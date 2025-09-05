Trump benennt Pentagon um: Rückkehr zum „Kriegsministerium“

US-Präsident Donald Trump wird das Verteidigungsministerium nach Angaben des Weißen Hauses in Kriegsministerium („Department of War“) umbenennen. Trump werde am Freitag ein Dekret unterzeichnen, das die Verwendung des Begriffs „Kriegsministerium“ als Zweittitel für das Ministerium zulasse, hieß es am Donnerstag in einem Dokument des Weißen Hauses. Der offizielle Titel des Ministeriums wird vom Kongress festgelegt.

Der Name „Kriegsministerium“ ist nicht neu. Trump selbst hatte den Schritt bereits im August im Oval Office angedeutet. Am 25. August, während er mehrere Dekrete unterzeichnete, schlug er vor, den ursprünglichen Namen des Verteidigungsministeriums wieder einzuführen.

Schon beim NATO-Gipfel im Juni hatte Trump den Gedanken ins Spiel gebracht und Verteidigungsminister Hegseth als „Kriegsminister“ vorgestellt. Die Umbenennung der Institution in „Verteidigungsministerium“ im Jahr 1949 bezeichnete er als „politisch korrekt“.

Hegseths Argumente

Hegseth selbst hatte sich bereits vor seiner Ernennung zum Minister für eine Rückkehr zum alten Namen ausgesprochen. In seinem Buch The War on Warriors schrieb er:

„Natürlich verteidigt unser Militär. Und in einer perfekten Welt existiert es, um Bedrohungen abzuwehren und den Frieden zu bewahren.“ Aber letztlich sei die Aufgabe seines Ministeriums, Kriege zu führen. „Wir haben Krieger, keine Verteidiger.“ Der Name „Kriegsministerium“ könnte die Menschen wieder daran erinnern, wofür das Militär eigentlich da ist, so Hegseth weiter.

Historischer Hintergrund

Als das Kriegsministerium 1789 gegründet wurde, war es für die Armee verantwortlich und kümmerte sich anfangs auch um Marineangelegenheiten. 1798 wurde dafür ein eigenes Marineministerium geschaffen.

Beide Ressorts existierten dann fast 150 Jahre nebeneinander, bis sie 1947 im Rahmen des National Security Act gemeinsam mit der neu gegründeten Luftwaffe unter eine übergeordnete Leitung gestellt wurden.

Am 10. August 1949 erhielt die Behörde schließlich ihren heutigen Namen Department of Defense (Verteidigungsministerium) und übernahm die Führung über alle drei Teilstreitkräfte. Der National Security Act von 1947 schreibt ausdrücklich vor, dass die Behörde als Department of Defense zu bezeichnen ist. (afp/dl)