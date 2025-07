Das Wichtigste zum Zollstreit

Trump kündigt EU Zölle von 30 Prozent an – Brüssel will weiter verhandeln

Am 12. Juli kündigte US-Präsident Trump für die EU 30-prozentige Zölle an, gleiches gilt für Mexiko. Ursula von der Leyen erklärt, die EU sei weiterhin zu Verhandlungen bereit. An einer weiteren Liste für Gegenzölle wird gearbeitet – darunter fallen bisher US-Waren wie Jeans und Motorräder.