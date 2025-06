Bezos-Hochzeit bringt Italien knapp eine Milliarde Euro ein

Die dreitägige Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos und der früheren Fernsehmoderatorin Lauren Sánchez in Venedig bringt Italien nach Berechnungen des Tourismusministeriums knapp eine Milliarde Euro ein.

Allein die direkten Ausgaben des Brautpaares für die dreitägigen Feierlichkeiten in der weltberühmten Lagunenstadt beliefen sich auf geschätzt 28,4 Millionen Euro, erklärte das Ministerium am Freitag in Rom.

Hinzu kämen „indirekte“ Einnahmen für Italien im Wert von 17,6 Millionen Euro vor allem durch für die Hochzeit in Anspruch genommene Transportdienstleistungen, hieß es weiter. Vor allem aber sei mit 895 Millionen Euro an künftigen Tourismuseinnahmen zu rechnen, die durch die massive Berichterstattung über die Hochzeit – und damit über Venedig und Italien – zustande kämen.

Allerdings schränkte das Ministerium ein, dass die Berechnungen „komplex“ seien und „einer empirischen Überprüfung“ bedürfen.

Bezos und Sánchez wollten sich als Höhepunkt dreitägiger Feierlichkeiten am Freitag das Ja-Wort geben. Laut italienischen Medien sollte die Zeremonie in einem Freiluft-Amphitheater auf der Insel San Giorgio Maggiore stattfinden, die gegenüber dem Markusplatz liegt.

Zudem berichteten die Medien, dass Sánchez für die gesamten Feierlichkeiten insgesamt 27 verschiedene Outfits vorbereitet habe. (afp/red)