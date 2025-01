TICKER | Trumps eigene Kryptowährung-Meme-Münzen – Britischer Premier gratuliert vor Amtseinführung

Zweieinhalb Monate nach der Wahl in den USA wird Donald Trump in Washington als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Der demokratische Noch-Amtsinhaber Joe Biden übergibt die Regierungsgeschäfte an den Republikaner, den er vor vier Jahren im Weißen Haus ablöste.

Trumps Vereidigungszeremonie findet im Kapitol statt, es kann online zugesehen werden. NTD, Schwesterunternehmen von The Epoch Times, wird die Zeremonie live streamen . Die Sonderberichterstattung beginnt 9 Uhr Ortszeit – 15 Uhr MEZ.

11:55 Uhr

Vereidigung auf die Bibel

Das Trump Vance Inaugural Committee kündigte bereits an, welche Bibeln für die Vereidigungszeremonie genutzt werden. Trump werde die Bibel verwenden, die seine Mutter ihm 1955 geschenkt hat, um seinen Abschluss der Sunday Church Primary School in der First Presbyterian Church in Jamaica, New York, zu feiern.

Er werde auch die Lincoln-Bibel verwenden, die am 4. März 1861 für die Vereidigung von Präsident Abraham Lincoln verwendet wurde. Die Bibel wurde seitdem nur dreimal für Amtseinführungen verwendet – zweimal von Präsident Barack Obama und von Trump während seiner Amtseinführung 2017.

Der gewählte Vizepräsident JD Vance werde eine Familienbibel verwenden, die früher seiner Urgroßmutter mütterlicherseits gehörte. Seine „Mamaw“ Bonnie gab ihm diese am 22. September 2003, als er sein Haus zum Marine Corps Recruit Depot in Parris Island, South Carolina, verließ.

11:38 Uhr

Britischer Premier gratuliert vor Amtseinführung

Premierminister Sir Keir Starmer hat den Donald Trump gratuliert und würdigte die „Tiefe der Freundschaft“ zwischen dem 47. Präsidenten und dem Vereinigten Königreich.

„Ich freue mich auf unser nächstes Treffen, während wir unsere gemeinsame Mission fortsetzen, den Frieden, den Wohlstand und die Sicherheit unserer beiden großen Nationen zu gewährleisten.“

Britische Politiker, darunter

Schattenaußenministerin Dame Priti Patel und Nigel Farage, sind zu den Zeremonien in der amerikanischen Hauptstadt. Die Regierung wird von der scheidenden Botschafterin in den Vereinigten Staaten, Dame, Karen Pierce, vertreten.

11:30 Uhr

Eigene Kryptowährung-Meme-Münzen

Donald Trump und seine Frau Melania Trump haben wenige Tage vor Trumps Amtseinführung für eine zweite Amtszeit ihre jeweiligen Kryptowährung-Meme-Münzen auf den Markt gebracht.

„Es ist an der Zeit, alles zu feiern, wofür wir stehen: GEWINNEN! Schließen Sie sich meiner ganz besonderen Trump-Community an“, erklärte der designierte Präsident auf Truth Social, als er seine $TRUMP-Meme-Münze enthüllte.

Die Trump-Meme-Münze stieg am 19. Januar auf ein Allzeithoch von 76,13 $, bevor sie auf ein Tief von 38,39 $ fiel und bei etwa 60 $ endete. Laut der Website der Meme-Münze waren 200 Millionen Trump-Münzen verfügbar, diese Zahl werde in den nächsten drei Jahren voraussichtlich auf eine Milliarde ansteigen.

Melania Trump folgte diesem Beispiel und veröffentlichte am 19. Januar ihre eigene Meme-Münze namens $MELANIA. Beide Meme-Coins wurden auf der Solana-Blockchain eingeführt.

Wie Trumps Münzen sind die Token von Melania Trump nicht als Finanzinstrumente oder Investitionen gedacht. Die Website, die die $MELANIA-Meme-Münzen verkauft, beschrieb sie als „fungible Krypto-Assets“, die „nur zu Sammel- und Unterhaltungszwecken“ verkauft werden.

9:50 Uhr

DAX schwächer, US-Finanzmärkte heute geschlossen

Der DAX ist heute etwas schwächer in die Handelswoche gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.890 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag.

An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank-Aktien, gefolgt von den Papieren der Deutschen Bank. Am Tabellenende fanden sich die Papiere von Siemens Energy wieder.

„Der positive Handelsverlauf aus der asiatischen Handelssitzung färbt nicht mehr auf den DAX ab“, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow.

„Die Marktteilnehmer werden heute aus eigenem Antrieb und ohne Handelsimpulse aus den USA auskommen müssen. Durch die Vereidigung des neuen US-Präsidenten Trump bleiben die US-Finanzmärkte geschlossen.“

Ein Euro kostete am Montagmorgen 1,0314 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9696 Euro zu haben. Der Ölpreis sank hingegen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 80,69 US-Dollar, das waren 10 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

8:43 Uhr

Bitcoin steigt auf neuen Rekord: 109.356 Dollar

Der Bitcoin ist am Tag der Amtseinführung von Donald Trump auf ein Rekordhoch gestiegen. Am Montagmorgen kletterte die Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 109.356 US-Dollar (gut 106.000 Euro) und ließ damit die alte Bestmarke von Mitte Dezember hinter sich.

Der Bitcoin hat seit der Wahl von Trump im November um fast 60 Prozent zugelegt. Trump hatte versprochen, die Regulierungen für Kryptowährungen zu lockern.

Außerdem hat er sich für eine nationale Bitcoin-Reserve der USA ausgesprochen. Zuletzt notierte der Bitcoin noch knapp acht Prozent im Plus bei 108.794 Dollar.

7:55 Uhr

Der Überblick: Was ist alles zu tun?

Morgens gibt es einen Gottesdienst in der Kirche St. John’s in Laufnähe zum Weißen Haus. Anschließend empfangen die Bidens die Trumps im Weißen Haus zum Tee.

Danach folgt die große Vereidigungszeremonie. Die war eigentlich wie üblich draußen an der Westseite des Kapitols geplant, wurde wegen des kalten Wetters in der Hauptstadt aber ins Innere des Parlamentsgebäudes verlegt – in die Kuppelhalle des Kapitols.

Erwartet werden neben Trump und Biden deren Ehefrauen und Vizes, weitere Familienmitglieder Trumps sowie hochrangige Politiker und Gäste, auch aus dem Ausland.

Laut Verfassung endet Bidens Amtszeit um 12 Uhr mittags Ortszeit (18 Uhr MEZ). Kurz vorher müssen Trump und sein Vizepräsident J.D. Vance vor dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofs ihren Amtseid ablegen. Es erfolgt zunächst die Vereidigung des Stellvertreters, dann die des Präsidenten.

Anschließend hält Trump seine Antrittsrede. Bei den Amtseinführungen von Barack Obama (2009), Trump (2017) und Biden (2021) dauerten die Ansprachen jeweils etwa 20 Minuten.

Bei der Vereidigungszeremonie gibt es auch Unterhaltungsprogramm: Die bekannte Country-Sängerin Carrie Underwood wird das Lied „America the Beautiful“ singen. Die Nationalhymne intoniert bei der Zeremonie Tenor Christopher Macchio. Auch der Country-Sänger Lee Greenwood tritt dort auf. Greenwoods Lied „God Bless the USA“ war im Wahlkampf so etwas wie die inoffizielle Trump-Hymne.

Im Anschluss werden Biden und Harris offiziell verabschiedet.

Trump unterzeichnet im Präsidentenzimmer im Kapitol erste Dokumente. Traditionell sind dies Ernennungsurkunden, Memoranden, Proklamationen oder auch Anordnungen.

Es folgt ein feierliches Mittagessen im Kapitol mit Trump, Vance und Gästen. Der neue Präsident und dessen Vize inspizieren Einheiten des US-Militärs bei einem Parademarsch am Kapitol.

Dann gibt es die Präsidentenparade, die traditionell entlang der Pennsylvania Avenue zwischen dem Kapitol und dem Weißen Haus führt, nun aber ebenfalls ins Innere verlegt wurde: in eine Sportarena im Zentrum Washingtons. Dort sollen Unterstützer Platz haben. Trump kündigte an, er wolle dort nach der Zeremonie vorbeikommen.

Im Weißen Haus steht später eine weitere Unterzeichnungszeremonie an – im Oval Office, dem Amtszimmer des Präsidenten. Trump hat diverse Beschlüsse für seinen ersten Tag im Amt angekündigt.

Abends nimmt Trump schließlich an drei festlichen Bällen teil und will bei allen drei Veranstaltungen auch sprechen. Bei einem der Bälle tritt die legendäre Disco-Band Village People auf, die unter anderem mit den Liedern „Y.M.C.A.“ und „Macho Man“ weltbekannt wurden. Beide Songs nutzte Trump im Wahlkampf.

5:10 Uhr

Feier vor der Amtseinführung

Einen Tag vor der Amtseinführung haben zehntausende Anhänger in Washington Donald Trump gefeiert. Unter dem Jubel von rund 20.000 Zuschauern erklärte Trump, er werde die „Invasion“ von Migranten in die USA stoppen.

Für seinen ersten Tag im Amt hat Trump die Unterzeichnung von rund hundert Dekreten angeordnet, mit denen er die Umsetzung seiner Pläne in der Innen- wie der Außenpolitik anschieben will.

Auch Hightech-Milliardär Elon Musk sprach kurz in der Arena. „Dieser Sieg ist erst der Anfang“, sagte der Chef der Unternehmen Tesla und SpaceX. Nun komme es darauf an, die Grundlage dafür zu schaffen, „dass Amerika für ein Jahrhundert, für Jahrhunderte, für immer stark sein kann“.

Am Ende der Kundgebung spielte die in den 70er Jahren gegründete Disco-Band Village People Trumps Lieblingshit „Y.M.C.A.“.

Trotz des Schnees bildeten sich lange Schlangen von Trump-Anhängern vor der Arena. „Ich wollte sehen, wie sich Geschichte vor meinen Augen abspielt“, sagte der 21-jährige Student Alan McNeely aus Connecticut.

(Mit Material der Agenturen)