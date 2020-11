Trump gewinnt vor Gericht in Pennsylvania – Teil der Stimmzettel dürfen nicht gezählt werden

Ein Richterin aus Pennsylvania entschied am Donnerstag zugunsten des Wahlkampfteams von Präsident Donald Trump, dass die Staatssekretärin von Pennsylvania, Kathy Boockvar, ihre Befugnisse überschritten habe, um eine Wahlfrist zwei Tage vor dem Wahltag (3. November) zu ändern.

„Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die Beklagte Kathy Boockvar in ihrer offiziellen Funktion als Staatssekräterin von Pennsylvania keine gesetzliche Befugnis hatte, den Wahlvorständen „County Boards of Elections“ am 1. November 2020 einen Leitfaden zum Ablauf der Wahl auszugeben, der zum Inhalt hatte die Frist … für bestimmte Wähler zur Überprüfung der Identifikationsnachweise zu ändern“, schrieb die Präsidentin des Commonwealth-Gerichtshofs von Pennsylvania Mary Hannah Leavitt am Donnerstagnachmittag in ihrer Verfügung.

Boockvar, eine Demokratin, reichte einen Leitfaden bei den Wahlvorständen in Pennsylvania ein, der besagte, dass ein Identifikationsnachweis bis zum 12. November zur Abstimmung vorgelegt werden könne. Das Bundesgesetz sieht allerdings vor, dass die Wähler bis zum 9. November Zeit haben, sich mit Problemen im Zusammenhang mit einem fehlenden Ausweis an die Wahlvorstände zu wenden.

Trump-Team: Staatssekretärin eines Bundesstaates ist nicht befugt das Datum zu ändern

Boockvar, die oberste Wahlbeamte von Pennsylvania, gab den Leitfaden heraus, nachdem der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania entschieden hatte, dass Briefwahlscheine auch drei Tage nach dem 3. November angenommen werden können.

Boockvar gab den neuen Leitfaden am 1. November, zwei Tage vor dem Wahltag, heraus. Die Anwälte von Trump hatten argumentiert, dass die Staatssekretärin eines Bundesstaates nicht befugt sei, das Datum einseitig zu ändern.

Das Gericht hatte zuvor angeordnet, dass Stimmzettel von Wählern, die sich zwischen dem 10. und 12. November mit einen Identifikationsnachweis ausgewiesen haben, getrennt von den anderen Stimmzetteln gesammelt werden müssen, bis eine neue Entscheidung darüber ergeht, wie mit ihnen umzugehen sei.

Gericht erklärt Stimmen, deren Identität nach dem 9. November registriert wurde für ungültig

„Dementsprechend ordnet das Gericht hiermit an, dass die Wahlbehörden des beklagten Bezirks angewiesen werden, alle Stimmzettel, die gemäß … der Anordnung dieses Gerichts ausgesondert wurden, nicht auszuzählen“, fügte der Richter hinzu.

Dies bedeutet, dass diese Stimmzettel laut dem Beschluss der Richterin jetzt nicht mehr ausgezählt werden sollen. Es ist nicht klar, um wie viele Stimmzettel es dabei tatsächlich geht.

Urteil: Staatssekretärin Boockvar brach den Help America Vote Act

Bereits in der vergangenen Woche, am 5. November, entschied das Commonwealth-Gericht von Pennsylvania zugunsten des Trump-Wahlkampfteams.

Das Gericht erklärte das die Staatssekretärin von Pennsylvania Kathy Boockvar den Help America Vote Act (HAVA) gebrochen hatte, als sie die Frist für abwesende und brieflich eingeschickte Wähler einseitig verlängerte, um alle fehlenden Identifikationsnachweise zwischen dem 9. und 12. November von den betreffenden Wählern nachträglich vorlegen zu lassen.

Zahl der betroffenen Stimmzettel nicht bekannt

Gegen die jetzige Entscheidung von Richterin Leavitt kann beim Obersten Gerichtshof von Pennsylvania Berufung eingelegt werden.

Anfang dieser Woche sagte Boockvar, dass während der angefochtenen dreitägigen Karenzzeit zwischen dem Wahlschluss am Wahltag und 17.00 Uhr am darauffolgenden Freitag rund 10.000 Briefwahlzettel eingegangen seien.

Boockvar sagte auch, dass die Wahlbeamten in Pennsylvania 94.000 provisorische Stimmzettel erhielten und dass laut dem Medienunternehmen „Penn live“ etwa 49.000 Briefwahlzettel, die vor Schließung der Wahllokale am Wahltag eintrafen, noch auszuzählen seien. (er)