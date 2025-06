TICKER Nahost 23. Juni | Trump: Regimewechsel denkbar – IAEO: Schäden an Atomanlagen derzeit nicht bewertbar

Am Wochenende bombardierte die USA drei Atomanlagen im Iran, der Angriff war mit Israel abgestimmt. Über die Folgen wird stark diskutiert. Irans Außenminister Abbas Araghtschi lehnt Verhandlungen mit den USA ab und warnte vor „ewigen Konsequenzen“. Er berät sich heute in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, Russland verurteilte die US-Angriffe.

Zudem sprechen heute in Brüssel die EU-Außenminister über die Lage und in Wien die Internationale Atomenergiebehörde IAEA. US-Präsident Trump will sich um 19:00 Uhr MESZ mit seinem Sicherheitsteam treffen. Auch beim morgigen Treffen der NATO dürften die Angriffe Thema sein.

8:45 Uhr Iran: Wegen „Spionage für Israel“ hingerichtet

Der Iran hat erneut einen der Spionage für Israel beschuldigten Mann hingerichtet. Das Todesurteil sei am Montagmorgen vollstreckt worden, teilte die iranische Justiz mit. Dem Mann wurden Verbindungen zum israelischen Geheimdienst Mossad sowie zum Fernsehsender „Iran International“ vorgeworfen.

Der TV-Sender mit Sitz in London war vom Iran während der Protestbewegung nach dem Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini in Polizeigewahrsam im Jahr 2022 als „terroristische Organisation“ eingestuft worden. Die iranischen Behörden werfen „Iran International“ Verbindungen zu Israel vor.

Bereits am Sonntag war ein Mann wegen des Vorwurfs der Spionage für den Mossad hingerichtet worden. Ein weiteres Todesurteil war vor einer Woche vollstreckt worden. Dem zum Tode verurteilten Mann, der 2023 festgenommen worden war, wurde ebenfalls Spionagetätigkeit für Israel zur Last gelegt.

Der Leiter der iranischen Justizbehörde, Gholamhossein Mohseni Edschei, kündigte am Sonntag an, Verfahren, in denen es um die Unterstützung Israels gehe, künftig zu beschleunigen. Die iranische Justiz hat nach eigenen Angaben seit dem Beginn des israelischen Großangriffs auf das Land am 13. Juni mehrere Spionage-Verdächtige festgenommen.

7:55 Uhr

Vance: Trump-Regierung will „keine Bodentruppen“ im Iran

US-Vizepräsident JD Vance sagt , die Trump-Regierung wolle nach den Luftangriffen auf das iranische Atomprogramm in der Nacht zum Samstag keine US-Truppen im Iran stationieren.

Auf eine Frage der „NBC News“-Reporterin Kristen Welker – „Herr Vizepräsident, können Sie ausschließen, dass eine Einmischung in diesen Konflikt nicht letztendlich zu einem Einsatz von US-Truppen vor Ort führen wird?“ – antwortete Vance, der Präsident habe „sehr deutlich“ gemacht, dass die Vereinigten Staaten „kein Interesse an einem langwierigen Konflikt“ mit dem Iran hätten.

„Wir haben kein Interesse an Truppen vor Ort.“

Vance sagte, er wolle zwar nicht über „sensible Geheimdienstinformationen über das, was wir vor Ort gesehen haben“ sprechen, sei aber „sehr zuversichtlich, dass wir ihre Entwicklung einer Atomwaffe erheblich verzögert haben.“

„Ich glaube, dass wir ihr Programm wirklich um eine sehr lange Zeit zurückgedrängt haben“, sagte er. „Ich glaube, dass es noch viele Jahre dauern wird, bis die Iraner in der Lage sind, eine Atomwaffe zu entwickeln.“

Zuvor habe die Regierung umfangreich mit dem Iran über eine friedliche Lösung verhandelt. US-Präsident Trump habe seine Entscheidung getroffen habe, nachdem er festgestellt habe, dass das islamische Regime nicht „in gutem Glauben“ handele.

Die Worte von Vance gegenüber „NBC News“ spiegeln die Äußerungen von Verteidigungsminister Pete Hegseth wider, der sagte, dass die Vereinigten Staaten „keinen Krieg“ mit dem Iran anstreben. „Bei dieser Mission ging und geht es nicht um einen Regimewechsel“, sagte Hegseth.

7:45 Uhr

Drei US-Großstädte in erhöhter Alarmbereitschaft

Drei große US-Städte gaben an, dass sie nach den Luftangriffen des US-Militärs auf iranische Atomanlagen am 21. Juni in erhöhter Alarmbereitschaft sind.

„Wir verfolgen die Entwicklung der Situation im Iran“, erklärte das New York City Police Department auf X. „Aus Gründen der Vorsicht setzen wir zusätzliche Ressourcen an religiösen, kulturellen und diplomatischen Stätten in ganz NYC [New York City] ein und koordinieren uns mit unseren Bundespartnern.“

Eine ähnliche Erklärung gab das Metropolitan Police Department in Washington ab. Die Polizeipräsenz an religiösen Einrichtungen werde erhöht, derzeit gebe es keine bekannten Bedrohungen für die Hauptstadt des Landes.

Karen Bass, Bürgermeisterin von Los Angeles schrieb , dass ihre Stadt „alle Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit“ beobachte, die auftreten könnten. „Es sind derzeit keine glaubwürdigen Bedrohungen bekannt. Aus Vorsicht verstärkt das LAPD seine Patrouillen in der Nähe von Gebetsstätten, Versammlungsorten und anderen sensiblen Orten“.

7:25 Uhr

Neue Angriffe auf den Westiran

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Montagmorgen Ziele im Westiran angegriffen. Die Luftwaffe führe derzeit Angriffe auf „militärische Infrastruktur in Kermanschah“ aus, teilte das Militär mit.

In Kermanschah befinden sich mehrere militärische Einrichtungen, die wichtigste ist das Kermanshah Nabi Akram Corps, dass den Islamischen Revolutionsgarden untersteht. Es hat die militärische Kontrolle über die Provinz und befehligt zahlreiche Armeeeinheiten.

7:10 Uhr

Iran betrachtet US-Stützpunkte als legitime Ziele

Der Iran drohte den USA nach den Angriffen auf seine Atomanlagen mit Vergeltung. Ein Berater des geistlichen Oberhauptes Ayatollah Ali Chamenei nannte am Sonntag unter anderem US-Stützpunkte als „legitime Ziele“ für Angriffe aus Teheran.

„Jedes Land in der Region oder anderswo, das von amerikanischen Streitkräften für Angriffe auf den Iran genutzt wird, wird von unseren Streitkräften als legitimes Ziel betrachtet“, erklärte Ali Akbar Welajati laut der amtlichen Nachrichtenagentur Irna. Die USA hätten „das Herz der islamischen Welt angegriffen“ und müssten „mit irreparablen Folgen rechnen.

Die Unsicherheit über die Lage zeigt sich auch beim Ölpreis: Zu Handelsbeginn in Asien kletterte der Ölpreis am Montag zeitweise um mehr als vier Prozent nach oben.

Die USA begannen bereits am Samstag mit Evakuierungsflügen aus Israel für ihre Staatsbürger sowie Menschen aus Israel und dem Westjordanland mit ständigem Wohnsitz in den USA. Sie wiesen zudem das Personal ihrer diplomatischen Vertretungen im Irak und im Libanon an, diese zu verlassen.

6:51 Uhr

Frankreich plant Ausreiseflüge mit Militärmaschinen

Frankreich will zur Evakuierung seiner Staatsbürger aus Israel Militärmaschinen des Typs A400M entsenden. Damit sollten Franzosen ausgeflogen werden, die nach Zypern ausreisen wollten, teilten das französische Außen- und das Verteidigungsministerium am Sonntag gemeinsam mit.

Die Flüge würden vorbehaltlich der Genehmigung Israels ausgeführt, sie ergänzen die bereits erfolgten zivilen Charterflüge aus der jordanischen Hauptstadt Amman. Weitere Flüge sollen demnach folgen.

In Israel leben rund 250.000 französische Staatsbürger. 100.000 von ihnen sind in Konsularlisten eingetragen. Ein Krisenteam des Außenministeriums hat in der vergangenen Woche mehr als 4.500 Anrufe erhalten. Am frühen Sonntagmorgen waren 160 zumeist besonders vulnerable französische Staatsangehörige von Jordanien aus nach Paris ausgeflogen worden.

Menschen bei ihre Ankunft am 23. Juni 2025 auf dem Flughafen Paris-Orly in Orly, nachdem sie einen Rückführungsflug französischer Staatsbürger, die Israel über Amman verlassen haben, genommen haben. Foto: Geoffroy van der Hasselt/AFP via Getty Images

6:35 Uhr

Trump: „IRAN GREAT AGAIN machen“

US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass er einen „Regimewechsel“ im Iran unterstützen könnte. Er schrieb auf Truth Social:

„Es ist nicht politisch korrekt, den Begriff ‚Regimewechsel‘ zu verwenden, aber wenn das derzeitige iranische Regime nicht in der Lage ist, IRAN GREAT AGAIN zu machen, warum sollte es dann nicht einen Regimewechsel geben?“ Trump fügte „MIGA“ hinzu, was wahrscheinlich „Make Iran Great Again“ bedeutet.

Zuvor hatten Verteidigungsminister Pete Hegseth und Außenminister Marco Rubio am Sonntag erklärt, dass der Regimewechsel nicht das Ziel der US-Angriffe auf iranische Atomanlagen sei.

6:25 Uhr

Atomenergiebehörde: Schäden nicht bewertbar

Rafael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO, sagte, dass es derzeit nicht möglich sei, den Schaden an der wichtigsten iranischen Urananreicherungsanlage, Fordow, zu bewerten.

Am 21. Juni verkündete US-Präsident Donald Trump, dass Fordow sowie die Atomanlagen in Isfahan und Natanz bei den US-Angriffen „vollständig und total ausgelöscht“ worden seien.

Grossi teilte dem UN-Sicherheitsrat in einer vom Iran am Sonntag einberufenen Dringlichkeitssitzung mit, dass in Fordow zwar Krater zu sehen seien, der Schaden an den unterirdischen Anlagen aber noch nicht abgeschätzt werden könne.

„Zum jetzigen Zeitpunkt ist niemand, auch nicht die IAEO, in der Lage, die unterirdischen Schäden in Fordo zu beurteilen.“

Grossi sagte, dass am Standort Isfahan „Eingänge zu Tunneln, die für die Lagerung von angereichertem Material verwendet werden, getroffen worden zu sein scheinen.“ Er bestätigte auch, dass die Brennstoffanreicherungsanlage am Standort Natanz getroffen wurde.

Wie hoch die Schäden an Irans Atomanlagen sind ist unklar. Foto: Uncredited/Maxar Technologies via AP/dpa

6:12 Uhr Washington ruft US-Bürger zu erhöhter Vorsicht auf

Das US-Außenministerium hat eine „weltweite Warnung“ für im Ausland lebende US-Bürger herausgegeben. Konkret heißt es: „Das US-Außenministerium rät Bürgern weltweit zu erhöhter Vorsicht“. Der Konflikt im Nahen Osten könne für US-Bürger, die ins Ausland reisten oder dort lebten, ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellen, es bestehe insbesondere „die Möglichkeit von Protesten gegen US-Bürger und -Interessen im Ausland“.

Das Department of Homeland Security warnt US-Bürger vor der Möglichkeit von Cyberangriffen oder Gewalt als Vergeltung für die US-Angriffe auf den Iran. In einem nationalen Terrorismus-Beratungsbulletin rechnet das Heimatschutzministerium damit, dass „Cyberangriffe auf niedrigem Niveau“, die von pro-iranischen Hackern durchgeführt werden, folgen.

Das Bulletin warnte davor, dass die inländische Bedrohungsstufe zunehmen würde, wenn der Iran ein religiöses Urteil, eine Fatwa, erlassen würde und Vergeltungsgewalt gegen Einzelpersonen oder Gruppen in den USA auffordert.

„Der anhaltende Israel-Iran-Konflikt könnte dazu beitragen, dass in den USA ansässige Personen zusätzliche Angriffe planen“, heißt es in dem Bulletin. Diese erweiterte Bedrohungslage läuft am 22. September ab.

5:24 Uhr

Netanjahu will keinen Zermürbungskrieg mit dem Iran

Israel will laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einen Zermürbungskrieg mit dem Iran vermeiden. „Wir werden unsere Maßnahmen nicht über das hinaus fortsetzen, was zur Erreichung (der Kriegsziele) erforderlich ist, aber wir werden auch nicht zu früh aufhören“, sagte Netanjahu laut der Zeitung „Times of Israel“.

Die USA hätten mit ihren Angriffen der stark gesicherten Uran-Anreicherungsanlage Fordo „sehr schweren Schaden“ zugefügt. Einzelheiten zum Ausmaß der Schäden nannte Netanjahu dem Bericht zufolge nicht.

Es gehe darum, „die beiden konkreten Bedrohungen unserer Existenz zu beseitigen: die nukleare Bedrohung und die Bedrohung durch ballistische Raketen. Wir kommen diesen Zielen Schritt für Schritt näher. Wir sind kurz davor, sie zu erreichen“, sagte Netanjahu. „Wenn die Ziele erreicht sind, ist die Operation abgeschlossen und die Kämpfe werden eingestellt“, fügte er hinzu.

5:00 Uhr

Nuklearanlage in Fordow – IAEO fand Proben mit 83 Prozent angereichertes Uran

Die kritischste und am stärksten befestigte iranische Nuklearanlage befindet sich in Fordow , einer bergigen Region etwa 60 Meilen südwestlich der iranischen Hauptstadt Teheran.

Diese Anlage sowie die iranische Anreicherungsanlage in Natanz und das Nukleartechnologiezentrum in Isfahan wurden am Samstagabend von einer Reihe von US-Luftangriffen getroffen. Ziel ist, das iranische Atomprogramm zu zerstören oder auf andere Weise erheblich einzuschränken.

Der Kern der Brennstoffanreicherungsanlage Fordow wurde tief in einen Berg gebaut, um ihn vor Luftangriffen zu schützen. Die Anlage beherbergt Kaskaden fortschrittlicher Uranzentrifugen, die für die Herstellung von Brennstoff zur Herstellung von Atomsprengköpfen erforderlich sind.

Genau diese Anlagen wurden am Wochenende von den USA ins Visier genommen. US-General Dan Caine, Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs, dass sieben B-2 Spirit Tarnkappenbomber insgesamt 14 Bunkerbomben abgeworfen hätten. Es war der erste operative Einsatz der Bunkerbomber überhaupt.

Trump sagte, die drei iranischen Atomanlagen, darunter Fordow, seien „vollständig und total ausgelöscht“ worden. Der Iran hat die Angriffe bestätigt, sich aber noch nicht öffentlich zu den Schäden geäußert.

Die Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen, die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO), teilte am Sonntag mit, dass die iranischen Aufsichtsbehörden nach den US-Angriffen auf die drei Atomanlagen, darunter Fordow, keinen Anstieg der Strahlungswerte außerhalb des Geländes festgestellt hätten.

„Zum jetzigen Zeitpunkt erwarten wir keine gesundheitlichen Folgen für die Menschen oder die Umwelt außerhalb der angegriffenen Anlagen“, sagte IAEO-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi.

Im März 2023 teilte die IAEO mit, sie habe in Fordow Proben entnommen, die bis zu 83,7 Prozent angereicherte Uranpartikel enthielten.

Der Iran hat wiederholt behauptet, sein Atomprogramm diene ausschließlich der zivilen Energieerzeugung. Für diese Stromerzeugung ist auf 3,67 Prozent angereichertes Uran erforderlich. Die IAEO verweist darauf, dass in der Vergangenheit nur Nationen, die Atomsprengköpfe bauen, über auf 60 Prozent angereichertes Uran verfügten.

4:45 Uhr

Rubio: „Sie haben alles, was sie brauchen, um Atomwaffen zu bauen“

US-Außenminister Marco Rubio sagte in der CBS-Sendung „Face the Nation“ am Sonntag, es sei irrelevant, ob die iranische Führung die nukleare Bewaffnung angeordnet habe oder nicht.

„Sie haben alles, was sie brauchen, um Atomwaffen zu bauen“, sagte er. „Warum sollten sie Dinge in einem Berg vergraben, 300 Fuß [91 Meter] unter der Erde? Warum haben sie 60 Prozent angereichertes Uran? Die einzigen Länder auf der Welt, die 60-prozentiges Uran haben, sind Länder, die Atomwaffen haben, weil sie es schnell auf 90 Prozent bringen können. Sie haben alle Elemente … ein Raumfahrtprogramm. Sie versuchen, eine Interkontinentalrakete zu bauen, damit sie eines Tages einen Sprengkopf darauf anbringen können.“

Er fügte an: „Das ist alles, was wir sehen müssen, besonders in den Händen eines Regimes, das bereits in Terrorismus und Stellvertreter involviert ist. … Sie sind die Ursache für die ganze Instabilität im Nahen Osten.“

Rubio fügte hinzu, dass Trump die Position der USA vom ersten Tag an klar gemacht habe: der Iran dürfe keine Atomwaffen haben. Er sagte, der Präsident habe auch deutlich gemacht, dass er die Diplomatie bevorzuge und gab dem Iran „60 Tage Zeit, um Fortschritte zu machen, oder es wird etwas anderes passieren.“

„Was als Nächstes passiert, hängt nun davon ab, was der Iran als Nächstes tun wird“, sagte er. „Wenn sie den Weg der Diplomatie wählen, sind wir bereit. Wir können eine Einigung erzielen, die gut für sie, das iranische Volk und die Welt ist. Wenn sie einen anderen Weg wählen, dann wird das Konsequenzen haben“.

4:17 Uhr

Auf beiden Seiten Tote und Verletzte

Bei den iranischen Angriffen auf Israel sind nach israelischen Angaben bislang 24 Menschen getötet worden. Weitere 1.272 seien seit Beginn des Einsatzes „Rising Lion“ („sich erhebender Löwe“) vor mehr als einer Woche bei iranischen Angriffen auf Israel verletzt worden, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Sonntag mit. 14 der Verletzten seien „in ernstem Zustand“.

Todesopfer wurden bei iranischen Angriffen auf Bat Jam, Tamra und Haifa sowie die zentralisraelischen Städte Petach Tikwa, Rischon Letzion, Ramat Gan und Bne Brak gezählt.

Im Iran wurden nach iranischen Angaben bei israelischen Luftangriffen mehr als 400 Menschen getötet und 3056 weitere verletzt. Die meisten von ihnen seien Zivilisten, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte.

2:12 Uhr

Israelische Luftwaffe greift weiter an

Die israelischen Streitkräfte haben am Sonntag Dutzende militärische Ziele im Iran angegriffen. Etwa 20 Kampfjets der israelischen Luftwaffe hätten „nachrichtendienstlich gestützte Angriffe mit über 30 Geschossen auf militärische Ziele im Iran ausgeführt“, teilte die israelische Armee im Onlinedienst Telegram mit. Die Angriffe richteten sich gegen „Infrastrukturen für die Lagerung und den Abschuss von Raketen“ sowie gegen „militärische Satelliten und Radaranlagen“.

Iranischen Medien zufolge wurden Ziele im Nordwesten des Iran getroffen. Die Angriffe hätten sich gegen „zwei Gebiete im Südwesten der Stadt Täbris“ gerichtet, berichtete die Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf den Krisenmanager in der Provinz Ost-Aserbaidschan.

Zuvor hatte die israelische Armee mitgeteilt, Dutzende militärische Ziele in vier iranischen Regionen ins Visier genommen zu haben, unter anderem „das strategische Raketenkommandozentrum ‚Imam Hussein‘ in der Region Jasd“. Dort seien Raketen mit großer Reichweite vom Typ Chorramschahr stationiert.

Auch „Raketenwerfer“ in den Regionen Isfahan im Zentrum des Iran, Buschehr im Süden sowie Ahwas im Südwesten des Landes wurden beschlossen.

(Mit Material der Nachrichtenagenturen)