Trump: „Langes“ Telefongespräch mit Putin hat begonnen

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben ein „langes“ Telefongespräch mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin begonnen. „Ich spreche jetzt mit Präsident Putin“, schrieb Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Die „lange“ Unterhaltung dauere noch an und er werde sich nach deren Abschluss zum Inhalt des Gesprächs äußern, ergänzte der US-Präsident.

Treffen mit Selenskyj am Freitag im Weißen Haus

Am Wochenende hatte Trump nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesagt, er könne Putin mit der Lieferung von Marschflugkörpern vom Typ Tomahawk an Kiew drohen, falls Russland seine Angriffe auf die Ukraine nicht einstelle.

Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern und würden der Ukraine damit Angriffe tief in russischem Gebiet ermöglichen. Selenskyj wird am Freitag zu einem Treffen mit Trump im Weißen Haus erwartet.

Trump und Putin hatten sich Mitte August im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Das Treffen brachte aber keinerlei Fortschritte in Richtung einer Waffenruhe im seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden Ukraine-Krieg. Vielmehr setzte Russland seine Angriffe mit unverminderter Härte fort.

Trump hatte sich zuletzt enttäuscht über Putin geäußert, weil dieser weder die Kämpfe in der Ukraine einstellen noch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj persönlich zu Friedensgesprächen treffen wollte.(afp/dts/red)