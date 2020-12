Trump-Anwältin Jenna Ellis: Das Volk hat des letzte Wort

"Ich denke, das ist der Punkt, an dem alle Amerikaner erkennen müssen, dass wir eine Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk haben. Und so haben wir, das Volk, das letzte Wort und müssen unsere gewählten Führer zur Verantwortung ziehen", so Trump-Anwältin Jenna Ellis in einem Interview mit Jan Jekielek.

„American Thought Leaders“ Moderator Jan Jekielek sprach am 16. Dezember mit Jenna Ellis, einer Anwältin für Verfassungsrecht und Mitglied des juristischen Teams der Trump-Kampagne. Er wollte von ihr ein Update über ihre juristischen Bemühungen erhalten, und erfahren, was sie von der Zukunft erwartet.

Jan Jekielek: Jenna Ellis, es ist eine Freude, Sie bei American Thought Leaders zu haben.

Jenna Ellis: Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.

Hr. Jekielek: Also, Jenna, um gleich auf den Punkt zu kommen. Aus der Perspektive der Kampagne, wo stehen wir jetzt gerade?

Fr. Ellis: Das ist eine wichtige Frage, und ich denke, seit dem 3. November haben die Mainstream-Medien versucht, bei jedem Schritt zu sagen: „Das ist hoffnungslos für Donald Trump. Er sollte einfach aufgeben, aufgeben.“ Sie haben versucht, Joe Biden bis zur Ziellinie durchzudrücken. Aber dieser Kampf ist noch nicht vorbei, noch lange nicht.

Wir folgen dem Prozess, der in der US-Verfassung festgelegt ist, die speziell von unseren Gründervätern entworfen wurde, um sicherzustellen, dass korrupte Wahlen nicht die Oberhand gewinnen. So war es gut, dass am 14. Dezember auch die Kandidaten der republikanischen Wahlmännerliste der sechs umkämpften Staaten kamen und ihre Stimme abgaben.

Das ist in der US-Geschichte schon einmal vorgekommen, dass es zwei Delegiertenlisten gab. Und es gab Kontroversen über das Ergebnis der Wahl eines bestimmten Staates und darüber, wie sie ihre Delegierten entsandt haben, bis hin zu dem Tag, an dem sie in den Kongress gehen. Und so ist das Datum des 6. Januar von ultimativer Bedeutung, wenn der Kongress tatsächlich die Stimmen des Wahlmännerkollegiums zählt und bestätigt.

Bis dahin werden wir uns weiter für die Integrität der Wahlen einsetzen, um sicherzustellen, dass jede legale Stimme gezählt und fair bewertet wird. Es ist noch viel Zeit für die Abgeordneten der einzelnen Bundesstaaten, ihre verfassungsmäßige Aufgabe zu erfüllen. Sie müssen sicherstellen, dass die Delegierten, die sie entsenden und zertifizieren, von der richtigen Liste sind.

Hr. Jekielek: Genau so ist es. Es gibt diese konkurrierenden Delegiertenlisten für eine Reihe von Staaten. Aber wie funktioniert das eigentlich? Sagen wir, am 6. [Januar] oder sogar davor, welche Szenarien stellen Sie sich hier vor?

Ms. Ellis: Was zum Beispiel passieren kann und sollte, ist, dass wenn man einen Staat wie, sagen wir, Pennsylvania hat… eines der interessantesten Dinge, die aus der Texas-Klage gegen Pennsylvania vor dem Supreme Court herauskam – auch wenn dieser Fall meiner Meinung nach und nach Ansicht vieler Verfassungsexperten zu Unrecht ohne Anhörung des Supreme Court abgewiesen wurde –, aber eines der großartigen Dinge, die aus diesem Fall hervorgingen, ist, dass die Legislative des Staates Pennsylvania, ihre Führung sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat, einen Amicus-Brief einreichte, in dem sie dem Supreme Court mitteilte, dass sie mit Texas übereinstimmte, dass die Gesetze ihres Staates bei der Durchführung der Wahl 2020 nicht befolgt wurden.

Das gibt ihnen die Grundlage durch ihre Untersuchungen, ihre Feststellungen, all die Zeugenaussagen und Beweise, die wir bei dieser Anhörung für Pennsylvania vorgelegt haben, um gemäß Artikel II Abschnitt 1.2 der US-Verfassung ihre Autorität zur Auswahl der Delegiertenliste zurückzufordern. Und so haben sie jede Möglichkeit, sich selbst wieder zu einer Wahlsitzung einzuberufen, um darüber abzustimmen, welchen Delegiertenkandidaten sie entsenden werden. Das ist es also, was in jedem dieser sechs Staaten vor dem 6. Januar geschehen sollte.

Hr. Jekielek: Ist das diese Art von Szenario, das sie vorhersehen? Ist es das, was in mehr Staaten als nur Pennsylvania passieren könnte?

Fr. Ellis: Nun, ich weiß, dass Georgia sich das sehr genau ansieht. Auch Michigan mit dem Antrim County Bericht, der herauskam, mit all diesen, nicht nur Unregelmäßigkeiten, sondern schiere Prozentsätze von Diskrepanzen und all den Gesetzesverstößen, die in Michigan auftraten. Also in Michigan, wie auch in Arizona und auch in Wisconsin.

Ich denke, wenn ein Staat tatsächlich eine Wahlsitzung einberuft und bereit ist, diesen Beschluss zu fassen, mit einfacher Mehrheit abzustimmen und zu sagen: „Wir werden nicht zulassen, dass korrumpierte, falsche Beglaubigungen die Oberhand gewinnen, wenn es darum geht, wie wir unsere Delegierten auswählen“, wenn ein Staat bereit ist, das zu tun, dann denke ich, werden andere folgen.

Hr. Jekielek: Lassen Sie uns über die Ergebnisse in Antrim County sprechen. Das ist absolut faszinierend. Wird dadurch das Interesse geweckt, mehr von diesen Maschinen über Antrim County hinaus zu untersuchen?

Fr. Ellis: Auf jeden Fall, und das sollte es auch, denn wenn wir wissen, dass Dominion-Wahlsysteme und ihre Geräte in mindestens 29 Staaten im Einsatz sind, dann obliegt es natürlich diesen Staaten, ihre eigenen Audits durchzuführen, wenn sie diese 22 Geräte haben und alles sehen, was in diesem Bericht steht. Ich habe gestern in meinem Heimatstaat Colorado bei einer Anhörung zur Wahlintegrität ausgesagt, dass mein Staat Wahlmaschinen von Dominion verwendet.

Und meine Bitte an das Parlament ist, dass es seine eigene Wahlintegritätsprüfung durchführt. Es obliegt der staatlichen Legislative, sicherzustellen, dass wir keine Sicherheitsvorkehrungen fallen lassen. „Machen Sie ihre eigene Prüfung, schauen Sie sich diese Maschinen an, schauen Sie sich das Briefwahlsystem in Colorado an, schauen Sie sich das Sammeln von Stimmzetteln an, schauen Sie sich die Gesetze an, schauen Sie sich die Verwaltung an.“

Die Gegenreaktion der Demokraten ist natürlich: „Uns geht es gut. Uns geht’s gut. Hier gibt es nichts zu sehen.“ Und ich sagte: „Nun, wenn Ihnen Transparenz und Ehrlichkeit so wichtig sind, und wenn das die Wahrheit ist, dann werden Sie kein Problem damit haben, dies zu untersuchen und sicherzustellen, dass das amerikanische Volk und insbesondere die Wähler von Colorado sicher sind, dass alles frei und fair in Colorado ist.“

Ich denke, dass jeder andere Staat in der Union wirklich einen genauen Blick auf seine eigenen Wahlgesetze und die Wahlverwaltung werfen muss, um sicherzustellen, dass das, was in diesen sechs Staaten passiert ist, nie wieder in Amerika passiert.

Hr. Jekielek: Gibt es Hinweise darauf, dass diese Maschinen auch in anderen Bundesstaaten untersucht werden? Und außerdem, wenn mehr von diesen umfangreichen Fehlern, sozusagen, auf den Maschinen gefunden werden, was sind die Abhilfemaßnahmen dafür?

Fr. Ellis: Das ist eine gute Frage. Und natürlich denke ich, dass sicherlich das amerikanische Volk und diejenigen von uns, die unser Land lieben – wir schätzen freie und faire Wahlen, wir wollen die Verfassung bewahren und schützen. Es gibt mindestens 74 Millionen Amerikaner, die für Präsident Trump gestimmt haben, weil sie Amerika schützen wollen.

Es obliegt jedoch jedem Amerikaner, unabhängig davon, für wen er gestimmt hat, ob er das Ergebnis dieser Wahl mag oder nicht, jeden Betrug zu stoppen, jede Gesetzlosigkeit zu stoppen, alles zu stoppen, was gegen die US-Verfassung verstößt, um sicherzustellen, dass freie und faire Wahlen geschützt werden. Ich glaube, es gibt eine Bewegung im amerikanischen Volk, die diesen Fragen wirklich auf den Grund gehen will. Und so, wie ich gestern zur Legislative des Staates Colorado sagte: „Wenn Ihre Untersuchung der Maschinen in Colorado zum Beispiel keine Anomalien oder Probleme ergibt, dann ist das großartig. Dann können wir uns auf diese Untersuchung und auf die Ergebnisse dieser Untersuchung verlassen.“

Aber ich denke, dass das, was in Michigan herausgekommen ist, definitiv die Notwendigkeit dieser Untersuchungen in diesen anderen Staaten hervorruft. Jede staatliche Legislative sollte ihre eigenen Gesetze und ihre eigene Verwaltung unter die Lupe nehmen, um zu sehen, was bei der Wahl 2020 passiert ist. Also ich denke, dass Parlamente wie Colorado und andere, die nicht Teil der sechs Staaten sind, auch beginnen, ihre eigenen Anhörungen zur Wahlintegrität zu haben. Sie nehmen das sehr ernst, und ich begrüße das.

Die Amerikaner müssen erkennen

Hr. Jekielek: Um auf Ihren Punkt zurückzukommen, wir hören ständig von unseren Lesern, dass es unter ihnen eine tiefe, tiefe Besorgnis über die Integrität der Wahlen gibt. Eines der Dinge, die dabei herauskommen, ist, dass sich einige von ihnen ein bisschen machtlos fühlen, denke ich. Dass sie sich nicht sicher sind, dass sie – ich lese mal aus einer Notiz vor, die ich hier habe: „Wie können wir eigentlich sicherstellen, dass es eine angemessene Rechenschaftspflicht und Transparenz gibt?“ Jemand fragt uns, und wir kennen offen gesagt die Antwort auf diese Frage nicht. Was sind Ihre Gedanken?

Fr. Ellis: Nun, ich denke, das ist der Punkt, an dem alle Amerikaner erkennen müssen, dass wir eine Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk haben. Und so haben wir, das Volk, das letzte Wort und müssen unsere gewählten Führer zur Verantwortung ziehen. Wir können das tun, indem wir sie nicht nur kontaktieren und Druck auf sie ausüben, um diesen Kampf fortzusetzen, nicht nur in den Medien, sondern auch um sicherzustellen, dass unsere gewählten Vertreter wissen, dass es das ist, was wir von ihnen erwarten – die Integrität der Wahlen ernst zu nehmen.

In mindestens vier der sechs umkämpften Staaten stehen auch Abberufungspetitionen zur Verfügung. Und die Bürger in diesen Staaten können diese Petitionen starten und sagen: „Wisst ihr was, wenn es ein Mitglied irgendeiner Partei gibt, das ein gewählter Beamter ist, der im Parlament eines Bundesstaates sitzt oder der Gouverneur ist, der nicht bereit ist, dies ernst zu nehmen, um wirklich das Gesetz und die Rechtsstaatlichkeit und die Verfassung aufrechtzuerhalten und zu schützen, können wir sie abberufen und wir können sagen: Nein. Wir werden die Leute, die in unserer Regierung sind, absetzen, weil sie uns eindeutig enttäuscht haben.“

Ich denke, im letzten Monat war es ein Versagen, nicht nur der Exekutive in der Verwaltung zwischen dem Gouverneur, diesen gewählten Beamten, den ganzen Weg hinunter – oder vielmehr diese Wahlbeamten – den ganzen Weg hinunter durch die Verwaltung der Wahl, sondern es war auch ein Versagen der Judikative, insbesondere des Obersten Gerichtshofs im Fall Texas.

Wenn dieser Bereich versagt, dann liegt es an uns, dem Volk, dafür zu sorgen, dass wir die verfassungsmäßigen Prozesse durchlaufen, damit wir diejenigen abberufen können, die an der Macht sind. Denn keine Person in den Vereinigten Staaten hat ein Recht auf Regierungsgewalt. Es geht nur mit der Zustimmung von uns, dem Volk, und der Zustimmung der Regierten.

Hr. Jekielek: Man hört, dass der Fall in Texas neu aufgerollt wird. Haben Sie irgendwelche Informationen darüber?

Fr. Ellis: Ja. Wir schauen uns das sicherlich an. Der Präsident schaut sich das an und wir überlegen, wie wir den Fall neu aufrollen können. Natürlich ist es wirklich schockierend, und ich denke, völlig unverschämt, dass der Supreme Court einen Fall abgewiesen hat, der eindeutig der ursprünglichen Gerichtsbarkeit unterliegt. Denn es ist möglich, dass man direkt vor dem Supreme Court klagen kann, wenn es ein Staat war, der andere Staaten verklagt. Und letztendlich waren es 18 Staaten gegen vier Staaten. Dieser Fall hätte angehört werden müssen.

Es liegt nicht im Ermessen des Obersten Gerichtshofs, das abzuweisen. Und so denke ich, dass das für viele Amerikaner sehr enttäuschend war, das zu sehen. Natürlich, das Trump-Rechtsteam, wir schauen nach allen rechtlichen Optionen. Wir haben weiterhin die anderen Fälle, die wir bereits eingereicht haben. Sie machen ihren Weg nach oben durch das System. Natürlich haben die Parlamente bereits die Autorität, ihre Delegierten zurückzufordern, um ihre Wählerschaft zu schützen. Dafür brauchen sie keinen Gerichtsbeschluss.

Hr. Jekielek: Um über die Medien zu sprechen. Sie haben sich in den letzten Tagen, ich würde sagen, extrem kritisch gegenüber den Konzernmedien im Allgemeinen geäußert. Sprechen Sie ein bisschen darüber. Was sind Ihre Bedenken genau?

Fr. Ellis: Die Konzernmedien erzählen eine Geschichte. Sie sind nicht auf der Suche nach der Wahrheit. Sie suchen nicht nach Fakten. Sie sind nicht bereit, dem Weg der Wahlintegrität zu folgen. Und so wie es bestimmte parteiische politische Agenten gibt, die eine Agenda haben, sollten Journalismus und Berichterstattung keine Agenda haben. Gewiss, Meinungsartikel, Meinungen können da anders betrachtet werden.

Aber wenn die Mainstream-Medien faktisch falsche Informationen weitergeben oder sie nicht bereit sind, Dinge wie Hunter Bidens Laptop zu berichten, „Lassen Sie uns einfach nicht darüber reden,“ oder „Lassen Sie uns diese falsche Darstellung von einer Russland Kollusion für dreieinhalb Jahre weiter verbreiten.“ Ich meine, all diese Dinge sind entworfen, um zu versuchen, die Legitimität dessen, was Präsident Trump tut, zu minimieren. Das ist unverantwortlich und moralisch empörend für sogenannte Journalisten, die eigentlich Aktivisten sind und diese Art von falschen Narrativen fortführen.

Sie haben auch persönliche Angriffe gegen mich und meine Kollegen durchgeführt und geradezu gelogen, um zu versuchen, unsere Glaubwürdigkeit zu zerstören. Sie wollten erreichen, dass man denkt: „Siehe da, Präsident Trump hat kein glaubwürdiges juristisches Team. Seine Anschuldigungen sind nicht glaubwürdig.“ Und sie haben in den letzten vier plus Jahren versucht, Präsident Trump und seine Mitarbeiter zu stürzen, weil sie letztlich die Tatsache nicht mögen, dass er bereit ist, standhaft zu sein und die Rechtsstaatlichkeit in diesem Land aufrechtzuerhalten.

Ich denke, das ist absolut lächerlich. Und ich weiß für mich und unser Team, und sicherlich hat Präsident Trump dies bewiesen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Wir scheren uns nicht um die Lügen. Natürlich werden wir die Lügen aufdecken, und wir werden immer die Wahrheit voranbringen. Und wir werden die Aufklärungsmission fortsetzen.

Wir werden echte Patrioten mit Mut sein. Wir werden die Verfassung schützen, denn in jedem kritischen Moment in der Geschichte Amerikas haben wir Patrioten gehabt, die aufgestanden sind und gesagt haben: „Wir sind bereit, die Fackel der Freiheit zu tragen.“ Jetzt sind wir an der Reihe, und wir sind der Herausforderung gewachsen.

Hr. Jekielek: Irgendwelche letzten Gedanken, bevor wir zum Schluss kommen?

Fr. Ellis: Nun, ich weiß diese Zeit wirklich sehr zu schätzen. Und ich möchte dem amerikanischen Volk nur sagen: Seien Sie mutig. Dies ist noch nicht vorbei. Und wir haben die feste Absicht, weiterhin für die Integrität der Wahlen zu kämpfen. Wir müssen dies bis zum 6. Januar tun, und auch darüber hinaus. Dies ist etwas, das nie, nie wieder in der Geschichte Amerikas passieren sollte. Und es liegt an uns, die Führer zu sein und mit Mut nach vorne zu gehen und immer die Wahrheit zu suchen.

Und ich möchte auch einfach allen frohe Weihnachten wünschen. Ich bin Präsident Trump so dankbar für all die Versprechen, die er dem amerikanischen Volk gegeben hat. Es ist ein solches Privileg und eine Ehre, in seinem Team zu sein und zu wissen, dass wir für die Wahrheit und den amerikanischen Weg kämpfen.

Hr. Jekielek: Nun Jenna, frohe Weihnachten und es war mir ein Vergnügen, Sie hier zu haben.

Fr. Ellis: Ich weiß es wirklich zu schätzen. Danke.



(Das Interview wurde aus Gründen der Aktualität leicht gekürzt. Deutsche Bearbeitung von Nancy McDonnell)