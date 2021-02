Trump-Anwalt van der Veen: „Blutrünstige Medien versuchen, das Land zu spalten“

Donald Trumps Anwalt Michael van der Veen war nach seinen eigenen Worten schockiert von dem, was er im Impeachment-Prozess im Senat erlebt hat. Das sagte er in einem Interview mit „CBS“, nachdem er den Prozess gewonnen hatte. Gleichzeitig übte er scharfe Kritik an den Medien.

Amerika ist gespalten wie wahrscheinlich nie zuvor in seiner Geschichte. Kritiker werfen vor allen den Medien vor, diese Spaltung immer wieder voran zu treiben. So auch Michael van der Veen, einer von Donald Trumps Anwälten im Impeachment-Prozess.

Nachdem Trump am Samstag im Senat freigesprochen wurde, kam es zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen dem Anwalt und der „CBS“-Fernsehmoderatorin Lana Zak.

Viele Medien würden ihre eigene Sichtweise verbreiten, statt sich an die Fakten zu halten, sagte er. Sie würden das Land spalten, um Profit zu machen. Blutrünstig würden sie Einschaltquoten nachjagen. „Sie stellen Fragen, die bereits mit einem bestimmten Faktenmuster aufgebaut sind“, so van der Veen.

Dem Anwalt war sein Unmut über die tendenziöse Befragung durch den Sender anzumerken. Er unterbrach Zak, nachdem sie van der Veens Meinung nach durch ihre Art der Fragestellung versucht hatte, das Manipulieren von Beweisen durch die Impeachment-Manager herunterzuspielen.

„Es ist nicht in Ordnung, ein bisschen an den Beweisen herumzudoktern“, sagte er.

„Die Staatsanwälte haben in diesem Fall Beweise gefälscht. Sie haben diesen Fall nicht untersucht und als sie vor das Gericht des Senats kommen mussten, um ihren Fall vorzutragen, weil sie keine Untersuchung durchgeführt hatten, haben sie Beweise gefälscht. Es war absolut schockierend. Ich denke, als wir es entdeckten und in der Lage waren, es zu entlarven und zu veröffentlichen, denke ich, dass es eine Menge Senatoren umgestimmt hat“, sagte van der Veen.

Every bit of this exchange is worth your time.

„You’ve got to live by your words. That’s the problem. The media has to start living by the truth and not try to create a narrative.“

MVDV’s obvious personal disgust with Congress and the MSM echoes what we all feel.

„Citizen“ https://t.co/PHGXrvl1HS

— Jeff Carlson (@themarketswork) February 14, 2021