Trump: Hamas zeigt „keinen Respekt“ für die USA unter Biden

Die Terrororganisation Hamas hatte am ersten Tag der Feuerpause 17 Geiseln freigelassen. Da sich darunter kein einziger US-Bürger befand, habe die Hamas „keinen Respekt“ vor Amerika unter Präsident Joe Biden, schlussfolgerte der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Allerdings ließ die Hamas zwei Tage später ein vierjähriges amerikanisches Mädchen frei.

Die Hamas hatte am 20. Oktober zwei US-Bürger freigelassen. Nach Angaben des US-Geheimdienstes befinden sich unter den Geiseln der Terrororganisation noch rund zehn Amerikaner. Bei ihrem Überfall auf israelische Siedlungen am 7. Oktober, bei dem sie mehr als 1.000 Menschen brutal getötet hatten, nahm die Hamas auch etliche Menschen als Geiseln.

„Ist jemandem aufgefallen, dass die Hamas Menschen aus anderen Ländern zurückgebracht hat, aber bisher keine einzige amerikanische Geisel? Dafür gibt es nur einen Grund: Sie haben keinen Respekt vor unserem Land oder unserer politischen Führung. Dies ist eine sehr traurige und dunkle Zeit für Amerika.“ Das schrieb Präsident Trump am Samstag in einem Beitrag auf Truth Social, der auch auf X erschien.

Has anybody noticed that Hamas has returned people from other Countries but, so far, has not returned one American Hostage? There is only one reason for that, NO RESPECT FOR OUR COUNTRY OR OUR LEADERSHIP. This is a very sad and dark period of America!

