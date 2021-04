Tragische Folgen der Corona-Maßnahmen vom Westen ignoriert: Regierungen von der KP Chinas unterwandert?

In einer vierteiligen Artikelserie veröffentlicht die Epoch Times eine detailreiche Analyse, die als offener Brief, verfasst von Maßnahmen-Kritiker, an verschiedene Nationen – inklusive Deutschland – geschickt wurde. In der Analyse geht es um die Corona-Pandemie und wie der Westen bei der Einführung der drakonischen Maßnahmen, willentlich und unkritisch einem totalitären Regime folgte – der Kommunistischen Partei Chinas. Teil 4.

Die Politik des rigorosen Lockdowns kommt aus dem kommunistischen China. Schon seit über einem Jahr werden die scharfen Corona-Maßnahmen auch im Westen umgesetzt. Die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen wurden und werden damit zerstört. Weltweit ist die Suizidrate exorbitant angewachsen. Junge Leute, die vor der Krise kerngesund waren, leiden plötzlich an Depressionen. Denn auch sie müssen sich an die scharfen Maßnahmen halten und das, obwohl sie gar nicht zur Risikogruppe gehören und nur in den seltensten Fällen an COVID-19 sterben.

Doch trotz all des massiven Schadens an Leib und Leben, der durch die Corona-Maßnahmen für Bürger weltweit entsteht, verteidigen Wissenschaftler und Regierungen den Lockdown weiterhin. Warum ist das so?

In einem offenen Brief, gerichtet an die Bundesbehörden in Australien, Kanada, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, erklären Rechtsanwälte, Ärzte, Politiker und Unternehmer, was es eigentlich mit den Corona-Maßnahmen auf sich hat, woher sie stammen, warum sie und auch die Modellrechnungen über die Sterberate von Corona-Infizierten falsch sind und wie verstrickt die Kommunistische Partei Chinas (KPC) in all dem ist.

Es ist nicht nur ein offener Brief der einen „Aha“-Effekt auslöst, sondern eine detaillierte Analyse, die Augen öffnet.

Die Epoch Times veröffentlicht diesen brisanten Brief in einer vierteiligen Artikelserie. In Teil eins, zwei und drei wurden unter anderem die Ursprünge der Lockdown-Agenda ausführlich erläutert, sowie die Hintergründe zu den fehlerhaften COVID-19-Modellen und -Tests und die Verbindung zwischen dem kommunistischen Regime in China und dem Chef der WHO. In diesem vierten und letzten Teil geht es um „falsche“ Wissenschaftler, die nur zu gerne die Propaganda der KP Chinas verbreiten, die massiven negativen Auswirkungen der Maßnahmen auf die Menschen und die Frage, ob hinter den verordneten Maßnahmen seitens der Politiker, doch mehr als nur „gute Absichten“ stecken.

Der globale Lockdown-Betrug der Kommunistischen Partei Chinas – Teil 4

9. Viele andere einflussreiche Befürworter der Lockdowns sind unqualifiziert, die Weltführer in der Pandemiepolitik zu beraten – zudem zeigen sie oft eine auffällige Pro-China-Einstellung

Zusätzlich zu den vielen Wissenschaftlern mit Verbindungen zu China haben sich eine Reihe von bedauernswert unqualifizierten Personen gegenüber der Öffentlichkeit und den Politikern als Experten in Bezug auf COVID-19-Epidemiologie und Abriegelung ausgegeben, obwohl ihr Hintergrund in Wirklichkeit keine solche Expertise erkennen lässt. Viele von ihnen haben auch eine ungewöhnliche Ehrerbietung gegenüber China gezeigt.

Am 25. Januar 2020 schrieb Eric Feigl-Ding, ein Epidemiologe in der Harvard-Abteilung für Ernährung mit wenig Hintergrundwissen über Infektionskrankheiten: „HEILIGE MUTTER GOTTES, das neue Coronavirus ist ein 3,8!!! Wie schlimm ist dieser reproduktive R0-Wert? Es ist so schlimm wie thermonukleares Pandemie-Niveau.“ [164] Dies war der erste einer monatelangen Serie von dubiosen, aber weitverbreiteten, alarmistischen Tweets des bis dahin unbekannten Feigl-Ding. Durch die Tweets gewann er Hunderttausende Twitter-Follower und wurde zu einem der führenden Befürworter strenger COVID-19-Mandate, trotz seines offensichtlichen Mangels an Qualifikation. [165]

Eric Feigl-Ding ist ein Alumnus der „Global Shapers“ des Weltwirtschaftsforums, einer Gruppe junger Menschen, die Taiwan als Teil von Großchina betrachtet [166] und sich während der COVID-19-Krise dafür einsetzte, „ihre persönlichen Erfahrungen im Kampf gegen das Coronavirus in ihren Städten und bei der Anpassung an eine neue Normalität“ [167] zu teilen.

Seine enorme Twitter-Fangemeinde verärgerte viele seiner Kollegen, was den prominenten Harvard-Epidemiologen Marc Lipsitch dazu veranlasste, ihn als Scharlatan zu denunzieren: „OK, viele Leute denken, dass dies ein intramuraler Streit ist. In dem Sinne, dass wir am @CCDD_HSPH seit einem Jahrzehnt und am @HarvardEpi seit 25 Jahren daran arbeiten, die ID-Epidemiologie als Exzellenzfeld zu etablieren… mögen wir es nicht, wenn ein Scharlatan seine schwache Verbindung zur Eigenwerbung ausnutzt, ja.“ [168]

Die Columbia-Virologin Angela Rasmussen stimmte mit Dr. Lipsitchs Einschätzung überein: „Eric Feigl-Ding ist ein Scharlatan. Wenn Dr. Lipsitch herablassend klingt, dann deshalb, weil Feigl-Ding wiederholt behauptet, Fachwissen zu besitzen, das er nicht hat, um so Aufmerksamkeit zu gewinnen. Er sensationalisiert Daten und verbreitet schlichtweg falsche Informationen. Er ist schädlich für die öffentliche Gesundheit und auch das verachte ich.“ [169]

Die Kritik von Dr. Rasmussen und Dr. Lipsitch sind insofern bemerkenswert, als beide begrenzte Lockdowns unterstützt haben. Sie haben auch Pro- als auch Anti-Lockdown-Wissenschaftler und -Kommentatoren kritisiert. Allerdings haben die Anprangerungen von Feigl-Ding seine Twitter-Kampagne nicht verlangsamt. Er hat sich weiterhin als Mediziner präsentiert, was völlig unpassend ist zu seinem Hintergrund als Ernährungswissenschaftler. [170]

Tomas Pueyo ist ein Ingenieur und Master of Business Administration (MBA) ohne gesundheitlichen oder epidemiologischen Hintergrund. Am 10. März ist er durch einen Artikel auf der Website „Medium“ mit dem Titel „Coronavirus: Why You Must Act Now“ (Warum Sie jetzt handeln müssen) zu plötzlichem Ruhm gelangt. In dem bericht beschwor er Staatsoberhäupter auf der ganzen Welt, nach dem Vorbild Chinas Abriegelungen zu implementieren, um den steigenden COVID-19-Fällen entgegenzuwirken. „Die Gesamtzahl der Fälle wuchs exponentiell, bis China es eindämmte. Aber dann sickerte das Virus in die Welt und jetzt ist es eine Pandemie, die niemand aufhalten kann.“ [171] Pueyos Artikel ging viral und wurde hunderttausendfach geteilt. Darunter auch von vielen Prominenten. [172] Nachdem der Bericht viral ging, ging Pueyo auf Reisen und beriet staatliche Gesetzgeber bei der Implementierung von Abriegelungen. [173]

Pueyo war nicht nur unqualifiziert, um diese Art von epidemiologischen Ratschlägen an führende Politiker der Welt zu senden, sondern sein Artikel vom 10. März enthält eine Reihe von roten Flaggen. Erstens bezieht sich Pueyo mehrmals auf den Ausbruchs des Coronavirus als eine „Pandemie“. Zum Zeitpunkt des 10. März hatte die WHO jedoch noch keine Pandemie ausgerufen. [174] Zudem machten laut dem Artikel die Fälle weniger als 0,0015 Prozent der Weltbevölkerung aus.

In dem Bericht appellierte Pueyo auch an die Verantwortlichen: „Aber in 2-4 Wochen, wenn die ganze Welt im Ausnahmezustand ist, wenn die wenigen kostbaren Tage der sozialen Distanzierung – was China ermöglicht hat – Leben gerettet haben, werden die Leute sie [die KP Chinas] nicht mehr kritisieren: Sie werden ihr danken, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat.“

Das Coronavirus war nicht nur noch keine Pandemie, sondern am 10. März gab es in der gesamten Dritten Welt außerhalb Chinas weniger als 200 Fälle. Pueyo hatte keinen triftigen Grund, das Coronavirus als Pandemie zu bezeichnen, keinen triftigen Grund zu glauben, dass die ganze Welt in zwei bis vier Wochen im Lockdown sein würde, und vor allem keinen triftigen Grund, den Führern der Welt zu raten, einen Lockdown zu verhängen.

Am 19. März veröffentlichte Pueyo einen weiteren „Medium“-Artikel mit dem Titel: „The Hammer and Dance“ (Der Hammer und der Tanz). Auch dieser Bericht gingt viral und erklärte die Strategie, die Pueyo als „den Hammer“ beschrieb – schnelle, aggressive Abriegelungen, wenn Ausbrüche auftreten – gefolgt von „dem Tanz“ – Verfolgung, Überwachung und Quarantänemaßnahmen. [175]

Am 22. März, drei Tage nach der Veröffentlichung von Pueyos „The Hammer and Dance“, wurde ein Strategiepapier des deutschen Bundesministeriums des Innern (BMI) mit dem Titel „Wie man COVID-19 in den Griff bekommt“ (später „das Panik-Papier“ genannt) heimlich an Mitglieder des deutschen Parlaments und Leiter bestimmter Medien verteilt – dieses Papier spielte eine übergeordnete Rolle bei der Ermutigung der deutschen Regierung, im März 2020 eine landesweite Abriegelung durchzuführen. [176] Nachdem das BMI sich weigerte, das Panik-Papier nach dem Informationsfreiheitsgesetz für die Öffentlichkeit freizugeben, wurde es von „FragDenStaat“, einer Whistleblower-Seite, geleakt. [177]

Obwohl es nur drei Tage nach Pueyos Artikel veröffentlicht wurde, stützte sich das Panik-Papier stark auf Pueyos Arbeit und bezeichnete die Strategie der intermittierenden Abriegelungen und Überwachung als „Hammer und Tanz“, ohne Pueyo zu zitieren. Der Begriff „Hammer and Tanz“ hat keine Geschichte innerhalb der Epidemiologie – Tomas Pueyo hat ihn für seinen Artikel vom 19. März erfunden. [178]

Otto Kölbl ist einer der Autoren des Panik-Papiers. [179] Kölbl „erforscht seit 2007 die sozioökonomische Entwicklung in China und (vergleichsweise) in anderen Entwicklungsländern sowie deren Darstellung in den westlichen Medien“. [180] Von 2005 bis 2006 war er Sprachlehrer an der Northwestern Polytechnical University in Xi’an, China. Er betreibt nun seinen eigenen Blog mit dem Namen „rainbowbuilders.org“, in dem er Hongkong als „parasitär“ [181] bezeichnet und Chinas „vorbildliche Entwicklung“ Tibets lobt. [182] Wie Pueyo ist Kölbl außerordentlich unqualifiziert, um Weltpolitiker zu irgendeinem Aspekt der Epidemiologie, Infektiologie oder öffentlichen Gesundheit zu beraten. Das sind Bereiche, in denen er keinen Hintergrund hat.

Maximilian Mayer ist ein weiterer Mitautor des Panik-Papiers. [183] Mayer lehrte an der University of Nottingham in Ningbo China und der Tongji-Universität in Shanghai und war Forschungsstipendiat an der Renmin-Universität Peking. [184] Mayers Forschungsinteressen umfassen Chinas Außen- und Energiepolitik, Klimapolitik und internationale Beziehungen, und er überarbeitete „Rethinking Silk-Road: China’s Belt and Road Initiative and Emerging Eurasian Relations“. [185] Inzwischen ist er als Juniorprofessor für Internationale Beziehungen an die Universität Bonn zurückgekehrt. [186] Wie Pueyo und Kölbl hat Mayer keine offensichtliche Qualifikation in Epidemiologie, Infektiologie oder im Bereich öffentliche Gesundheit. Dennoch sind das genau die Bereiche, in denen er die deutsche Führung mit dem Panik-Papier beraten hat.

Der Physiker Yaneer Bar-Yam hat schon früh die ganze Welt dazu gedrängt, die Lockdown-Strategie zu übernehmen und zu versuchen, COVID-19 vollständig zu eliminieren, wie es China angeblich durch die Einführung strenger sozialer Distanzierungsmaßnahmen getan hat. Am 2. Februar lobte Bar-Yam den angeblich schnellen Bau eines Krankenhauses in China: „Das in Tagen gebaute Krankenhaus in China ist jetzt betriebsbereit.“ [187]

Am 28. Februar zitierte Bar-Yam den Bericht der WHO von ihrer China-Mission, der die Welt in Atem hielt: „Chinas kompromissloser und rigoroser Einsatz von nicht-pharmazeutischen Maßnahmen zur Eindämmung der Übertragung des COVID-19-Virus in verschiedenen Umgebungen liefert wichtige Lehren für die globale Reaktion.“ [188] Am selben Tag sagte Bar-Yam: „Wir sollten alle China für seine aggressive Reaktion auf das Wuhan-Coronavirus anerkennen und danken. Dazu gehört, dass sie fast alle Reisen ihrer Bürger in die Welt gestoppt haben, um eine Ansteckung anderswo zu verhindern.“ [189] Im Februar startete Bar-Yam die Website www.endcoronavirus.org, die bald in 17 Sprachen übersetzt wurde und Länder auf der ganzen Welt dazu aufforderte, Abriegelungen im Stil von Wuhan einzuführen. [190]

Bar-Yam hat den größten Teil des Jahres damit verbracht, Chinas Abriegelungen zu bewundern – einschließlich der mörderischen Abriegelung der KPC in Xinjiang – und die Verwendung von Chinas Daten – trotz Betrugsvorwürfen – zu fördern. Am 18. Juli lobte Bar-Yam Chinas „kriegerische“ Abriegelung in Xinjiang: „17 neue Fälle, schließt die Stadt ab. Geben Sie dem Ganzen keine Chance. China Coronavirus: Kriegszustand‘ für Urumqi in Xinjiang ausgerufen.“ [191] Dieselbe Abriegelung löste gleichzeitig unglaubliche Besorgnis unter Menschenrechtsbeobachtern und -aktivisten aus, da die KPC in Xinjiang gleichzeitig einen Völkermord an uigurischen Muslimen und anderen türkischen Minderheiten begeht. [192]

Am 8. März verteidigte Bar-Yam Chinas Daten, im Gegensatz zu den USA: „In der Tat sind die Zahlen in den USA unterreportiert, weil es nur wenige Tests gibt. Dies ist bekannt. Viele haben gesagt, dass die Zahlen in China zu niedrig angegeben werden, aber niemand hat Beweise gezeigt. Wenn jemand sie hat, soll er sie zeigen oder ruhig sein.“ [193] Bar-Yam wiederholte seine Meinung am 14. März: „Spekulationen über die Probleme in China mit Daten sind Projektionen.“ [194]

Am 29. März ermutigte Bar-Yam die USA, China nachzuahmen: „Wir brauchen viel größere Einschränkungen. China hat eine solche Strategie effektiv eingesetzt.“ [195] Am 3. August gratulierte Bar-Yam der KP Chinas: „Erfolgreiche Reaktion auf Ausbrüche: Chinas Produktionstätigkeit steigt im Juli an.“ [196] In Krisenzeiten vertrauen die Bürger bei wichtigen politischen Entscheidungen auf Experten. Es ist schon schlimm genug, wenn sich Einzelne in einer Krise gegenüber der Öffentlichkeit und ihren Führern als Experten ausgeben, obwohl sie nicht über die notwendigen Qualifikationen verfügen; wenn sie dann auch noch irgendwie dazu animiert werden, ist es noch viel schlimmer.

10. Mehrere Top-Gesundheitsbeamte in den verschiedenen Nationen sind unqualifiziert und zeigen eine auffällige Pro-China-Einstellung

Kanadas oberste Gesundheitsministerin, Patty Hajdu, hat keinen offensichtlichen Hintergrund in Infektiologie oder Epidemiologie, ihre einzige Erfahrung im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens liegt in den Bereichen Drogenmissbrauch und Verletzungsprävention. [197] Hajdus Bewunderung für China reicht einige Zeit zurück – im Jahr 2014 riet sie: „Glauben Sie nicht alles, was sie lesen. Die Geschichte über den Sonnenuntergang ist reine Propaganda“ und teilte einen Artikel, in dem behauptet wurde, dass die Berichte, China hätte einen Sonnenuntergang in Peking übertragen, falsch seien. [198]

Anfang Februar 2020 erntete Hajdu erstmals das Lob der chinesischen Außenamtssprecherin Hua Chunying, weil sie sich weigerte, ein Einreiseverbot für China auszusprechen: „Kanada glaubt, dass das Einreiseverbot keine Grundlage hat, was ein scharfer Kontrast zu den Verhaltensweisen der USA ist.“ [199] Im April verteidigte Hajdu Chinas COVID-19-Falldaten: „Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Daten, die aus China in Bezug auf ihre Todesrate und Infektionsrate herauskamen, in irgendeiner Weise gefälscht wurden.“ [200]

Als ein Reporter auf einen gegenteiligen Bericht des US-Geheimdienstes hinwies, schimpfte Hajdu: „Ich würde sagen, dass ihre Frage Verschwörungstheorien nährt, die viele Leute im Internet verbreiten.“ [201] Nach diesem Austausch Anfang April wurde Hajdu in der kanadischen Presse dafür kritisiert, dass sie „effektiv versucht, ihre eigenen Bürger in Bezug auf das Verhalten eines gewohnheitsmäßig unterdrückerischen und lügnerischen Regimes den Flammen auszusetzen.“ [202] Aber Hajdu ignorierte diese Berichterstattung und legte nur einen Monat später nach, indem sie Chinas „historische Eindämmungsbemühungen“ lobte. [203]

Im September erntete sie erneut Lob von „CGTN“, weil sie China verteidigte: „Sehr früh alarmierte China die Weltgesundheitsorganisation über das Auftauchen eines neuartigen Coronavirus und teilte auch die Sequenzierung des Gens, was es den Ländern ermöglichte, schnell Tests zu produzieren, um es in ihren eigenen Ländern nachweisen zu können.“ [204] Dafür lobte Chen Weihua, EU-Büroleiter der China Daily, Hajdu: „Die kanadische Gesundheitsministerin Hajdu ist ein Vorbild. Sie ist eine Enttäuschung für diese Paparazzi-Journalisten und Angstmacher.“ [205]

Hajdu erhielt sogar ein besonderes Lob von Chinas Außenministerium: „Wir haben die entsprechenden Berichte zur Kenntnis genommen und applaudieren der kanadischen Gesundheitsministerin für ihre objektiven und fairen Bemerkungen.“ [206]

Der Kommentator Spencer Fernando wies darauf hin: „Propaganda Patty … sie scheint eine der einzigen Menschen auf der Welt zu sein, der Chinas offiziellen Viruszahlen tatsächlich glaubt.“ [207] Scheinbar reuelos schimpfte Hajdu erneut auf einen Journalisten, der die Daten in Frage stellte, und wiederholte dabei ihre Äußerungen vom April: „Mr. Speaker, wissen Sie, was das Leben der Kanadier verbessern wird? Wenn das Mitglied gegenüber und die Oppositionsführer ihre Mitglieder davon abhalten werden, gefälschte und gefährliche Nachrichten zu verbreiten, so wie das Mitglied aus Lethridge und das Mitglied aus Carleton sich darauf konzentrieren, das Leben von Kanadiern zu retten, anstatt Verschwörungstheorien zu verbreiten.“ [208]

Matt Hancock ist ein ehemaliger Wirtschaftswissenschaftler und Beamter, der wenig bis gar keinen Hintergrund im öffentlichen Gesundheitswesen oder in den Naturwissenschaften hatte, bevor er Gesundheitsminister des Vereinigten Königreichs wurde. Vor COVID-19 zeigte Hancock Berichten zufolge wenig Interesse an seiner Rolle: „Für ihn geht es nur darum, sich selbst zu promoten und es als Sprungbrett für seinen nächsten Job zu nutzen“, sagte ein Vorgesetzter aus dem britischen National Health Service. „Tech ist der einzige Bereich, in dem er sich einen Namen gemacht hat… Aber sein Glaube, dass Tech viele der Schwierigkeiten des NHS lösen kann, hat dazu geführt, dass er von Leuten verspottet wurde, die ihn respektieren sollten.“ [209]

Hancock war besonders an der Übernahme von Technologien aus China interessiert und traf sich im Januar 2018 mit Kai-Fu Lee, CEO der chinesischen Risikokapitalfirma Sinovation Ventures.[210] 2019 wurde Kai-Fu Lee zusammen mit der Präsidentin des Imperial College, Alice Gast, Teil des KI-Rates des Weltwirtschaftsforums.[211] Im September 2018 leitete Hancock eine „britische Wirtschaftsdelegation, die über Gesundheitstechnik in China spricht“ [212]: „Ich bin diese Woche in China, um die Zusammenarbeit mit unseren chinesischen Partnern zu prüfen, um die Kraft von Tech & Innovation im Gesundheitswesen zu nutzen.“ [213]

Im April 2020 berichtete Chinas Nationale Gesundheitskommission, dass Hancock und sein chinesischer Amtskollege, Ma Xioawei, während der COVID-19-Krise telefoniert hatten, um die zukünftige Zusammenarbeit zu besprechen: „Hancock lobte Chinas Engagement im Kampf gegen COVID-19 und die chinesisch-britische Zusammenarbeit während der Pandemie und sagte, dass Großbritannien bereit sei, den Austausch und die Zusammenarbeit mit China zu verstärken …“. [214]

Drei Wochen später berichtete „CGTN“, dass Hancock und Ma ein digitales Treffen von hochrangigen Gesundheitsbeamten aus China und Großbritannien abhielten, um die Zusammenarbeit während der COVID-19-Pandemie und darüber hinaus zu verstärken, einschließlich der Erörterung von „Lockdown-Aufhebungs-Strategien“: „Hancock sagte, er schätze die bisherige Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen bei der gemeinsamen Reaktion auf die Epidemie und drückte aus, dass Großbritannien bereit sei, die Zusammenarbeit mit China bei der Bekämpfung der Epidemie zu verstärken und die Vereinbarungen zur Prävention und Kontrolle der Epidemie als Gelegenheit zu nutzen, die bilaterale Zusammenarbeit im Bereich Gesundheit und globale Gesundheit zu vertiefen… Sie führten eingehende Diskussionen über Themen wie Strategien zur Aufhebung der Abriegelung und bekräftigten ihre Bereitschaft, den Erfahrungsaustausch und die technische Zusammenarbeit zu verstärken, um die Menschen beider Länder gemeinsam zu schützen.“ [215]

Während der COVID-19-Krise übernahm Christian Drosten die Rolle von Deutschlands einflussreichstem Gesundheitsbeamten, obwohl er als Virologe wenig Hintergrundwissen in Epidemiologie, Infektiologie oder öffentlicher Gesundheit hat. [216] Drostens zentrale Rolle bei der Erstellung des wild ungenauen COVID-19-PCR-Tests wurde bereits diskutiert. In einer Pressekonferenz am 14. Mai bezog sich Drosten auf: „Dieses Konzept in der Pandemieforschung von ‚The hammer and the dance'“. Aber das stimmt nicht – wie oben diskutiert, hat der Begriff keine Geschichte, er wurde von Tomas Pueyo am 19. März erfunden.

Daniel Andrews, Premierminister von Victoria, Australien, beschäftigt mehrere Berater mit Verbindungen zur KPC, die an seiner strengen Pandemie-Politik beteiligt waren. Danny Pearson, der Abgeordnete, der Andrews‘ Belt and Road-Verhandlungen leitete, lobte Chinas Umgang mit dem Coronavirus. [217] Andrews‘ langjährige Mitarbeiterin, Nancy Yang, besuchte einen Propagandakurs an einer hochrangigen KPC-Akademie und half bei der Verbreitung von COVID-19-Desinformation zu Beginn der Corona-Krise. [218] Sowohl Yang als auch Andrews‘ leitender Berater für China, Marty Mei, sind Mitglieder des Chinese Community Council of Australia, der führenden Organisation der Einheitsfront in Victoria. [219] Zwei hochrangige Persönlichkeiten in Organisationen, die mit der ausländischen Einflussnahme der Kommunistischen Partei Chinas verbunden sind, Arthur Wu und Su Junxi, wurden als COVID-19-„Gemeinschaftsbotschafter“ in Andrews‘ Regierung ausgewählt. [220]

Andrews hatte sich zuvor Xi Jinpings „Belt and Road“-Initiative angeschlossen, ohne Premierminister Scott Morrison zu konsultieren, wofür er öffentlich gerügt wurde. [221] Interne Dokumente, die im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes beschafft wurden, zeigen, wie Andrews bei seiner Reise nach China im Oktober 2019 um Geld und Expertise von chinesischen Staatsunternehmen warb, mit dem Versprechen, deren Zugang zu Victoria zu „erleichtern“ und an den größten Projekten des Staates „mitzuarbeiten“. Victoria, sagte er, würde „Chinas Tor zu Australien“ werden. [222]

Im August 2020 wurde die Stadt Melbourne in Victoria die erste australische Stadt, die die Stufe 4 der Abriegelung einführte – die strengsten Restriktionen, mit Ausgangssperren und hohen Geldstrafen. [223] Elf Prominente Lockdown-Befürworter haben sich als ungewöhnlich gleichgültig gegenüber den verheerenden Folgen ihrer Politik erwiesen.

Zusätzlich zu ihrer pro-chinesischen Voreingenommenheit haben sich die Befürworter der Abriegelung als seltsam hartnäckig in ihrer Unterstützung dieser Politik erwiesen und fahren fort, wirtschaftlich und sozial zerstörerische Maßnahmen zu fördern, scheinbar ohne sich um ihre schrecklichen realen Konsequenzen zu kümmern; tragischerweise sind diese Konsequenzen nur allzu real.

Daten der Website yelp.com[224] haben gezeigt, dass über 60 Prozent der Geschäftsschließungen während der COVID-19-Krise nun dauerhaft sind, was mehr als 97.000 verlorene Geschäfte in den USA bedeutet. [225] Die Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten erreichte bis zu 14,7 Prozent und die Autobahnen stauten sich mit Tausenden Fahrzeugen, deren Fahrer darauf warteten, an den Stellen mit Essensausgaben anzukommen. [226] Fast 5 Prozent der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs hungerten während der ersten drei Wochen des Lockdowns. [227]

Eine Umfrage ergab, dass 22 Prozent der Kanadier unter starken Angstzuständen litten, ein vierfacher Anstieg gegenüber der Zeit vor der COVID-19-Krise. Während sich die Zahl derer, die über Symptome von Depressionen klagten, auf 13 Prozent verdoppelte. [228] Mehr als 40 US-Bundesstaaten meldeten einen Anstieg der opioidbedingten Sterblichkeit. [229] Und laut CDC wurden trotz der massenhaften PCR-Tests und der enormen Anzahl falsch positiver Ergebnisse mindestens 100.947 „überschüssige“ Todesfälle im Jahr 2020 überhaupt nicht mit COVID-19 in Verbindung gebracht. [230]

Obwohl das Virus selbst nur ein geringes Risiko darstellt, trugen junge Menschen einen überproportionalen Anteil an der Last der Abriegelungen. Mehr als sieben von zehn Erwachsenen im Alter von 18-23 Jahren gaben an, dass sie allgemeine Symptome von Depressionen erlebten. [231] Die CDC enthüllte, dass junge Erwachsene im Alter von 25-44 Jahren den größten Anstieg an „überschüssigen“ Todesfällen im Vergleich zu den Vorjahren verzeichneten, einen atemberaubenden Sprung von 26,5 Prozent [232], obwohl sie weniger als 3 Prozent der Todesfälle durch COVID-19 ausmachten. Dieser Anstieg übertraf buchstäblich den Anstieg der Übersterblichkeit bei älteren Amerikanern, die ein viel höheres Risiko haben, an COVID-19 zu sterben. Da junge Menschen ein sehr geringes Risiko haben, an COVID-19 zu sterben – 20- bis 49-Jährige haben laut CDC-Daten eine 99,98-prozentige Chance, das Virus zu überleben -, ist dieser schockierende Anstieg der Todesfälle größtenteils auf Todesfälle aus „Verzweiflung“ zurückzuführen, mit anderen Worten, auf Todesfälle durch Abschottung. [233]

Die Selbstmorde stiegen auf der ganzen Welt auf ein noch nie dagewesenes Niveau. „Wir haben noch nie solche Zahlen in einem so kurzen Zeitraum gesehen“, sagte Dr. Mike deBoisblanc aus Walnut Creek. „Ich meine, wir haben in den letzten vier Wochen so viele Selbstmordversuche wie in einem ganzen Jahr gesehen.“ [234] „Im September 2020 gab es die höchsten Zahlen in einem Monat, in dem wir jemals so viele suizidgefährdete Patienten in unser medizinisches Zentrum eingeliefert haben“, sagte Dr. Kia Carter, medizinische Leiterin der Psychiatrie am Cook Children’s Hospital. [235] In Japan hat die Regierungsstatistik gezeigt, dass Selbstmord im Oktober mehr Menschenleben gefordert hat als COVID-19 im gesamten bisherigen Jahr. [236]

Und obwohl sie durch COVID-19 praktisch nicht gefährdet sind, haben Kinder infolge der Abriegelungen am meisten gelitten. Nahezu jedes vierte Kind, das unter COVID-19 Abriegelungen, sozialen Einschränkungen und Schulschließungen leidet, hat mit Angstgefühlen zu kämpfen, und bei vielen besteht die Gefahr einer dauerhaften psychischen Belastung. [237] In jüngsten Umfragen von Save the Children unter Kindern und Eltern in den USA, Deutschland, Finnland, Spanien und Großbritannien kämpften bis zu 65 Prozent der Kinder mit Gefühlen der Isolation. [238]

Die Gesundheit und intellektuelle Entwicklung der Kinder hat sich zurückentwickelt. Einige, die vor der Schließung aufs Töpfchen gehen konnten, sind jetzt wieder auf Windeln angewiesen, und andere haben die Grundrechenarten oder den Umgang mit Messer und Gabel verlernt. [239] Laut der Universität von Wisconsin haben sich amerikanische Kinder im Alter von zehn Jahren während der COVID-19-Krise 50 Prozent weniger körperlich betätigt. [240]

Die Leistungsunterschiede haben sich vergrößert, und die Fortschritte in der frühen Lesekompetenz sind zurückgegangen. [241] Laut CDC stieg der Anteil der psychisch bedingten Notfallbesuche bei Kindern im Alter von 5-11 und 12-17 Jahren um ca. 24 Prozent bzw. 31 Prozent. [242] Und, am erschreckendsten von allen, fand eine Studie einen 1.493-prozentigen Anstieg der Häufigkeit von missbräuchlichen Kopftraumata bei Kindern während des ersten Monats des Lockdowns in Großbritannien. [243]

Dies sind keine Statistiken. Es sind Freunde, Nachbarn und Bürger, deren Leben durch die Politik der Regierung unnötig zerstört wurde. Aber während diese Statistiken unter den Nationen erschreckend sein mögen, verblassen sie im Vergleich zum Leid von ungezählten Millionen in den Entwicklungsländern, die durch unsere Lockdowns in Hunger und Armut gestürzt werden. Autokratien wurden immer repressiver und Demokratien nahmen autokratische Züge an. [244] In Indien verloren Millionen von gestrandeten Arbeitern ihre Lebensgrundlage und marschierten im Exodus in weit entfernte Dörfer. [245] In Südafrika erstreckten sich kilometerlange Lebensmittelschlangen. [246] In Saudi-Arabien wurden unter Quarantäne stehende Migranten dem Tod überlassen. „Die Wachen werfen die Leichen einfach hinten raus, als ob es Müll wäre.“ [247]

Die Vereinten Nationen warnten vor einer „Hungersnot biblischen Ausmaßes“ mit 265 Millionen Menschen, die „buchstäblich an den Rand des Verhungerns marschieren“ [248] und schätzten, dass die Krise „weitere 150 Millionen Kinder in multidimensionale Armut gestürzt hat – ohne Bildung, Gesundheit, Unterkunft, Ernährung, sanitäre Einrichtungen oder Wasser.“ [249] All dies für ein Virus, das nach den von Fachleuten überprüften Daten der WHO [250] jetzt eine Infektions-Todesrate von 0,23 Prozent aufweist – 0,05 Prozent bei den unter 70-Jährigen – und das nach Schätzungen der WHO bis Oktober bereits einen von zehn Menschen weltweit infiziert haben könnte. [251]

Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds wuchs die Wirtschaft im Jahr 2020 nur in einem einzigen G20-Land: China. [252] Dass die Lockdown-Befürworter diese Fakten nicht wahrhaben wollen, macht sie nicht weniger real. Das Leid, das durch diese Politik verursacht wurde, kann nicht ungeschehen gemacht werden, aber es kann zumindest für die Zukunft verhindert werden, und es kann Gerechtigkeit erlangt werden, wenn diese Politik in bösem Glauben auferlegt wurde. Unter dem Pakt der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische Rechte obliegt es jeder Regierung, die Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung ergreift, die „am wenigsten restriktiven Mittel“ einzusetzen, die zur Verfügung stehen, um das Ziel der öffentlichen Gesundheit effektiv zu erreichen. [253] Angesichts der Beispiele von Schweden, Florida, South Dakota, Weißrussland und anderen, die erfolgreich Mittel einsetzen, die weit weniger restriktiv sind als Chinas Abriegelungen, um COVID-19 in den Griff zu bekommen – ohne dass es zu einer übermäßigen Sterblichkeit oder zu schlechteren Ergebnissen als in den abgeriegelten Gebieten kommt -, ist es schwer zu verstehen, wie irgendein Staatsoberhaupt der Welt diese Maßnahmen weiterhin in gutem Glauben auferlegen kann.

Schlussfolgerung

Im 20. Jahrhundert wurde der Begriff „totalitär“ geboren, um bestimmte Regime zu beschreiben, die moderne Technologie nutzten, um jeden Aspekt des Lebens der Bürger zu kontrollieren und sie an den Staat zu binden, indem sie alle vorher existierenden sozialen Bindungen auflösten. Ein solches Regime war die Sowjetunion, und es gibt einen wachsenden Expertenkonsens, dass China heute ebenfalls totalitär ist. [254]

Totalitäre Regime nutzen jedes Mittel zur pathologischen Monopolisierung der Macht. Obwohl sie ihren Bürgern eine außerordentlich niedrige Lebensqualität bieten, sind totalitäre Staaten fortschrittliche politische Organismen, die in der Geopolitik mit ihrer beispiellosen Fähigkeit, Geheimnisse zu bewahren und komplexe Operationen durchzuführen über ihr Gewicht hinauswachsen – das archetypische Beispiel dafür ist die geheime Aufrüstung Deutschlands in den 1930er Jahren. In den wilden Gefilden der Geopolitik unterschätzt der Löwe die Schlange auf eigene Gefahr, und mit den Abriegelungen scheint die KPC der Welt eine kräftige Dosis Schlangenöl geliefert zu haben.

Sowohl Geheimdiensten als auch Wissenschaftlern kann man verzeihen, wenn sie den Lockdown-Betrug der KPC übersehen. Die involvierten wissenschaftlichen Konzepte sind komplex genug, um sich den Verteidigungsbeamten zu entziehen, [255] während die geopolitischen Implikationen von Chinas Hinwendung zum Totalitarismus sicherlich verworren genug sind, um die Wissenschaftler zu täuschen.

Während des gesamten Jahres 2020 waren Abriegelungsmaßnahmen recht populär, aber diese Popularität ist trügerisch. Für die Öffentlichkeit ist die Vorstellung, dass irgendjemand einen Anreiz von außen annehmen könnte, um solche verheerenden Maßnahmen zu unterstützen, obwohl er weiß, dass sie ineffektiv sind – und unnötigerweise Millionen von Familien in den Ruin treiben und Millionen von Kindern der Bildung und Nahrung berauben – ganz einfach zu dunkel. Daher unterstützt die Öffentlichkeit Abriegelungen, weil die Alternative – dass sie ohne guten Grund durchgeführt wurden – eine Möglichkeit ist, die für die meisten zu böse ist, um sie in Betracht zu ziehen. Aber diejenigen, die die Geschichte kennen, wissen, dass andere mit oberflächlich hervorragenden Referenzen noch

Schlimmeres für noch weniger getan haben.

Außerdem glaubt der größte Teil der Öffentlichkeit, dass die Geheimdienste die Abriegelungen stoppen würden, wenn es irgendetwas Unerlaubtes an der Wissenschaft dahinter gäbe. Aus offensichtlichen Gründen haben diejenigen, die in Geheimdiensten arbeiten, nicht den Luxus einer solchen Selbstgefälligkeit. Angesichts der Schwere der Entscheidungen, die getroffen werden, können wir die Möglichkeit nicht ignorieren, dass die gesamte „Wissenschaft“ der COVID-19-Sperren ein Betrug von beispiellosem Ausmaß war, absichtlich von der chinesischen kommunistischen Partei und ihren Kollaborateuren verbreitet, um die Nationen zu verarmen, die sie umsetzten. (oz)

Dieses Schreiben ist lediglich als Empfehlung zu verstehen, damit die oben genannten Sachverhalte von den Strafverfolgungsbehörden aus Gründen der nationalen Sicherheit untersucht werden. Dies ist weder eine formelle Strafanzeige, noch sind die Fakten notwendigerweise ein Hinweis darauf, dass eine der hier genannten Personen ein Verbrechen begangen haben könnte. Das wäre eine Feststellung, die nur von den zuständigen Justizbehörden getroffen werden kann.

Michael P. Senger, Attorney, @michaelpsenger;

Stacey A. Rudin, Attorney, @stacey_rudin;

Dr. Clare Craig FRCPath, Consultant Diagnostic Pathologist, @ClareCraigPath;

Robert Spalding, retired U.S. Air Force Brigadier General, @robert_spalding;

Randy Hillier, MPP Lanark, Frontenac & Kingston, @randyhillier;

Francis Hoar, Barrister at Law, @Francis_Hoar;

Sanjeev Sabhlok, PhD, former Commissioner in an Indian State Government, @sabhlok;

Brian O’Shea, COO, Centurion Intelligence Partners, @BrianOSheaSPI;

Maajid Nawaz, Activist, Author & Broadcaster, @MaajidNawaz;

Simon Dolan, Business Leader & Entrepreneur, @simondolan.

