Trump: Festnahme von propalästinensischem Aktivisten ist „erste von vielen“

Noch mehr Studenten im Land hätten „an proterroristischen, antisemitischen und antiamerikanischen Aktivitäten teilgenommen und die Trump-Regierung wird das nicht tolerieren“, erklärte Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er kündigte weitere Festnahmen und auch Abschiebungen an.

„Wir werden diese Terrorsympathisanten finden, festnehmen und aus unserem Land abschieben – damit sie nie wieder zurückkehren“, erklärte der US-Präsident. Der palästinensische Aktivist Mahmoud Khalil war am Sonntag an der Columbia University in New York von Mitarbeitern der Einwanderungs- und Grenzschutzbehörde festgenommen worden. Laut einer studentischen Gewerkschaft besaß Khalil, der sein Studium bereits abgeschlossen hat, zum Zeitpunkt seiner Festnahme eine permanente Aufenthaltsgenehmigung, eine sogenannte Green Card. Das US-Ministerium für Innere Sicherheit erklärte, die Festnahme sei im Einklang mit Trumps Dekreten zum Verbot von Antisemitismus erfolgt.

Die US-Regierung hatte am Freitag wegen des mutmaßlichen Versagens beim Schutz jüdischer Studenten vor antisemitischen Übergriffen die Kürzung der staatlichen Unterstützung für die Columbia University verkündet. Khalil war eines der bekanntesten Gesichter der letztjährigen Proteste gegen den Krieg im Gazastreifen an der Universität. (afp)