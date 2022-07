Trump in Washington: „Wir müssen unser Land wieder in Ordnung bringen“

Ehemaliger US-Präsident Donald Trump nahm an einer Wahlveranstaltung der republikanischen Kandidaten in Prescott Valley, Arozona, am 22.Juli 2022 teil. (Mario Tama/Getty Images)

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist erstmals seit der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden in Washington aufgetreten. Bei einer Rede auf dem America First Agenda Summit machte er Andeutungen auf eine mögliche weitere Kandidatur.

„Bei allem, was mir dieses korrupte Establishment antut, geht es nur darum, ihre Macht und Kontrolle über das amerikanische Volk erhalten“, sagte Trump am Dienstag in Washington bei einer Rede vor der konservativen Denkfabrik America First Policy Institute.

„Sie wollen euch in irgendeiner Form schaden. Sie wollen mir wirklich schaden, damit ich nicht mehr für euch arbeiten kann. Und ich glaube nicht, dass das passieren wird“, sagte Trump.

Er habe zwar ein „viel einfacheres“ Leben abseits der Politik. Aber er könne nicht wegbleiben. „Ich kann das nicht tun, weil ich die Menschen in unserem Land liebe“, sagte Trump. „Und die Menschen wollen nicht, dass ich es tue.“

„Wir müssen es vielleicht einfach noch mal machen“, fügte der 76-Jährige hinzu. „Wir müssen unser Land wieder in Ordnung bringen.“ In den „kommenden Wochen und Monaten“ wolle er „viele weitere Details“ vorlegen.

Wachsende Kriminalität

Der Ex-Präsident kam auch auf die wachsende Kriminalität in den USA zu sprechen. Der neuesten FBI-Statistik zufolge ist die Mordrate in den USA im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 29,4 Prozent angestiegen. Das ist einer der größten Zuwächse in einem Jahr, die jemals verzeichnet wurden.

„Wir leben in einem Land, das sich vor allem aus einem Grund so sehr verändert hat“, sagte der ehemalige US-Präsident.

„Es gibt keinen Respekt mehr vor dem Gesetz und schon gar keine Ordnung. Unser Land ist heute ein Sündenpfuhl des Verbrechens“. Angesichts der Zig-Millionen Drogentoten in den USA forderte Trump die Todesstrafe für Drogendealer.

Sturm auf das US-Kapitol

Später sprach Trump über den Ausschuss des US-Kongresses, der den Vorfall vom 6. Januar im Kapitol untersucht. Der Ausschuss würden weder ihm noch der politischen Bewegung, die er mit ins Leben gerufen hat, Schaden zufügen.

„Wenn ich zu Hause bleiben und nichts täte, würde die Verfolgung von Donald Trump sofort aufhören“, so Trump weiter. „Aber genau das werde ich nicht machen.“

Zuvor hatte der ehemalige Vizepräsident Mike Pence am Dienstag bei der Young America’s Foundation in Washington gesprochen. Pence gilt ebenfalls als möglicher Präsidentschaftsanwärter, verneinte jedoch eine mögliche Rivalität zwischen ihm und Trump. Vielmehr gehe er davon aus, dass sie „vielleicht unterschiedliche Schwerpunkte haben“.

„Um zu gewinnen, reicht es nicht, wenn die Konservativen nur kritisieren und sich beklagen“, sagte Pence in seiner Rede.

„Ich denke, die Zeit ist für uns gekommen, eine mutige, positive Agenda anzubieten, um Amerika wieder auf die Beine zu bringen. Und ich werde diese Botschaft weiterhin in das ganze Land tragen“.

Ex-Sicherheitsberater von Pence will Trump unterstützen

Der Sicherheitsberater des ehemaligen Vizepräsidenten, General a.D. Keith Kellogg, würde bei einem Duell zwischen Trump und Pence im Jahr 2024 Trump unterstützen.

„Manchmal muss man die Spur wechseln“, sagte Kellogg gegenüber dem Washington Examiner am Dienstag auf die Frage nach einem möglichen Wettkampf zwischen Trump und Pence. „Ich war schon immer ein Trump-Typ.“ (nh)

