieren konnte, sei der Angriff am Dienstag nur wenige Stunden im Voraus angekündigt worden. „Daher ist es schwer, diesen neuen Angriff als rein symbolisch zu betrachten“, sagte Rumley. „Es sieht auf jeden Fall nach einer Eskalation durch den Iran aus.“

Das Heft des Handelns liegt nach Einschätzung von Experten nun bei Israel. Mohanad Hage Ali, stellvertretender Direktor des Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center, einem Forschungsinstitut in Beirut, sagte dem „Wall Street Journal“, Irans Angriff gebe Israel Anlass, direkt auf iranisches Territorium zurückzuschlagen, was einen regionalen Krieg auslösen könnte.

Ähnlich schätzt Bilal Saab, ein ehemaliger Pentagon-Beamter und jetzt bei der Denkfabrik Trends Research and Advisory, die Lage ein. Er sagte: „Die Möglichkeit einer weiteren Eskalation dieses regionalen Konflikts hat mehr damit zu tun, was Israel will und weniger damit, was der Iran tut.“ Er fügte hinzu: „Israel sieht hier eine einmalige Gelegenheit, all seinen Gegnern zu schaden und ihnen möglicherweise einen tödlichen Schlag zu versetzen.“

6:21 Uhr: Verwendet wurden auch Überschallraketen

Der Iran hat bei seinen Angriffen auf Israel nach Angaben von Staatsmedien 200 Raketen abgefeuert. Darunter seien erstmals auch mehrere Hyperschallraketen gewesen, meldete das iranische Staatsfernsehen am Mittwoch. Iranische Medien zeigten Onlineaufnahmen, die abgefeuerte Raketen zeigen sollen.

„Drei Militärstützpunkte“ in der Nähe von Tel Aviv und andere Stützpunkte seien ins Visier genommen worden, hieß es von den Iranischen Revolutionsgarden. Sie erklärten, dass „90 Prozent“ der Raketen ihre Ziele getroffen hätten.

Das israelische Militär teilte mit, der Iran habe rund 180 Raketen gestartet, die meisten von ihnen seien abgefangen worden.

Der Iran hatte im Juni 2023 eine ballistische Mittelstreckenrakete vorgestellt, die mit bis zu 15-facher Schallgeschwindigkeit fliegen können soll. Der damalige iranische Präsident Ebrahim Raisi sagte, sie stärke die „Abschreckungskraft“ des Iran und bringe den Ländern in der Region Frieden und Stabilität.

Anders als konventionelle ballistische Raketen fliegen Hyperschallraketen in geringer Höhe, sodass sie ihre Ziele schneller erreichen und die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass sie von modernen Luftverteidigungssystemen abgefangen werden können.

Der Generalstabschef der iranischen Armee, Mohammad Bagheri, drohte Israel im iranischen Staatsfernsehen im Falle eines Angriffs mit Attacken auf die gesamte Infrastruktur. Das Raketenfeuer werde „mit größerer Intensität wiederholt und die gesamte Infrastruktur des Regimes wird ins Visier genommen“, sagte er.

6:20 Uhr: Iranische Nuklearanlagen im Blick?

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari sagte, der Iran habe „eine schwerwiegende Tat“ begangen, die den Nahen Osten in Richtung Eskalation treibe. „Wir werden zu dem Zeitpunkt und an dem Ort handeln, den wir bestimmen, und zwar in Übereinstimmung mit den Anweisungen der politischen Ebene. Diese Ereignisse werden Konsequenzen nach sich ziehen.“ Wie genau ein Vergeltungsschlag aussehen könnte, sagte er nicht.

Die „New York Times“ berichtete unter Berufung auf US-Beamte, in einem möglichen Szenario könnte Israel die iranischen Nuklearanlagen angreifen. Insbesondere die Anreicherungsanlagen in Natanz, dem Herzstück des iranischen Programms, könnten im Visier stehen.

Hagari kündigte weitere Angriffe an. „Die Luftwaffe ist nach wie vor voll einsatzfähig und wird heute Abend im Nahen Osten weiterhin mit voller Kraft zuschlagen, so wie sie es im vergangenen Jahr getan hat“, sagte er in der Nacht zum Mittwoch. Die iranischen Raketenangriffe hätten keine Auswirkungen auf die Einsatzfähigkeit der Luftwaffe. Netanjahu bezeichnete Irans Angriff als gescheitert.

Die Armee teilte am frühen Mittwochmorgen mit, es würden „terroristische Ziele in Beirut“ attackiert. Details nannte das Militär zunächst nicht. Es seien mindestens fünf israelische Angriffe auf die südlichen Vororte von Beirut verübt worden, wie Medien unter Berufung auf eine libanesische Sicherheitsquelle berichteten.

6:10 Uhr: Aufarbeitung des Überfalls vom 7. Oktober 2023 dringend notwendig

Ein Jahr nach dem Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel sieht der Nahost-Experte Jan Busse eine Aufarbeitung dringend geboten. „Der Terroranschlag vom 7. Oktober 2023 hat die ganze Nahost-Region nachhaltig erschüttert“, sagte der Politikwissenschaftler von der Bundeswehr-Universität München im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP.

„Gerade auch, um das Vertrauen der israelischen Bevölkerung in die Sicherheitsinstitutionen und die Politik wiederherzustellen, ist es extrem wichtig, eine Aufarbeitung herbeizuführen, wie diese Situation überhaupt entstehen konnte.“

Mittlerweile wird ihm zufolge Netanjahus ursprüngliche Zielvorgabe eines „vollständigen Sieges“ auch von einigen seiner Regierungsmitglieder und israelischen Sicherheitsvertretern „angezweifelt“. „Selbst wenn die Hamas militärisch geschwächt und aktuell kaum noch in der Lage ist, Raketen auf Israel abzuschießen, hat sie immer noch teilweise funktionierende Kampfverbände“, warnte der Experte.

Auch sei das Tunnelnetzwerk unter dem Gazastreifen „noch relativ gut intakt“. Zudem seien rund hundert Geiseln noch immer in der Gewalt der Hamas, darunter Frauen, alte Menschen und Kinder.

