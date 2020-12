Trump kündigt „große Dinge“ für kommende Tage an | 100.000 unzulässige Stimmen in Georgia?

Anwalt Rudy Giuliani gehe es gut, sagte US-Präsident Donald Trump am Montag zu Reportern im Weißen Haus. Dieser war zuvor positiv auf das KPC-Virus getestet worden. Trump kündigte „große Dinge“ für die nächsten Tage an.

Trump kündigt „große Dinge“ für kommende Tage an

Trump zufolge gebe es klare Beweise für einen möglichen Wahlbetrug. Außerdem würden bald wichtigere Dinge geschehen.

„Es ist eine Schande für unser Land. Es ist wie in einem Drittweltland. Diese Stimmzettel strömen von überall, wobei Maschinen benutzt werden, die niemand kennt. Jetzt wissen wir jedoch, was wir dagegen tun können. Sie werden sehen, dass in den nächsten Tagen viele große Dinge passieren werden.“ – Donald Trump, US-Präsident

Der Präsident ging nicht näher darauf ein, was für große Dinge kommen werden. Möglicherweise bezog er sich auf den 14. Dezember, an dem Wahlmänner aus jedem US-Bundesstaat zusammen treffen, um formell den nächsten Präsidenten zu wählen.

Trump sprach auch über Giuliani. Dieser sei in guter Verfassung, so der Präsident. „Es geht ihm gut, ich habe gerade mit ihm gesprochen. Es geht ihm sehr gut, kein Fieber. Tatsächlich war er es, der mich in der Früh anrief. Das war mein erstes Gespräch heute. Er macht seine Sache gut, er ist ein Champion, der größte Bürgermeister in der Geschichte New Yorks. Doch was er jetzt macht, ist noch wichtiger.“ – Donald Trump, US-Präsident

In der vergangenen Woche bereiste Giuliani die umkämpften Staaten.

Trump twitterte, Giuliani habe, „unermüdlich daran gearbeitet, die korrupteste Wahl in der US-Geschichte aufzudecken“. Der Präsident wünschte ihm eine schnelle Genesung und schrieb: „Wir werden weitermachen“.

Giuliani bedankte sich in einem Tweet bei allen Menschen, die für ihn beten. Er erhole sich schnell und halte mit allem Schritt, fügte er hinzu.

Gericht in Georgia weist Powell-Klage ab

Georgia zertifizierte am 7. Dezember nach einer dritten Nachzählung erneut sein Wahlergebnis und bestätigte Joe Bidens Sieg im Bundesstaat. Einige Stunden davor hatte ein Gericht die Klage der Anwältin Sidney Powell abgewiesen.

Powell reichte die Klage im Namen einer Gruppe von Republikanern in Georgia ein. Darin heißt es: Es gebe rund 100.000 unzulässige Stimmen bei den diesjährigen Wahlen in Georgia. Das Ergebnis im Bundesstaat müsse für ungültig erklärt werden.

Laut Richter Timothy Batten sei Powells Forderung zu außergewöhnlich. Er sei nicht bereit, den Millionen Wählern in Georgia das Wahlrecht zu entziehen. Selbst wenn er Powells Antrag genehmigt, könnte ein höheres Gericht seine Entscheidung jederzeit aufheben, fügte Batten hinzu.

Zudem sei die Klage zu spät eingereicht worden und hätte bei einem staatlichen Gericht eingereicht werden müssen.

Sidney Powell plant, gegen die Entscheidung des Richters Berufung einzulegen. Sie schrieb in einer E-Mail an die Epoch Times, sie werde „sich so schnell wie möglich an den Obersten Gerichtshof wenden“.

Trump-Team darf Wahlmaschinen in Michigan überprüfen

Ein Richter in Michigan genehmigte eine forensische Überprüfung von 22 Dominion-Maschinen in Antrim County. Zuvor wurden Vorwürfen laut, dass die Stimmen dort manipuliert worden sein könnten.

Trump-Anwältin Jenna Ellis sagte gegenüber Fox News, die Maschinen würden am Sonntag etwa acht Stunden lang untersucht. Die Ergebnisse würden sie zwei Tage später erhalten, so Ellis.

Die Anordnung des Richters geht auf die Anfechtung eines Wählers zurück. Er warf vor, die Stimmzettel seien während einer Neuauszählung für einen Marihuana-Antrag beschädigt worden.

In der Anordnung wird die Präsidentenwahl nicht erwähnt. Antrim County war bereits aufgefallen, als die Wahlmaschinen 6.000 Stimmen von Trump auf Biden änderten. Das wurde später korrigiert.

„Marsch für Trump“-Bus macht Halt in Iowa

In Des Moines in Iowa begrüßten viele Trump-Anhänger den „Marsch für Trump“-Bus. Das auffällige Fahrzeug ist gerade auf einer Tour durch das ganze Land.

Bei der Kundgebung kamen wichtige konservative Akteure zu Wort, darunter der Geschäftsmann Michael Lindell und die leitende Beraterin der Trump-Kampagne Tana Goertz. Goertz sagte, sie sei gekommen, um den Diebstahl der Wahl zu verhindern.

„Es gibt Beweise, es gibt Videos, es gibt alles, alle Beweise, die sie brauchen. Die Anwälte müssen nur den Job erledigen und dafür sorgen, dass diese Sache gekippt wird.“ – Tana Goertz, Leitende Beraterin der Trump-Kampagne

Einige Trump-Anhänger sprachen davon, wie sie durch Trumps Präsidentschaft profitiert hatten. Der Geschäftsmann Gary Leffler äußerte sich zu den Vorteilen in der Agrarindustrie.

„Der Preis für ein Kilo Sojabohnen lag in den letzten zehn Jahren bei 30 Cent oder weniger. Sehen Sie sich heute den Markt an. Sojabohnen kosten mehr als 40 Cent pro Kilo, Tendenz steigend. Das sind also 10 Cent mehr pro Kilo für jeden einzelnen Landwirt. Sehen Sie sich den Preis für Mais an. Er ist jetzt über 16 Cent! Damit werden unsere Bauern für ihre harte Arbeit und ihren Einsatz belohnt“. – Gary Leffler, Zimmermann, Handwerker, Investor



Andere Trump-Anhänger brachten Argumente, weshalb es den USA schlechter gehen werde, sollte Biden Präsident werden.

„Unser Präsident muss wieder [ins Weiße Haus] oder ich werde kein Geschäft mehr haben. Wenn Biden dorthin kommt – was er nicht tun wird – sind wir Geschäftsinhaber erledigt. Wir sind erledigt.“ – Brain Kratzer, Eigentümer von „Farm Boy Garage“

Ein weiterer „Millionen MAGA March“ ist für den 12. Dezember geplant.