TICKER „Angriff auf Israel“: Netanjahu erklärt „Wir befinden uns im Krieg“

Ein Raketeneinschlag in der israelischen Küstenstadt Ashkelon. Foto: Epoch Times Israel

Die Hamas greift seit dem Morgen Israel an. Allein am Morgen wurden über 5.000 Raketen aus Israel abgefeuert, Siedlungen wurden durch die Hamas angegriffen. Die Terrororganisation Islamischer Dschihad ist Teil des Angriffs auf Israel. Der bewaffnete Arm der Hamas erklärte, die „Operation Al-Aksa-Flut“ gegen Israel gestartet zu haben.

Israel wird von der Hamas attackiert. Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben den Kriegsfall ausgerufen, Heer, Marine und Luftwaffe befinden sich im Kriegsalarm. Allein am Morgen wurden über 5.000 Raketen aus Israel abgefeuert, israelische Städte wurden durch die Hamas angegriffen. Neben Raketen und Schüssen wird mehrfach davon berichtet, dass Bewohner Israels von der Hamas entführt werden.

Die Terrororganisation Islamischer Dschihad gab bekannt, dass sie Teil des Angriffs auf Israel ist und dass ihre Kämpfer an den Kämpfen teilnehmen. Wir tickern hier die wichtigsten Informationen – unsere Kollegen der Epoch Times Israel sind vor Ort.

11:35 Uhr: Premierminister „Wir befinden uns im Krieg“

Netanjahu (Premierminister): „Wir befinden uns im Krieg. Heute Morgen hat die Hamas einen plötzlichen und mörderischen Angriff gegen den Staat Israel und seine Bürger gestartet. Mein erster Befehl lautete, die Städte von den Terroristen zu räumen, die sie infiltriert haben. Gleichzeitig ordnete ich eine umfassende Mobilisierung der Reserven an und wies sie an, dem Feind mit einer Stärke und einem Umfang zu begegnen, wie sie ihn noch nie gesehen haben.“

„Ständig Schüsse und Raketen“

Sonia Kagan, Einwohnerin von Sderot, sagte zu Epoch Times Israel: „Wir leben seit über 30 Jahren in Sderot und haben im Laufe der Jahre viel erlebt, aber diesmal ist es anders. Wir dürfen das Haus nicht verlassen, denn Terroristen sind in der Stadt unterwegs. Auch die Kinder sehen alle Berichte auf ihren Handys, und natürlich sind auch sie von Angst erfüllt. Ich bin ihre Großmutter und versuche, zu Hause eine ruhige Atmosphäre aufrechtzuerhalten, ohne Panik, um ihnen ein Gefühl der Sicherheit und Hoffnung zu geben und sie nicht von der Angst überwältigen zu lassen.

Wir hören ständig Schüsse und Raketen, und es wird zu einem ununterbrochenen, undeutlichen Geräusch, so dass es schwer zu verstehen ist, was geschossen wird und wer schießt, ob es die eigenen oder unsere Leute sind. Ich habe gehört, dass viele Soldaten bereits in der Stadt sind. Wir haben gehört, dass sich die Terroristen in der Schule nicht weit von unserem Haus verbarrikadiert haben.“

11:22 Uhr – Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) bestätigt: Hamas hält Siedlungen [1] im Gazastreifen.

11:04 Uhr – Bewohner des Kibbuz Bari: „Terroristen versuchen, in mein Haus einzubrechen. Ich bin mit meinem Mann und zwei kleinen Kindern zusammen. Sie brennen Häuser im Kibbuz nieder, niemand hilft uns.“

11:00 Uhr – IDF-Sprecher: 2.500 Raketen wurden auf Israel abgefeuert.

10:48 Uhr – Bewohner des Kibbuz Nir Oz berichten, dass die Terroristen immer noch im Kibbuz herumlaufen und Schüsse hörten.

10:45 Uhr – IDF: Dutzende Kampfflugzeuge greifen Hamas-Ziele im Gazastreifen an.

10:40 Uhr – Die IDF gibt bekannt, dass Terroristen vom Meer, aus der Luft und vom Boden aus eingedrungen sind. Etwa 2.200 Raketen wurden auf Israel abgefeuert.

10:35 Uhr – Der Vorsitzende des Shaar HaNegev-Rates, Ofir Liebstein, wurde bei einem Schusswechsel mit Terroristen getötet.

10:22 Uhr – Hamas meldet die Entführung Dutzender Israelis, Soldaten und Zivilisten (dies kann derzeit nicht überprüft werden).

10:20 Uhr – Raketenbeschuss in der Gegend von Jerusalem.

10:17 Uhr – Die Palästinenser behaupten, dass ein weiterer IDF-Jeep, der dritte an der Zahl, in den Gazastreifen entführt wurde.

10:10 Uhr – Die Polizei ruft die Bewohner Jerusalems dazu auf, ihre Häuser nicht zu verlassen und nicht durch die Straßen zu laufen.

10:10 Uhr – Es wird berichtet, dass der Muezzin in den Moscheen in Jerusalem Menschen dazu aufruft, Terroranschläge in Israel zu verüben.

10:07 Uhr – Verteidigungsminister Yoav Galant: „Die Hamas hat einen Krieg gegen den Staat Israel begonnen. Der Staat Israel wird diesen Krieg gewinnen.“

10:00 Uhr – Es wird berichtet, dass etwa 80 Verwundete, einige davon in einem sehr ernsten Zustand, in das Soroka-Krankenhaus in Be’er Sheva evakuiert wurden.

9:40 Uhr – Der israelische Polizeikommissar sagt: „Wir befinden uns im Kriegszustand.“ Die Palästinenser berichten, dass israelische Soldaten nach Gaza entführt wurden, sie veröffentlichen ein Video eines brennenden israelischen Panzers.

9:25 Uhr – Die Terrororganisation Islamischer Dschihad gab bekannt, dass sie Teil des Angriffs auf Israel ist und dass ihre Kämpfer an den Kämpfen teilnehmen.

9:15 Uhr – Das Kabinett für politische Sicherheit wird um 13:00 Uhr zusammentreten.

9:00 Uhr – Präsident Yitzhak Herzog: „Der Staat Israel befindet sich in einer schwierigen Zeit. Ich unterstütze die IDF, ihre Kommandeure und Kämpfer sowie alle Sicherheits- und Rettungskräfte und bitte darum, allen Bewohnern Israels ermutigende und stärkende Worte zu übermitteln, die angegriffen werden. Ich rufe alle dazu auf, den Anweisungen des Kommandos zu gehorchen und eine Garantie für Gegenseitigkeit und Gelassenheit abzugeben. Wir können ein Schurke für alle sein, die unseren Schaden anstreben!“

8:51 Uhr – Der Verteidigungsminister kündigte eine Sondersituation im Hinterland in einem Umkreis von bis zu 80 Kilometern um die Grenze des Gazastreifens an.

Hamas: Wir haben einen „Krieg“ gegen Israel begonnen

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat nach Worten des israelischen Verteidigungsministers Joav Gallant einen „Krieg“ gegen Israel begonnen.

„Die Hamas hat an diesem Morgen einen schweren Fehler begangen und einen Krieg gegen den Staat Israel begonnen“, erklärte Gallant am Samstag nach heftigem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen in Richtung Israel. Die israelische Armee kämpfe allerorten „gegen den Feind“. Gallant genehmigte nach offiziellen Angaben die Einberufung von Reservisten.

Am Samstagmorgen gegen 6:30 Uhr feuerten militante Palästinenser Hunderte Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Die Raketen von verschiedenen Orten im Gazastreifen aus gestartet, die Hamas bekannte sich zu dem Raketenbeschuss.

Im Süden und in Gegenden im Zentrum Israels sowie in Jerusalem ließ die Armee die Alarmsirenen erklingen.

Der bewaffnete Arm der Hamas erklärte, die „Operation Al-Aksa-Flut“ gegen Israel gestartet zu haben. Dabei habe die Gruppe mehr als 5.000 Raketen auf Israel abgefeuert, sagte Mohammed Deif, der Chef Essedine-al-Kassam-Brigaden, in einer im Fernsehen abgespielten Audionachricht.

[1] Mit „Siedlungen“ werden normalerweise israelische Städte bezeichnet, offizielle israelische Städte innerhalb des israelischen Territoriums auf israelischem Boden. Gelegentlich werden diese mit nicht-anerkannten Siedlungen verwechselt.