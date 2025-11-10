Trump ruft „Woche des Antikommunismus“ aus

US-Präsident Donald Trump hat am Montag eine „Woche des Antikommunismus“ ausgerufen. Trump bezeichnete in seiner vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung den Kommunismus als „eine der zerstörerischsten Ideologien der Geschichte“. „Heute wiederholen neue Stimmen alte Lügen und tarnen sie mit Begriffen wie ’soziale Gerechtigkeit‘ oder ‚demokratischer Sozialismus'“, fügte er hinzu.

Die Botschaft der neuen Vertreter der Ideologie bleibe dieselbe, erklärte Trump: „Gebt eure Freiheiten auf, vertraut auf die Macht der Regierung und tauscht die Hoffnung auf Eigentum gegen den leeren Trost der Überwachung ein.“

In seiner Erklärung schien sich Trump auch auf den linksgerichteten Demokraten Zohran Mamdani zu beziehen, der in der vergangenen Woche die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen hatte und sich als „demokratischen Sozialisten“ sieht. Der US-Präsident hatte Mamdani in der Vergangenheit als „Kommunisten“ bezeichnet und nach dessen Wahl erklärt, die US-Bürger stünden vor der „Wahl zwischen Kommunismus und gesundem Menschenverstand“.

Die nun am Montag eingeläutete „Woche des Antikommunismus“ hat einen rein symbolischen Wert. Derartige Proklamationen werden von US-Präsidenten genutzt, um ihnen wichtige Themen für einen Tag oder eine Woche in den Vordergrund zu stellen. (afp/red)