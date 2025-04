Trump droht China mit weiteren Zoll-Aufschlägen von 50 Prozent

Wenn Peking nicht bis Dienstag seine Importaufschläge von 34 Prozent auf US-Waren zurückziehe, würden am Mittwoch zusätzliche US-Zölle von 50 Prozent auf chinesische Einfuhren in Kraft treten, schrieb Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er fügte hinzu, dass es auch keine weiteren Gespräche mit China über die Zölle geben werde.

Hingegen sollten Verhandlungen mit anderen Staaten über die Zollpolitik „unverzüglich“ beginnen, kündigte Trump an. Mit welchen Ländern es diese Verhandlungen geben soll, konkretisierte er nicht.

Trump hatte vergangenen Woche angekündigt, dass am Mittwoch neue Zollaufschläge auf chinesische Einfuhren in Höhe von 34 Prozent in Kraft treten sollen. Peking kündigte daraufhin eigene Aufschläge auf US-Importe in gleicher Höhe an.

Die jetzt von Trump angedrohten weiteren Zölle von 50 Prozent würden nach Angaben des Weißen Hauses zu den zuvor angekündigten 34 Prozent hinzugekommen. Mit bereits geltenden Aufschlägen von 20 Prozent würden sich die von Trump seit seinem Amtsantritt verhängten China-Zölle somit auf 104 Prozent summieren.

Pekings Reaktion nach US-Zollankündigung

Nach Ankündigung der US-Gegenzölle hatte Peking sofort mit einer Reihe von Maßnahmen reagiert. Dazu gehörten verschärfte Exportkontrollen für verschiedene Arten von Seltenen Erden und die Aufnahme von US-Firmen in die „Liste unzuverlässiger Unternehmen“.

Lesen Sie auch China verhängt Zölle in Höhe von 34 Prozent auf US-Waren

Dabei handelt es sich um einen Mechanismus, den das chinesische Regime geschaffen hat, um Institutionen und Einzelpersonen ins Visier zu nehmen, die als Bedrohung für die nationale Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung Chinas gelten.

In einer Erklärung vom Wochenende teilte das chinesische Außenministerium mit, dass das Land bereit sei, seine Türen für globale Handelspartner weiter zu öffnen.

Trump: Nicht in Panik geraten

Laut Trump würden „strenge, aber faire Maßstäbe gesetzt“. „Alles muss sich ändern, vor allem aber gegenüber China“, sagte er.

Er forderte die Öffentlichkeit außerdem auf, nicht in Panik zu geraten. In einem Artikel auf der Social-Media-Plattform X erklärte Trump, die Vereinigten Staaten hätten „die Chance, etwas in Bezug auf den Handel zu unternehmen“, der schon vor Jahrzehnten hätte stattfinden sollen.

Lesen Sie auch Einbruch an der Börse: Handelsplätze in Asien schließen mit Verlusten

Angesichts der eingebrochenen Finanzmärkte am Montag gab der der US-Präsident erneut Durchhalteparolen aus. „Seid nicht schwach! Seid nicht dumm! Seid keine Panikmacher“, appellierte Trump in seinem Onlinenetzwerke Truth Social an die US-Bevölkerung.

Zudem wies er darauf hin, dass „Panikmacher“ sein Begriff für eine neue politische Partei sei, die aus „schwachen und dummen Leuten“ bestehe. Mit Stärke, Mut und Geduld werde alles großartig werden.

(mit afp und The Epoch Times)