Tornado in Brasilien: Mindestens sechs Tote und mehr als 400 Verletzte

Bei einem Tornado im Süden Brasiliens sind nach Behördenangaben mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen und mehr als 400 weitere verletzt worden. Der Wirbelsturm verwüstete weite Teile der Kleinstadt Rio Bonito do Iguaçu im Bundesstaat Paraná, warf Autos wie Spielzeuge umher und zerstörte zahlreiche Wohnhäuser, wie der örtliche Wetterdienst am Samstag berichtete.

„Es ist ein Kriegsschauplatz“, sagte Zivilschutzchef Fernando Schunig der Nachrichten-Website G1. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Todesopfer sei hoch, weil der Tornado das Zentrum der Kleinstadt getroffen habe.

🚨 Massive tornado in Brazil. A powerful tornado tore through Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, yesterday, leaving at least five people dead and over 430 injured. Winds reached up to 250 km/h, flattening much of the city and leaving what officials described as a “war-like… pic.twitter.com/LhzAuaYalf



— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 8, 2025



Hagel und heftiger Sturm

Der Tornado fegte nur wenige Minuten durch die 14.000-Einwohner-Gemeinde, erreichte Behördenangaben zufolge aber Windgeschwindigkeiten zwischen 180 und 250 Stundenkilometern und ging mit Hagel einher.

Nach Angaben der Regierungsbehörden des Bundesstaates Paraná wurden mindestens 432 Menschen verletzt. Zwei Menschen wurden demnach vermisst. Dem Zivilschutz zufolge wurden 90 Prozent der Stadt beschädigt. Fotos zeigte zahlreiche Häuser mit heruntergerissenem oder völlig zerstörtem Dach und Trümmer.

Rettungsteams durchsuchten Trümmerhaufen auf der Suche nach Überlebenden. In einer nahegelegenen Stadt wurde eine Notunterkunft eingerichtet.

Notunterkunft eingerichtet

„Er hat alles zerstört. Er hat die Stadt, Häuser, Schulen zerstört. Was wird aus uns werden?“, fragte Roselei Dalcandon vor den Trümmern ihres vom Tornado zerstörten Geschäfts.

Paranás Gouverneur Ratinho Júnior erklärte im Onlinedienst X, Sicherheitskräfte seien in den betroffenen Ortschaften im Einsatz. Für ganz Paraná sowie für die südlichen Bundesstaaten Santa Catarina und Rio Grande do Sul sprachen Wetterdienste Warnungen vor gefährlichen Stürmen aus. (afp/red)