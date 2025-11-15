Trump streicht Zölle auf Rindfleisch, Kaffee und Bananen

US-Präsident Donald Trump hat eine Anordnung zur Senkung der US-Zölle auf landwirtschaftliche Importe wie Rindfleisch, Bananen, Kaffee und Tomaten unterzeichnet.

Von wechselseitigen Zöllen befreit

„Ich habe festgestellt, dass bestimmte landwirtschaftliche Produkte nicht den im April eingeführten wechselseitigen Zöllen unterliegen sollten“, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Beschluss. Die Ausnahmen seien am Vortag in Kraft getreten.

Auf der Liste stehen unter anderem Produkte, die die Vereinigten Staaten nicht anbauen können oder nur in unzureichender Menge im Vergleich zum Bedarf, wie Kaffee, Tee, Bananen und andere exotische Früchte.

Im April hatte der US-Präsident sogenannte wechselseitige Zölle von mindestens zehn Prozent auf die meisten in die USA eingeführten Produkte erlassen, um das Handelsdefizit des Landes zu reduzieren und die lokale Produktion zu unterstützen.

Diese Zölle betrafen jedoch auch Waren, die auf US-Boden gar nicht wachsen. (afp/red)