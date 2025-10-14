Trump: Sechs Tote bei US-Angriff auf Drogenschmugglerboot vor Venezuela

Das US-Militär hat erneut ein mutmaßliches Drogenschmugglerboot vor der Küste Venezuelas angegriffen. Dabei seien sechs Menschen getötet worden, teilte US-Präsident Donald Trump am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social mit. Das Schiff habe Drogen geschmuggelt und sei „mit illegalen narko-terroristischen Netzwerken verbunden“ gewesen. Der Angriff habe in internationalen Gewässern stattgefunden.

Damit wurden bei den bisherigen US-Militäreinsätzen gegen mutmaßliche Drogenboote den US-Behörden zufolge mindestens 27 Menschen getötet.

Trump will Strategie auf auf Landrouten anwenden

Die oppositionellen Demokraten sowie zahlreiche Rechtsexperten bezweifeln die Rechtmäßigkeit des Einsatzes tödlicher Gewalt in internationalen Gewässern und Hoheitsgebieten anderer Staaten gegen Verdächtige, die nicht festgenommen und befragt wurden.

Trump hält dagegen, dass diese Strategie im Kampf gegen den internationalen Drogenhandel erfolgreich sei. Künftig solle sie auch auf Drogenschmuggelrouten an Land angewendet werden.

Trump wirft Venezuelas linksnationalistischem Präsidenten Nicolás Maduro vor, Drogenbanden zu kontrollieren. Das Vorgehen des US-Militärs gegen die mutmaßlichen venezolanischen Drogenboote hat die Beziehungen der beiden Länder weiter verschlechtert. (afp/red)