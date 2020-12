Trump: „In den nächsten Tagen werden viele große Dinge passieren“

US-Präsident Donald Trump sagte vor Reportern im Weißen Haus am Montag (7. Dezember), dass die Menschen in den kommenden Tagen „eine Menge großer Dinge“ erwarten können.

Zum mutmaßlichen Wahlbetrug erklärte er:

Ich glaube, der Fall ist aufgeklärt worden. Und jetzt finden wir heraus, was wir dagegen tun können. Aber Sie werden sehen, dass in den nächsten Tagen eine Menge großer Dinge passieren werden.“

Er ging nicht näher darauf ein. Weiter sagte er:

„Die Wahl war völlig manipuliert. Es ist eine Schande für unser Land“, stellte Trump fest. „Es ist wie in einem Land der Dritten Welt – diese Stimmzettel strömen von überall her ein, mit einer Maschinerie, von der niemand weiß, wem sie gehört und von der niemand etwas weiß. Sie haben ‚Pannen‘, wie man sie nennt. Pannen. Die Pannen waren keine Pannen. Sie wurden dabei erwischt, wie sie Tausende von Stimmen verschickt haben – übrigens alle gegen mich.“

Angeblich nicht genug Beweise?

Ab Ende November nahm das Rechtsteam von Trump an Veranstaltungen und Anhörungen mit Abgeordneten aus mehreren Schlüsselstaaten teil und argumentierte, dass die Abgeordneten nach der Verfassung der Vereinigten Staaten die Macht haben, ihre eigenen Wahlmänner zu wählen. Sie stellten auch Zeugen vor, die behaupteten, es habe Einschüchterungen, ungültige Stimmzettel, und statistische Unregelmäßigkeiten gegeben.

Staatssekretäre in mehreren Staaten sagten, es gebe nicht genügend Beweise für Betrug, um die Wahl zu kippen.

Am Wochenende ließ ein Richter in Michigan zu, dass zwei Dutzend Dominion Voting Systems-Maschinen in Antrim County von Trumps Rechtsabteilung forensisch überprüft werden. Antrim County hat auf eine Bitte um eine Stellungnahme nicht geantwortet.

Der Sprecher von Antrim County, Jeremy Scott, sagte der Detroit Free Press, dass forensische Bilder von Wahlautomaten aufgenommen werden, die während der Wahl vom 3. November benutzt wurden.

Trump-Anwältin Jenna Ellis sagte am Sonntag gegenüber Fox News, dass man am Montag die forensische Untersuchung durchführen und es etwa 48 Stunden später Ergebnisse geben wird. „Das wird uns eine Menge über diese Maschinen sagen“, sagte sie. „Ein Richter hat unserem Team tatsächlich Zugang gewährt … um eine forensische Untersuchung durchzuführen“, fügte Ellis hinzu.

Ellis sagte Fox News am Montag auch, dass das Team derzeit daran arbeitet, seine Klagen an den Obersten Gerichtshof zu bringen. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)