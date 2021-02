Trump hält Rede auf Konservativen-Treffen: „Die unglaubliche Reise ist noch lange nicht vorbei“

Heute hält der 45. US-Präsident Donald Trump seine erste öffentliche Rede nach dem Verlassen des Weißen Hauses. Erste Auszüge aus seiner Rede finden Sie hier im Artikel. Epoch Times überträgt seine Rede auf dem jährlichen Konservativen-Treffen der CPAC ab ca. 21:40 Uhr live.

Der ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wird heute auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) seine erste öffentliche Rede nach dem Auszug aus dem Weißen Haus halten. Es deutet darauf hin, dass er sich in seiner Rede gegen die derzeitige politische Richtung des Weißen Hauses in Bezug auf die COVID-19-Lockdownmaßnahmen, China und den Sozialismus richten wird.

Ab ca. 21:40 Uhr wird die Epoch Times Trumps Rede live übertragen:

„Wir alle wussten, dass die Biden-Administration schlecht sein würde – aber keiner von uns hat sich vorgestellt, wie schlecht sie sein würde und wie weit sie noch gehen würde“, wird Trump durch einen Sprecher von ihn zitiert. „Joe Biden erster Monat war der katastrophalste eines US-Präsidenten in der modernen Geschichte“, wird Trump in seiner Rede sagen erklärt sein Sprecher weiter. Auch wird er sagen:

„Ich stehe heute vor Ihnen, um zu erklären, dass die unglaubliche Reise, die wir vor vier Jahren gemeinsam begonnen haben, noch lange nicht vorbei ist.“

Trump: „Die einzige Trennung [bei den Republikanern] besteht zwischen einer Handvoll politischer Mitläufer“

Mehrere Trump-Stellvertreter erklärten in den letzten Tagen, dass der frühere US-Präsident nicht versuchen wird, eine eigene politische Partei zu gründen, nachdem etwas mehr als ein Dutzend Mitglieder und Senatoren des Republikanischen Hauses dafür gestimmt haben, ihn anzuklagen oder zu verurteilen. Der Text seiner Rede deutet jedoch darauf hin, dass er versuchen wird, seine Unterstützung innerhalb der GOP zu stärken.

„Die Republikanische Partei ist vereint. Die einzige Trennung besteht zwischen einer Handvoll politischer Mitläufer des Washington D.C. Establishments und allen anderen im ganzen Land “, sagte er.

Die Rede scheint eine Vielzahl von Themen zu berühren, darunter die COVID-19-Pandemie, mit den geschlossenen Schulen und Sperrregeln. Er wird auch erwartet, dass es um Forderungen nach härteren Maßnahmen gegen die Kommunistische Partei Chinas (KPC) gehen wird.

Zudem wird vermutlich Trump seine Vision für Amerika vorstellen und seine Bedenken gegenüber der Politik von US-Präsident Joe Biden äußern.

Biden hat direkt nach seiner Amtsübernahme zahlreiche Exekutivmaßnahmen erlassen, um die Politik der Trump-Administration rückgängig zu machen. Für eine Reihe dieser Maßnahmen erhält er Gegenwind, einschließlich gerichtlicher Klagen.

Miller: Es ist genau das passiert, was Trump für den Fall der Amtsübernahme Bidens vorausgesagt hat

Der ehemalige Präsident wolle sich auf Themen wie den Amnestie-Vorstoß für illegale Einwanderer, den Stopp des Grenzmauerbaus und die Blockierung der Keystone-XL-Pipeline konzentrieren, sagte sein leitender Berater Jason Miller. Es sei genau das passiert, was Trump für den Fall der Amtsübernahme Bidens vorausgesagt habe.

Miller teilte Newsmax am Samstag mit, dass Trump beabsichtige, seine Ansichten über die wachsende Unterstützung der GOP (Grand Old Party) für seine „America First“ -Agenda sowie darüber zu sprechen, was die Republikanische Partei tun könnte, um bei den Wahlen 2022 und 2024 Siege zu erzielen.

Mit Material von The Epoch Times USA erstellt. (er)

