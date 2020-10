Top-Berater: Frankreichs Corona-Strategie gleicht „Schnellkochtopf“

Er hat in Frankreich einen ähnlichen Rang wie der Virologe Christian Drosten in Deutschland: Der Immunologe und Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats, Jean-François Delfraissy, hat die französische Corona-Strategie am Freitag mit einem "Schnellkochtopf" verglichen. Nach dem Hochkochen der Lage könne man gezielt "Luft ablassen", indem scharfe Maßnahmen verhängt würden, sagte er dem Fernsehsender BFM-TV.

Frankreich fährt die Corona-Strategie des „Schnellkochtopfs“: Mit diesem ungewöhnlichen Vergleich hat der Immunologe und Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats der französischen Regierung, Jean-François Delfraissy, am Freitag überrascht. Nach dem Hochkochen der Lage könnten die Verantwortlichen mit scharfen Maßnahmen gezielt „Dampf ablassen“, sagte er dem Fernsehsender BFM-TV.

„Wir lassen den Schnellkochtopf ein bisschen pfeifen und dann können wir den Dampf ablassen“, sagte der 72-jährige Professor und Experte für Viruserkrankungen. Dies könne für die Dauer von zwei bis drei Wochen durch gezielte Einschränkungen des öffentlichen Lebens geschehen.

„Wir müssen alles tun, um örtliche Lockdowns zu verhindern“, betonte Delfraissy zwar. „Wenn sie zu einer bestimmten Zeit nötig werden, müssen wir sie aber verhängen.“ Vor neuen massiven Ausgangsbeschränkungen wie zwischen März und Mai schreckt die Regierung wegen der wirtschaftlichen Folgen bisher zurück. (afp/sza)