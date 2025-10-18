Logo Epoch Times

Begnadigung

Trump mildert Strafe von Santos ab - ehemaliger Abgeordneter kommt wieder frei

Der frühere republikanische Abgeordnete trat im Juli eine mehr als siebenjährige Haftstrafe an. die jetzt frühzeitig wieder vorbei ist. Der Grund: Trump milderte die Strafe ab.

top-article-image

George Santos wurde ursprünglich zu 87 Monaten Gefängnis verurteilt. (Archivbild)

Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

US-Präsident Donald Trump gewährt dem wegen Betrugs verurteilten früheren republikanischen Abgeordneten George Santos eine Strafmilderung.

Sofort aus dem Gefängnis entlassen

Diese habe er soeben unterschrieben, erklärte Trump auf Truth Social. Der Republikaner sei damit sofort aus dem Gefängnis entlassen. Was genau die Maßnahme umfasst, führte Trump nicht weiter aus.
„George Santos war so etwas wie ein „Schurke“, aber es gibt viele Schurken in unserem Land, die nicht gezwungen sind, sieben Jahre im Gefängnis zu verbringen“, führte Trump zuvor aus.
Er schrieb zudem: Santos sei über längere Zeiträume in Einzelhaft gewesen und – nach allem, was man höre – schrecklich misshandelt worden. Am Ende fügte Trump an: „Viel Glück, George – ein großartiges Leben wünsche ich dir!“
Santos war im April unter anderem wegen Betrugs und Identitätsdiebstahls zu mehr als sieben Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte sich schuldig bekannt. Santos trat die Strafe im Juli an.
In einem offenen Brief, der vor wenigen Tagen auf seinem X-Account geteilt wurde, hatte Santos Trump gebeten, nach Hause zurückkehren zu dürfen. (dpa/red)

