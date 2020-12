Trump ruft seine Unterstützer auf, am 6. Januar nach Washington zu kommen

Präsident Donald Trump hat am Samstag seine Unterstützer dazu aufgerufen, sich am 6. Januar 2021 einem geplanten Protest in Washington anzuschließen.

Trump twitterte, es sei „statistisch unmöglich“, dass er die Wahl 2020 verloren habe, und bezog sich dabei auf einen Bericht, den sein Handelsberater Peter Navarro in dieser Woche veröffentlichte.

Dann fügte er hinzu: „Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be wild!“

Es wird erwartet, dass sich Unterstützer von Trump vor dem Capitol versammeln, wenn die Mitglieder des Kongresses in einer gemeinsamen Sitzung am 6. Januar zusammenkommen, um die Wählerstimmen zu zählen. „Stop the Steal“-Organisatoren kündigten an, dass sie eine Veranstaltung abhalten werden.

Es besteht die Möglichkeit, dass der Kongress die Stimmen einiger Bundesstaaten für ungültig erklärt oder sie von einer demokratischen Wahlmännerliste in eine republikanische umwandelt.

(Mit Material von The Epoch Times USA / ks)