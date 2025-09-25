Trump stellt Türkei Sanktionsende und Kampfjets in Aussicht

US-Präsident Donald Trump hat dem Nato-Partner Türkei ein Ende der Sanktionen im Verteidigungsbereich und einen milliardenschweren Kampfjet-Deal in Aussicht gestellt. Die US-Sanktionen könnten „nahezu sofort“ aufgehoben werden, sagte Trump am Donnerstag bei einem Empfang für den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan im Weißen Haus.

Erdogan werde womöglich „erfolgreich sein“ mit seinem Plan, US-Kampfflugzeuge der Typen F-16 und F-35 zu kaufen, ergänzte der US-Präsident.

Die USA hatten in Trumps erster Amtszeit im Jahr 2020 Sanktionen im Verteidigungssektor gegen die Türkei verhängt. Grund dafür war, dass die Türkei trotz US-Widerstands das russische Luftabwehrsystem S-400 gekauft hatte. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verschlechterten sich in der Folge, Washington schloss Ankara aus dem F-35-Kampfjetprogramm aus.

Im März hatte Erdogan in einem Gespräch mit Trump gefordert, sein Land wieder in das F-35-Programm aufzunehmen und den Kauf von F-16-Kampfjets zu ermöglichen. Die Türkei plant derzeit eine umfassende Modernisierung ihrer militärischen Luftflotte.

Stopp von Öl-Geschäften mit Russland

Trump hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dazu aufgerufen, kein Öl mehr von Russland zu kaufen. „Ich möchte, dass er kein Öl mehr aus Russland kauft, während Russland weiterhin gegen die Ukraine wütet“, sagte Trump am Donnerstag bei einem Besuch von Erdogan im Weißen Haus.

„Millionen Menschen sind gestorben. Wofür, fragt man sich.“ Er habe bereits am Vortag gesagt, dass der Krieg nicht weitergehen werde, weil die russische Wirtschaft in einem fürchterlichen Zustand sei, so Trump.

Das Treffen im Weißen Haus wollen Trump und Erdogan für Verhandlungen über Handelsverträge nutzen. „Wir haben ein ausgezeichnetes Verhältnis – sowohl, was den Krieg anbelangt, als auch den Handel“, sagte der US-Präsident über den türkischen Staatschef. „Wir werden großartige Handelsverträge abschließen, wir sind im Geschäft mit der Türkei.“ Erdogan ergänzte, man werde über die Lieferung von Mehrzweckkampfflugzeugen der Typen F-16 und F-35 sprechen. (afp/dts/red)