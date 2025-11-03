Trump: Keine hochentwickelten Chips für China und andere Länder

US-Präsident Donald Trump will verhindern, dass China Blackwell-Chips von Nvidia kauft. In einem Interview aus der Reihe „60 Minutes“ mit dem Fernsehsender CBS betonte Trump, dass er das nicht zulassen werde. „Wir werden niemandem außer den Vereinigten Staaten erlauben, diese Chips zu haben.“

Huang: Entscheidung liegt bei Trump

Blackwell-Chips sind Hochleistungs-Grafikprozessoren von Nvidia, die speziell für Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und Rechenzentren entwickelt wurden. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen stellte sie im vergangenen Jahr vor.

Das Interview am Freitag, 31. Oktober, war Trumps erster Auftritt in der Sendung, seit er im Juli 2025 die Muttergesellschaft des Senders, Paramount, verklagt und eine 16-Millionen-Dollar-Einigung erzielt hatte. Im Gespräch sagte Trump, dass die Vereinigten Staaten derzeit im Wettrennen um KI führend sind. Doch die Lieferung der Chips an China könnte dem Land einen „gleichwertigen Vorteil“ im Wettbewerb verschaffen.

Am selben Tag äußerte Jensen Huang, CEO von Nvidia, die Hoffnung, dass sein Unternehmen eines Tages an China verkaufen könne. Derzeit gebe es aber keine Pläne dafür. „Ich hoffe es, aber diese Entscheidung liegt bei Präsident Trump“, sagte Huang gegenüber Reportern am Rande des APEC-CEO-Gipfels in Gyeongju, Südkorea.

Die Vereinigten Staaten haben Exportkontrollen für den Verkauf der fortschrittlichsten KI-Chips von Nvidia an China verhängt. So wollen sie den dortigen technologischen Fortschritt begrenzen. Das gilt in erster Linie für Anwendungen, die dem Militär des Landes zugutekommen könnten.

Am vergangenen Sonntag betonte Trump: „Dieser Chip ist allen anderen Chips um zehn Jahre voraus“, sagte Trump. „Nein, wir geben sie nicht an andere weiter.“

Trump traf sich am 30. Oktober in Busan, Südkorea, mit Xi Jinping, dem Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). Im Anschluss bestätigte der Präsident, dass sie über Halbleiter sprachen und China „mit Nvidia und anderen über den Kauf von Chips sprechen werde“. Er fügte jedoch hinzu: „Wir sprechen nicht über Blackwell.“

Republikaner und Demokraten warnen vor Verkauf an China

Vergangene Woche mahnten sowohl republikanische als auch demokratische Parlamentarier zur Vorsicht beim Verkauf hochentwickelter Chips an China.

Der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses zur KPCh erklärte in einem Beitrag auf X, dass sein Vorsitzender, der republikanische Abgeordnete John Moolenaar, der Trump-Regierung mitgeteilt habe, dass die Vereinigten Staaten „die neuesten fortschrittlichen KI-Chips nicht an den Hauptgegner unseres Landes verkaufen sollten“.

„In einer Zeit, in der die Versorgung mit den modernsten Chips begrenzt ist, sollten das Wachstum unserer Wirtschaft und die Förderung des amerikanischen Erfindergeistes Vorrang vor der Unterstützung der militärischen Modernisierung und der Menschenrechtsverletzungen der KPCh haben“, erklärte der demokratische Co-Vorsitzende des Ausschusses, Raja Krishnamoorthi, in einer Stellungnahme

Im Verlauf des CBS-Interviews sprach Trump auch Chinas Exportbeschränkungen für Seltene Erden an. Er erklärte, dass seine Regierung ein Notfallprogramm gestartet habe, um die Abhängigkeit von Land bei kritischen Rohstoffen zu reduzieren.

„Innerhalb eines bis anderthalb Jahren werden wir alles haben, was wir benötigen.“ Dann, so Trump, werde China keine Bedrohung mehr darstellen.