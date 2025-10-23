Logo Epoch Times

vor 2 Stunden

EU treibt Plan für Nutzung von russischem Vermögen voran

vor 2 Stunden

Nexperia-Krise: Bundesregierung will mit Beteiligten sprechen

vor 2 Stunden

Bundesverwaltungsgericht erlaubt Abschiebung eines Syrers nach Griechenland

vor 2 Stunden

Vogelgrippe in Betrieb im Alb-Donau-Kreis: 15.000 Tiere werden geschlachtet

vor 3 Stunden

Weißes Haus: Trump trifft Xi kommenden Donnerstag bei Apec-Gipfel

vor 3 Stunden

Angeschossener Bundeswehrsoldat in Bayern: Polizei war über Übung informiert

vor 3 Stunden

Fünf Verdächtige: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Gruppenvergewaltigung

vor 3 Stunden

EU-Staaten für Mindestalter in sozialen Netzen

vor 3 Stunden

Telekom-Tochter unterstützt Trumps Ballsaal im Weißen Haus mit Geldspende

vor 4 Stunden

Trump: Bei Annexion des Westjordanlands verliert Israel Unterstützung der USA

Logo Epoch Times
Changpeng Zhao

Trump begnadigt Mitgründer der Krypto-Währungsbörse Binance

US-Präsident Trump hat den Mitgründer der Krypto-Währungsbörse Binance, Changpeng Zhao, ein Jahr nach dessen Haftentlassung nachträglich begnadigt. Zhao war wegen Verstößen gegen die Gesetzgebung zur Geldwäsche verurteilt worden.

top-article-image

Changpeng Zhao hatte vier Monate in einem US-Gefängnis verbracht. (Archivbild)

Foto: Ellen M. Banner/The Seattle Times/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 3 Min.

Lesedauer: 3 Min.

US-Präsident Donald Trump hat den Mitgründer der Krypto-Währungsbörse Binance, Changpeng Zhao, ein Jahr nach dessen Haftentlassung nachträglich begnadigt.
Das Weiße Haus begründete die Entscheidung damit, dass die Verurteilung Zhaos wegen Verstößen gegen die Gesetzgebung zur Geldwäsche im Zuge eines von Trumps Vorgänger Joe Biden geführten „Krieges“ gegen die Kryptowährungsbranche zustande gekommen sei. Es habe im Fall Zhaos „keine Betrugsvorwürfe und keine identifizierbaren Opfer“ gegeben.

Zhao darf seine Geschäfte in den USA wieder aufnehmen

Durch die Begnadigung gilt Zhao nicht mehr als vorbestraft. Dies wiederum könnte es Binance erleichtern, seine Geschäfte in den USA wieder aufzunehmen. Trumps Familie ist selber im Geschäft mit den Kryptowährungen tätig, als Präsident hat Trump der Branche mittels Deregulierung den Rücken gestärkt.
Der Kanadier Zhao war im April 2024 zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt worden, aus der im darauffolgenden September entlassen wurde. Er hatte sich im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft schuldig bekannt. Binance und Zhao waren beschuldigt worden, kriminellen Organisationen mittels der Binance-Plattform die Geldwäsche ermöglicht zu haben.
Im Rahmen der Vereinbarung willigte das Unternehmen ein, seine Aktivitäten in den USA einzustellen und eine Entschädigung von 4,3 Milliarden Dollar (nach heutigem Wert 3,7 Milliarden Euro) an das US-Finanzministerium zu zahlen. Ferner trat Zhao von seinem Chefposten bei Binance zurück. Er ist aber weiterhin Mehrheitsaktionär.
Zhao – bekannt auch unter seinem Kürzel CZ – hatte Binance 2017 in China gegründet und zur größten Kryptowährungsplattform der Welt gemacht. Der in China geborene Unternehmer wurde so zum Milliardär und galt eine Zeitlang als der große Gegenspieler des Gründers der 2022 Pleite gegangenen Plattform FTX, Sam Bankman-Fried. Dieser wurde in den USA des Betrugs schuldig gesprochen und im März 2024 zu 25 Jahren Haft verurteilt.
Die Kryptowährungsbranche hatte mit mehr als 100 Millionen Dollar zu Trumps Wahlkampf im Jahr 2024 beigetragen. Nach dem Antritt seiner zweiten Amtszeit im Januar ließ Trump die  Regulierungen der Branche lockern.
Laut dem „Wall Street Journal“ ist Binance ein wichtiger Unterstützer des von der Trump-Familie kontrollierten Kryptowährungsunternehmens World Liberty Financial.
Die „Financial Times“ berichtete in der vergangenen Woche auf der Grundlage eigener Recherchen, dass die Trump-Familie in den vergangenen zwölf Monaten mit Produkten, die im Zusammenhang mit Kryptowährungen stehen, Gewinne vor Steuern in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar eingestrichen habe. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.