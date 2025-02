Trump schafft Maut in Innenstadt von New York wieder ab

Wie angekündigt hat US-Präsident Donald Trump die erst kürzlich eingeführte Stau-Maut in Teilen der New Yorker Innenstadt abgeschafft. „Die Stau-Maut ist tot“, erklärte Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social.

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, kündigte rechtliche Schritte gegen die Entscheidung an. „Wir sehen uns vor Gericht“, erklärte Hochul an Trump gerichtet im Onlinedienst X.

Trump, der selbst aus New York stammt, schrieb dazu in seinem Onlinedienst. „Manhattan und ganz New York sind gerettet“, erklärte der Präsident und fügte hinzu: „Lang lebe der König!“

Verkehrsbehörde der Stadt New York kündigt rechtliche Schritte an

Gouverneurin Hochul war von US-Verkehrsminister Sean Duffy über die Beendigung der Maut informiert worden. „Die Stau-Maut des Bundesstaats New York ist ein Schlag in das Gesicht der amerikanischen Arbeitsklasse und Kleinunternehmer“, begründete Duffy den Schritt.

Hochul empörte sich über den Eingriff der Regierung in die Souveränität ihres Bundesstaates. Der Beschluss sei „ein Angriff auf unsere Souveränität und Unabhängigkeit von Washington“, sagte die Gouverneurin vor Pressevertretern. Direkt an Präsident Trump gerichtet fügte sie im Onlinedienst X hinzu: „Wir sind ein Rechtsstaat und werden nicht von einem König regiert.“

Lesen Sie auch Schlagabtausch zwischen Trump und Selenskyj – Kreml zufrieden mit den Verhandlungen

Der Geschäftsführer der Verkehrsbehörde der Stadt New York (MTA), Janno Lieber, kündigte rechtliche Schritte an. „Die MTA hat heute vor einem Bundesgericht Klage eingereicht“, erklärte Lieber und nannte den Beschluss der Regierung einen „Angriff ohne jegliche Grundlage“.

Maut in New York galt seit Januar 2025

Die Maut war Anfang Januar kurz vor Trumps Amtsantritt in Teilen der New Yorker Innenstadt eingeführt worden. Wer mit seinem Fahrzeug nach Manhattan südlich des Central Parks wollte, musste eine Tagesgebühr von neun Dollar (8,60 Euro) zahlen. New York war damit die erste Stadt in den USA, die eine solche Maut erhob.

Zu dem Zeitpunkt, als die Maut eingeführt wurde, fuhren laut offiziellen Erhebungen täglich etwa 700.000 Fahrzeuge in das Maut-Gebiet in Manhattan. Ewige Staus führten dazu, dass die Autos nur etwa elf Kilometer pro Stunde Durchschnittsgeschwindigkeit hatten. Die Maut sollte die Staus reduzieren und gleichzeitig die Luftverschmutzung in der Stadt bekämpfen. (afp/red)