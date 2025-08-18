Ticker Ukraine | EU-Spitzen beraten Selenskyj vor Treffen mit Trump

Nach dem Zweier-Gipfel vom 15. August spricht US-Präsident Donald Trump am Montag in der US-Hauptstadt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie mehreren europäischen Spitzenpolitikern, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

An den Gesprächen teilnehmen werden unter anderen auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte.

Zentrale Themen sollen mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine bei einer Friedenslösung und die Haltung gegenüber den russischen Gebietsansprüchen sein.

Alle Entwicklungen zu den Ukraine-Friedensverhandlungen im Liveticker:

HEUTE 15:23 Uhr EU-Spitzen beraten Selenskyj vor Treffen mit Trump

Vor den Ukraine-Gesprächen am Montag mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus werden westliche Spitzenpolitiker in Washington mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen. Die EU-Kommission teilte mit, es handele sich um ein „vorbereitendes Treffen“.

HEUTE 14:39 Uhr Bundesregierung: Ukraine-Gespräche in Washington ein „wichtiger Moment“

Die Gespräche in Washington könnten „ein wichtiger Moment“ sein, sowohl für den weiteren Kriegsverlauf als auch die Zukunft und Sicherheit Europas, sagte Vize-Regierungssprecher Steffen Meyer am Montag in Berlin. „Wir sehen gerade Diplomatie auf Hochtemperatur oder Hochgeschwindigkeit“, sagte er weiter.

Innerhalb der deutschen Regierung gebe es „eine hohe Aufmerksamkeit“ für die Gespräche, sagte Vize-Regierungssprecher Meyer weiter. Bei diesen gehe es sicherlich um Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die fortlaufende Unterstützung des Landes, territoriale Fragen sowie die Aufrechterhaltung des Sanktionsdrucks auf Russland, sagte Meyer. Es werde darum gehen, wie „ein Weg zu einem gerechten und nachhaltigen Frieden aussieht“.

Der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet erwartet eine „Woche der Entscheidungen“ für die Ukraine und ganz Europa.

Absperrungen rund um das Weiße Haus in Washington D.C. vor dem Besuch von Ukraines Präsident Selenskyj am 17. August. Foto: Tasos Katopodis/Getty Images

HEUTE 12:22 Uhr Wadephul: Entsendung deutscher Truppen in die Ukraine offen

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat Bedenken hinsichtlich einer Beteiligung deutscher Truppen an der Absicherung eines Waffenstillstands in der Ukraine geäußert.

Deutschland werde bei einer möglichen Friedenssicherung in der Ukraine zwar „eine wichtige Rolle“ übernehmen müssen, so der CDU-Politiker. Eine Stationierung deutscher Truppen dort könnte die Bundeswehr aber überfordern.

Wadephul wies darauf hin, dass die Bundeswehr eine Brigade im NATO-Land Litauen stationiere – und fügte hinzu: „Das tun und zusätzlich noch Truppen in der Ukraine stationieren, würde uns voraussichtlich überfordern.“