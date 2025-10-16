Logo Epoch Times

vor 3 Minuten

Kompromisstöne bei erster Wehrdienst-Beratung im Bundestag

vor einer Stunde

Schadenersatz für Wirecard-Aktionäre: Urteil des Bundesgerichtshofs im November

vor einer Stunde

Cyberkriminelle erbeuten Kundendaten von Modekonzern Mango

vor einer Stunde

Türkische Spezialisten helfen bei Suche nach Leichen von Hamas-Geiseln

vor 2 Stunden

Untersuchungsausschuss befragt früheren Bundeskanzler Schröder als Zeugen

vor 3 Stunden

Deutschland größtes Hacker-Ziel in der Europäischen Union

vor 3 Stunden

Justiz will 720 Millionen Euro von russischer Bank einziehen

vor 4 Stunden

EU-Parlamentsausschuss schlägt Mindestalter von 16 Jahren für Onlinedienste vor

vor 5 Stunden

Rentner zu Tode geprügelt: Viereinhalb Jahre Jugendstrafe für 17-Jährigen aus Hagen

vor 5 Stunden

Hund bei Flugreise verloren - Entschädigung wie bei Gepäck

Logo Epoch Times
Ukraine-Krieg

Trump: „Langes“ Telefongespräch mit Putin hat begonnen

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert - und nebenbei ein Posting in Sozialen Netzwerken veröffentlicht.

top-article-image

US-Präsident Donald Trump (r.) begrüßt den russischen Präsidenten Wladimir Putin am 15. August 2025 in Anchorage, Alaska.

Foto: Andrew Harnik/Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben ein „langes“ Telefongespräch mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin begonnen. „Ich spreche jetzt mit Präsident Putin“, schrieb Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Die „lange“ Unterhaltung dauere noch an und er werde sich nach deren Abschluss zum Inhalt des Gesprächs äußern, ergänzte der US-Präsident.

Treffen mit Selenskyj am Freitag im Weißen Haus

Am Wochenende hatte Trump nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesagt, er könne Putin mit der Lieferung von Marschflugkörpern vom Typ Tomahawk an Kiew drohen, falls Russland seine Angriffe auf die Ukraine nicht einstelle.
Mehr dazu
Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern und würden der Ukraine damit Angriffe tief in russischem Gebiet ermöglichen. Selenskyj wird am Freitag zu einem Treffen mit Trump im Weißen Haus erwartet.
Trump und Putin hatten sich Mitte August im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Das Treffen brachte aber keinerlei Fortschritte in Richtung einer Waffenruhe im seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden Ukraine-Krieg. Vielmehr setzte Russland seine Angriffe mit unverminderter Härte fort.
Trump hatte sich zuletzt enttäuscht über Putin geäußert, weil dieser weder die Kämpfe in der Ukraine einstellen noch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj persönlich zu Friedensgesprächen treffen wollte.(afp/dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.