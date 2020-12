Totale Sonnenfinsternis in Chile und Argentinien erwartet

Die Menschen in Südchile und Argentinien dürften ihre Augen am Montag gegen Himmel richten: Gegen 13.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MEZ) wird eine totale Sonnenfinsternis zu bestaunen sein. Allerdings wird das Himmelspektakel laut Voraussage der Experten nur zwei Minuten und neun Sekunden dauern. „Eine Nacht von zwei Minuten Dauer“ mitten am Tag, kündigte der bekannte chilenische Astronom José Maza an.

Abgesehen von der kurzen Dauer könnte das Bestaunen der Sonnenfinsternis auch durch schlechtes Wetter erschwert werden. Die Meteorologen in Chile meldeten für Montag eine hundertprozentige Regenwahrscheinlichkeit. Bei dem Himmelsspektakel wird die Sonne von der Erde aus gesehen durch den Mond verdeckt – der Schatten des Mondes zieht über die Erde. (afp)