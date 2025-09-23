Logo Epoch Times

Ab heute in New York

Trump: Die UN wird ihrem „enormen Potenzial“ nicht gerecht

Die 80. Generaldebatte der Vereinten Nationen hat begonnen. Auftaktredner der Debatte ist der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, gefolgt von US-Präsident Donald Trump.

US-Präsident Donald Trump spricht vor der 80. UN-Generalversammlung im Hauptquartier der Vereinten Nationen.

Foto: Chip Somodevilla/Getty Images

Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

US-Präsident Donald Trump hat die Vereinten Nationen bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung kritisiert. „Die Vereinten Nationen haben ein so enormes Potenzial“, sagte Trump am Dienstag in New York. „Aber sie kommen nicht annähernd an dieses Potenzial heran“, die UNO habe insbesondere als Friedensstifterin versagt.
 
Zum Auftakt begrüßte Trump die Delegierten mit Späßen über den defekten Teleprompter und eine nicht funktionierende Rolltreppe im UN-Gebäude. Bei seiner Ansprache erinnerte US-Präsident Donald Trump an ein Ereignis aus seiner Zeit als Immobilienunternehmer.
Er habe „vor vielen Jahren“ ein Angebot für die Renovierung des UN-Hauptquartiers in New York gemacht. Der „sehr erfolgreiche Immobilienentwickler Donald J. Trump“, wie er sich selbst beschrieb, habe damals eine Gesamtsumme von 500 Millionen Dollar vorgeschlagen, um das Areal umfassend zu modernisieren. Sein Plan hätte, so Trump, zu einer „wunderschönen“ Anlage geführt.
Die Vereinten Nationen entschieden sich jedoch für einen anderen Weg. Laut Trump sei diese Variante deutlich teurer gewesen und habe zu einem „minderwertigeren Ergebnis“ geführt – unter anderem wegen der verwendeten Baumaterialien und der gewählten Baukonzepte. Mit dieser Anekdote griff der Präsident auf seine frühere Karriere zurück, um Kritik an den UN und deren Entscheidungsprozessen zu üben.

Trump: Es geht um Leben

Trump erklärte zudem, seine Regierung habe sieben Kriege beendet – ohne Hilfe der UN. „In einem Zeitraum von nur sieben Monaten habe ich sieben endlose Kriege beendet“, So der US-Präsident. Dazu zählte er unter anderem Kriege zwischen Kambodscha und Thailand, Kosovo und Serbien, dem Kongo und Ruanda, Pakistan und Indien, Israel und dem Iran, Ägypten und Äthiopien sowie Armenien und Aserbaidschan.
„Jeder sagt, dass ich den Friedensnobelpreis für jede einzelne dieser Errungenschaften bekommen sollte“, so Trump weiter. „Mir geht es nicht darum, Preise zu gewinnen, sondern Leben zu retten.“ (afp/dl)

