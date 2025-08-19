Ticker Ukraine | Merz schließt deutsche Truppen in der Ukraine nicht aus

Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges in der Ukraine vor fast dreieinhalb Jahren zeichnet sich ein umfassender Verhandlungsprozess mit allen Beteiligten ab. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj wollen die westlichen Verbündeten der Ukraine innerhalb von zehn Tagen ihre Sicherheitsgarantien für Kiew vorlegen. Zugleich rückt ein Treffen zwischen Selenskyj und Russlands Präsident Wladimir Putin näher.

Heute soll es nun eine Videokonferenz der die Ukraine unterstützenden „Koalition der Willigen“ geben. Für 13:00 Uhr ist dann ein Sonderrat der Europäischen Union geplant, um über den Verlauf der Gespräche vom Montag zu berichten.

HEUTE 9:07 Uhr Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs nach Ukraine-Gipfel in Washington

Nach dem Ukraine-Gipfel in Washington findet am Dienstag eine Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs statt. Das von EU-Ratspräsident António Costa einberufene virtuelle Treffen soll um 13.00 Uhr beginnen. In der Videokonferenz soll über den Verlauf der Ukraine-Gespräche in Washington beraten werden.

HEUTE 8:15 Uhr Selenskyj: Bislang „bestes Treffen“ mit Trump

Nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sein Zusammentreffen mit US-Präsident Donald Trump gelobt. „Das war das beste unserer Treffen“, erklärte Selenskyj nach Angaben seines Büros am späten Montag (Ortszeit) im Anschluss an Gespräche mit Trump und europäischen Spitzenvertretern in Washington. „Ich konnte allen amerikanischen Kollegen einiges über die Lage auf dem Schlachtfeld zeigen, sogar auf der Karte“, fügte er hinzu.

„Über die Sicherheitsgarantien werden wahrscheinlich unsere Partner entscheiden, und es wird mehr und mehr Details geben“, erklärte Selenskyj. Es sei wichtig, dass die USA sich an Sicherheitsgarantien für die Ukraine beteilige. Diese Pläne würden in sieben bis zehn Tagen „formalisiert“ werden.

HEUTE 7:41 Uhr Merz schließt deutsche Truppen in der Ukraine nicht aus

Ob Deutschland sich an europäischen Friedenstruppen für die Ukraine beteiligt, ist weiterhin offen. Kanzler Merz verwies nach dem Gipfel auf anstehende Beratungen in Berlin und bezeichnete den Zeitpunkt für eine Entscheidung als „zu früh“. Es geht auch um die Frage, „ob wir hier möglicherweise mandatspflichtige Beschlüsse zu fassen haben, die also der Deutsche Bundestag fassen muss.“

Kanzler Merz nach dem Ukraine-Gipfel in Washington. Foto: Kay Nietfeld/dpa

HEUTE 3:46 Uhr Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor

Nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus in Washington strebt US-Präsident Donald Trump nun ein Zweiertreffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Russlands Präsident Wladimir Putin an. Trump habe Putin angerufen und mit den „Vorbereitungen“ für ein solches Zweiertreffen begonnen. Danach solle es ein Dreiertreffen geben, an dem auch er teilnehmen werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Der ukrainische Präsident selbst sagte, er sei „bereit zu einem bilateralen Treffen mit Putin“. Aus dem Kreml verlautete, Putin sei offen für die „Idee“ von direkten Gesprächen mit der Ukraine. Es wäre das erste Treffen zwischen Selenskyj und Putin seit Beginn des Ukraine-Krieges vor dreieinhalb Jahren.

Präsident Donald Trump empfängt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäische Spitzenvertreter im Weißen Haus. Foto: Win McNamee/Getty Images

HEUTE 1:00 Uhr Merz gibt Abschluss-Statement

Nach Ende des Treffens gab Bundeskanzler Merz ein eigene Erklärung ab. Darin unterstrich er erneut die Position, eine Waffenruhe in der Ukraine herstellen zu wollen. Trump hingegen hatte sich zuvor wiederholt für einen direkten anhaltenden Frieden ausgesprochen und betont, dass dafür keine vorige Waffenrufe nötig sei.

Merz lehnt einseitige Gebietsansprüche Russlands an die Ukraine auch nach dem Gipfel ab. Der Ukraine dürften „keine Gebietsabtretungen aufgezwungen werden“, sagte Merz am Montag (Ortszeit) nach Abschluss der Beratungen mit US-Präsident Donald Trump. Wenn Russland den Donbass von der Ukraine fordere, sei das mit einem Verzicht der USA auf Florida vergleichbar, sagte Merz.

Auf die Frage, ob Deutschland Truppen als Sicherheitsgarantien bereitstelle, verwies Merz auf Europa. In welchem Maße sich welches Land an den Sicherheitsgarantien beteilige sei noch zu klären.

Ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll es nach den Worten des Bundeskanzlers innerhalb der nächsten zwei Wochen geben.

Die sogenannte „Koalition der Willigen“ will sich am Dienstag weiter beraten.

HEUTE 0:59 Uhr Trump: Europa wird die Sicherheit der Ukraine garantieren

Präsident Donald Trump sagte, Europa sei in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten dafür verantwortlich, die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten.

„Alle sind sehr glücklich über die Möglichkeit des FRIEDENS für Russland/die Ukraine“, schrieb Trump auf Truth Social, nachdem er sich im Weißen Haus mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs getroffen hatte.

„Dies war wiederum ein sehr guter erster Schritt für einen Krieg, der seit fast vier Jahren andauert.“

Während seines bilateralen Gesprächs mit Selenskyj im Oval Office erwähnte Trump, dass die Vereinigten Staaten Europa dabei helfen würden, die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten.

Zu den Sicherheitsgarantien der USA sagte Selenskyj gegenüber Reportern, er brauche „alles“, von militärischer Ausrüstung bis hin zu Geheimdienstinformationen, Ausbildung und mehr.

Eine Sicherheitsgarantie bleibt für den ukrainischen Präsidenten ein zentraler Verhandlungspunkt.

HEUTE 0:31 Uhr Trump kündigt Treffen zwischen Putin und Selenskyj an

Nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump ein direktes Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angekündigt. Trump veröffentlichte am Montagabend (Ortszeit) eine entsprechende Mitteilung auf seiner eigenen Plattform „Truth Social“ . Inwieweit Putin und Selenskyj mit dem Vorhaben einverstanden sind, war zunächst unklar.

Trump schrieb, er habe „ein sehr angenehmes Treffen mit hochrangigen Gästen im Weißen Haus“ gehabt.

„Wir besprachen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die von den verschiedenen europäischen Ländern in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten bereitgestellt werden sollen.“

Alle seien „sehr zufrieden mit der Aussicht auf Frieden für Russland und die Ukraine“.

Trump hat nach eigenen Angaben nach Abschluss der Gespräche Putin angerufen und „mit den Vorbereitungen für ein Treffen zwischen Präsident Putin und Präsident Selenskyj an einem noch zu bestimmenden Ort“ begonnen. Der US-Präsident weiter:

„Im Anschluss an dieses Treffen werden wir ein Dreiertreffen abhalten, an dem die beiden Präsidenten und ich teilnehmen werden.“

HEUTE 0:28 Uhr Treffen beendet

Nach fast drei Stunden ist das Treffen zwischen Trump, Selenskyj und den europäischen Staats- und Regierungschefs im East Room beendet. Nach Angaben des Weißen Hauses sind die Parteien ins Oval Office umgezogen, um die Gespräche fortzusetzen.

GESTERN 23:59 Uhr Russland nun doch gegen Truppen von NATO-Ländern

Die russische Regierung spricht sich nun doch gegen die Stationierung von Truppen der NATO-Länder in der Ukraine aus, berichtet die russische staatliche Nachrichtenagentur RIA Nowosti und zitiert eine Mitteilung des russischen Außenministeriums:

„Wir bekräftigen unsere wiederholt zum Ausdruck gebrachte Position, dass wir jegliche Szenarien, die das Auftauchen eines Militärkontingents unter Beteiligung von NATO- Staaten in der Ukraine vorsehen , kategorisch ablehnen, da dies mit einer unkontrollierten Eskalation des Konflikts und unvorhersehbaren Folgen verbunden wäre“

Die Mitteilung folge auf die Aussagen westlicher Staatschef, die eine solche Stationierung in Betracht gezogen hatten. Diese wurde als Sicherheitsgarantie debattiert, der Putin zuvor zugestimmt haben soll.

GESTERN 23:54 Uhr Trump unterbricht Treffen für Telefonat mit Putin

US-Präsident Donald Trump hat sein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs für ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin unterbrochen.

Dies verlautete am Montag mehrere Stunden nach Beginn des Treffens aus Verhandlungskreisen. Trump hatte angekündigt, Putin anrufen zu wollen – allerdings nach dem Gipfel und nicht während des Treffens.

GESTERN 22:18 Uhr Meloni dankt Trump für Fortschritte bei Friedensgesprächen

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni würdigte Trump dafür, dass er die russische Position zu den Friedensgesprächen verändert habe.

„Ich denke, es ist ein wichtiger Tag, eine neue Phase, nachdem wir dreieinhalb Jahre lang keinerlei Anzeichen von russischer Seite gesehen haben, dass es eine [Bereitschaft] zum Dialog gibt“, sagte sie. „Es verändert sich also etwas. Dank Ihnen hat sich etwas verändert.“

GESTERN 22:00 Uhr Macron fordert europäische Beteiligung an Ukraine-Gesprächen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine Beteiligung europäischer Vertreter an künftigen Gesprächen zwischen der Ukraine, Russland und den USA gefordert. „Ich denke, dass wir als nächsten wahrscheinlich ein Vierertreffen brauchen“, sagte Macron bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie europäischen Staats- und Regierungschefs am Montag im Weißen Haus.

„Wenn wir über Sicherheitsgarantien sprechen, dann sprechen wir über die Sicherheit des gesamten europäischen Kontinents“, fügte Macron an. Trump hatte zuvor angekündigt, die USA würden sich im Rahmen eines Friedensabkommen an Sicherheitsgarantien für die Ukraine beteiligen. Zwar würden die Europäer „die erste Verteidigungslinie bilden, (…) aber wir werden ihnen auch helfen“, sagte der US-Präsident.

US-Präsident Donald Trump lädt am 18. August 2025 den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäische Staats- und Regierungschefs, darunter den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (links), ins Weiße Haus ein. Foto: Win McNamee/Getty Images

Macron erklärte, ein solches Dreiertreffen sei „die einzige Möglichkeit“ für ein Ende des Kriegs in der Ukraine – im Anschluss müssten die Europäer aber beteiligt werden.

GESTERN 21:33 Uhr Merz pocht auf Waffenruhe

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei dem Treffen der Europäer mit US-Präsident Donald Trump erneut eine Waffenruhe in der Ukraine zur Voraussetzung für Friedensgespräche gemacht.

Um die Glaubwürdigkeit solcher Verhandlungen zu garantieren, müsse es „mindestens eine Waffenruhe“ geben, sagte Merz am Montag im Weißen Haus. Die USA und Europa müssten deshalb „Druck auf Russland machen“, betonte der Kanzler.

Merz sagte, er „würde gerne einen Waffenstillstand vom nächsten Treffen an sehen, das, wo auch immer es stattfindet, ein trilaterales Treffen sein sollte.“

Merz könne sich keine nächste Friedensverhandlung ohne Feuerpause vorstellen. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Zu Beginn des Treffens hatte Trump die Frage des Waffenstillstands angesprochen und angedeutet, dass ein solcher durch ein Treffen zwischen Selenskyj und Putin zustande kommen könnte.

„Natürlich würden wir alle einen sofortigen Waffenstillstand vorziehen, während wir an einem dauerhaften Frieden arbeiten. Vielleicht könnte so etwas passieren. Im Moment ist es aber nicht so weit“, sagte Trump gegenüber den europäischen Staats- und Regierungschefs.

GESTERN 21:25 Uhr Selenskyj sagt, Gebietsaustausch wird auf Dreiertreffen besprochen

Selenskyj sagte Reportern, dass Themen wie der Gebietsaustausch – ein wahrscheinliches Element jedes Friedensabkommens – in trilateralen Treffen zwischen Trump, Putin und ihm selbst zur Sprache gebracht würden.

„Präsident Trump wird versuchen, ein solches Treffen zu organisieren“, fügte er hinzu. Die Bemerkung erfolgte, nachdem Trump auf einen möglichen Gebietstausch hingewiesen hatte.

GESTERN 21:16 Uhr Trump berät mit Selenskyj und Europäern über Ukraine-Krieg

Nach einem Treffen zwischen dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump sind die Beratungen im Weißen Haus am Montag im erweiterten Kreis fortgesetzt worden.

Trump empfing neben Selenskyj auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), NATRO-Generalsekretär Mark Rutte, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, den britischen Premier Keir Starmer, den französischen Präsident Emmanuel Macron, die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni und den finnischen Präsidenten Alexander Stubb.

Merz pocht auf eine Waffenruhe. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Trump hatte zunächst Selenskyj zu einem Gespräch im Weißen Haus empfangen. Dabei sei es seiner Meinung nach nicht nötig, vor einem Friedensabkommen eine Waffenruhe in der Ukraine zu haben. „Wir können an einem Deal arbeiten, während sie kämpfen“, sagte Trump. Selenskyj und die anderen Europäer hatten eine Waffenruhe zur Voraussetzung für Friedensgespräche mit Russland gemacht.

GESTERN 20:20 Uhr Trump will Putin nach Ukraine-Gesprächen anrufen

US-Präsident Donald Trump will Russlands Präsident Wladimir Putin nach seinen Gesprächen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj und europäischen Verbündeten anrufen. Das kündigte der Republikaner im Oval Office an.

Er fügte hinzu, dass er gerade indirekt mit dem russischen Präsidenten kommuniziert habe.

„Wir werden vielleicht ein Dreiertreffen haben, vielleicht auch nicht. Wenn wir kein Dreiertreffen haben, dann gehen die Kämpfe weiter“,

sagte Trump und deutete an, dass ein Dreiertreffen „eine gute Chance für ein mögliches Ende“ des Krieges bieten würde.

Nach den Gesprächen unter anderem mit Selenskyj will Trump Kremlchef Wladimir Putin anrufen. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

GESTERN 20:11 Uhr Trump bei Selenskyj-Treffen: Vor Friedensabkommen kein Waffenstillstand nötig

Trump sagte, es sei kein Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine nötig, bevor ein Friedensabkommen geschlossen werden könne.

„Mir gefällt das Konzept eines Waffenstillstands aus einem Grund: Man würde sofort aufhören, Menschen zu töten, und nicht erst nach zwei oder einer Woche oder so lange. Aber wir können eine Vereinbarung aushandeln, bei der wir an einem Friedensabkommen arbeiten, während die Kämpfe weitergehen“, sagte er.

„Ich würde es begrüßen, wenn sie damit aufhören würden, aber strategisch gesehen könnte das für die eine oder andere Seite ein Nachteil sein“, fuhr Trump fort. „Aber all diese Abkommen habe ich geschlossen, ohne das Wort ‚Waffenstillstand‘ auch nur zu erwähnen.“

Trump hatte Selenskyj zuvor vor dem Weißen Haus in Empfang genommen. Die beiden Staatschefs schüttelten sich die Hand, Trump legte dabei seine Hand auf Selenskyjs Schulter und führte ihn ins Oval Office. Trump nannte es „eine Ehre“, Selenskyj zu empfangen. Selenskyj dankte Trump für seine Bemühungen, „das Töten zu beenden“.

US-Präsident Donald Trump begrüßt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 18. August 2025 im Weißen Haus in Washington, DC. Foto: Alex Wong/Getty Images

Trump kündigte an, die USA würden sich im Rahmen eines Friedensabkommens an der Bereitstellung von Sicherheitsgarantien beteiligen. Zwar würden die Europäer „die erste Verteidigungslinie bilden, (…) aber wir werden ihnen auch helfen“, sagte der US-Präsident. „Wir werden uns beteiligen.“

GESTERN 19:50 Uhr Selenskyj dieses Mal mit schwarzer Anzugjacke statt Pulli im Weißen Haus

Anders als bei seinem vergangenen Besuch im Weißen Haus ist der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu seinem heutigen Treffen mit US-Präsident Donald Trump in einem schwarzen Anzug eingetroffen. Selenskyj erschien in einem schwarzen Hemd mit Kragen und einer schwarzen Jacke mit Revers, wie Live-TV-Bilder zeigten.

Trump lobte das Outfit des ukrainischen Präsidenten. Dieser sehe toll aus in dem schwarzen Anzug. Ähnlich äußerte sich der Journalist, der Selenskyj bei dessen letzten Besuch im Weißen Haus im Februar für dessen Outfit kritisiert und das Thema aufgebracht hatte.

Noch bei einem Treffen mit dem US-Sonderbeauftragten Keith Kellogg, das Selenskyj wenige Stunden vor seiner Ankunft im Weißen Haus auf X teilte, war der ukrainische Präsident in einem schlichten schwarzen T-Shirt zu sehen.

GESTERN 19:30 Uhr Pressekonferenz mit Trump und Selenskyj hat begonnen

US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montag zu einem Gipfel zur Zukunft der Ukraine empfangen.

Die beiden Staatschefs schüttelten sich vor dem Weißen Haus die Hand, Trump legte dabei seine Hand auf Selenskyjs Schulter und führte ihn ins Oval Office. Trump nannte es „eine Ehre“, Selenskyj zu empfangen. Selenskyj dankte Trump für seine Bemühungen, „das Töten zu beenden“.

GESTERN 18:49 Uhr Bundeskanzler Merz am Weißen Haus eingetroffen

Nach anderen europäischen Spitzenpolitikern ist auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag am Weißen Haus eingetroffen. Er will dort an einem Ukraine-Gipfel mit US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj teilnehmen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (rechts) wird von Monica Crowley, der Protokollchefin der Vereinigten Staaten, begrüßt, als er am 18. August 2025 in Washington, DC, zu dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus eintrifft. Foto: Win McNamee/Getty Images

Dabei geht es um eine Friedenslösung für die Ukraine nach Trumps Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin am Freitag in Alaska.

GESTERN 18:37 Uhr Rutte, von der Leyen und Starmer am Weißen Haus eingetroffen

Mehrere europäische Spitzenpolitiker sind zu einem Ukraine-Gipfel mit US-Präsident Donald Trump eingetroffen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premier Keir Starmer betraten am Montag das Weiße Haus in Washington. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wurde erwartet.

Mehrere Ukraine-Verbündete aus Europa sind zu dem Gipfeltreffen nach Washington gereist. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa

GESTERN 18:25 Uhr Selenskyj: Trump hat die Macht, um Friedensabkommen von Russland zu erzwingen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Montag (18. August) nach einem Treffen mit dem US-Sonderbeauftragten Keith Kellogg in Washington, dass US-Präsident Donald Trump die nötige Macht habe, um Russland zu einem Friedensabkommen zu zwingen.

In einem Beitrag auf X postete er: „Wenn über Frieden für ein Land in Europa gesprochen wird, bedeutet das Frieden für ganz Europa. Wir sind bereit, weiterhin mit aller Kraft daran zu arbeiten, den Krieg zu beenden und verlässliche Sicherheit zu gewährleisten. Das sind die wichtigsten Themen.“

Eine Ehrengarde des US-Militärs marschiert am 18. August 2025 vor der Ankunft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor dem Westflügel des Weißen Hauses in Washington, D.C. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

GESTERN 17:46 Uhr EU-Sondergipfel per Video nach Treffen im Weißen Haus

Zur Nachbesprechung des Gipfeltreffens zum Ukraine-Krieg im Weißen Haus sollen am Dienstag alle 27 Staats- und Regierungschefs in einer Videokonferenz zusammenkommen.

Er habe die Mitglieder des Europäischen Rates für 13:00 Uhr einberufen, schrieb EU-Ratspräsident António Costa auf der Plattform X . Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen soll an der Schalte teilnehmen.

EU-Ratspräsident António Costa. Foto: Johannes Neudecker/dpa

GESTERN 17:40 Uhr Trump kontert Kritik

Trump verteidigte am Montag seinen Ansatz im Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

„Ich habe in sechs Monaten sechs Kriege beigelegt, einer davon eine mögliche nukleare Katastrophe, und trotzdem muss ich das Wall Street Journal und viele andere, die wirklich keine Ahnung haben, lesen und mir alles erzählen, was ich in dem CHAOS zwischen Russland und der Ukraine falsch mache“, postete er auf Truth Social.

„Ich bin nur hier, um es zu stoppen, nicht, um es weiter zu verfolgen. Das wäre NIE passiert, wenn ich Präsident wäre“, fuhr er fort. „Ich weiß genau, was ich tue, und ich brauche nicht den Rat von Leuten, die seit Jahren an all diesen Konflikten arbeiten und nie etwas tun konnten, um sie zu stoppen.“

GESTERN 15:23 Uhr EU-Spitzen beraten Selenskyj vor Treffen mit Trump

Vor den Ukraine-Gesprächen am Montag mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus werden westliche Spitzenpolitiker in Washington mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen.

Die EU-Kommission teilte mit, es handele sich um ein „vorbereitendes Treffen“.

GESTERN 14:39 Uhr Bundesregierung: Ukraine-Gespräche in Washington ein „wichtiger Moment“

Die Gespräche in Washington könnten „ein wichtiger Moment“ sein, sowohl für den weiteren Kriegsverlauf als auch die Zukunft und Sicherheit Europas, sagte Vize-Regierungssprecher Steffen Meyer am Montag in Berlin. „Wir sehen gerade Diplomatie auf Hochtemperatur oder Hochgeschwindigkeit“, sagte er weiter.

Innerhalb der deutschen Regierung gebe es „eine hohe Aufmerksamkeit“ für die Gespräche, sagte Vize-Regierungssprecher Meyer weiter. Bei diesen gehe es sicherlich um Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die fortlaufende Unterstützung des Landes, territoriale Fragen sowie die Aufrechterhaltung des Sanktionsdrucks auf Russland, sagte Meyer. Es werde darum gehen, wie „ein Weg zu einem gerechten und nachhaltigen Frieden aussieht“.

Der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet erwartet eine „Woche der Entscheidungen“ für die Ukraine und ganz Europa.

Absperrungen rund um das Weiße Haus in Washington D.C. vor dem Besuch von Ukraines Präsident Selenskyj am 17. August. Foto: Tasos Katopodis/Getty Images

GESTERN 12:22 Uhr Wadephul: Entsendung deutscher Truppen in die Ukraine offen

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat Bedenken hinsichtlich einer Beteiligung deutscher Truppen an der Absicherung eines Waffenstillstands in der Ukraine geäußert.

Deutschland werde bei einer möglichen Friedenssicherung in der Ukraine zwar „eine wichtige Rolle“ übernehmen müssen, so der CDU-Politiker. Eine Stationierung deutscher Truppen dort könnte die Bundeswehr aber überfordern.

Wadephul wies darauf hin, dass die Bundeswehr eine Brigade im NATO-Land Litauen stationiere – und fügte hinzu: „Das tun und zusätzlich noch Truppen in der Ukraine stationieren, würde uns voraussichtlich überfordern.“