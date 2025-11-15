Logo Epoch Times

vor 22 Minuten

Von deutschem U-Boot versenkt: Forscher tauchen zu Wrack

vor 39 Minuten

Trump will BBC auf 5 Milliarden Dollar verklagen - wegen Betrug mit Doku

vor 42 Minuten

Hitlers Blut im Labor - Kriminalbiologe sieht valide Probe

vor einer Stunde

DFBs Mühsamer Sieg in Luxemburg: Den Druck „selber eingebrockt“

vor 2 Stunden

Hamburger Mutter und Kinder werden in Türkei beigesetzt

vor 11 Stunden

Kein ICE nach Köln Hauptbahnhof: Bahn startet Bauarbeiten

vor 11 Stunden

Innenministerium will weitere 30 Millionen Euro für Drohnenabwehr

vor 12 Stunden

Bus rammt Bushaltestelle in Stockholm: 3 Todesopfer

vor 13 Stunden

DFB-Elf mit Sané und Anton gegen Luxemburg

vor 13 Stunden

USA und Verbündete fordern rasche Annahme von Gaza-Friedensplan im UN-Sicherheitsrat

Logo Epoch Times
Landwirtschaft

Trump streicht Zölle auf Rindfleisch, Kaffee und Bananen

Mehrere Produkte, die Amerika entweder selbst nicht herstellt oder nur in unzureichenden Mengen zur Verfügung stehen, wurden von weiteren Zöllen befreit.

top-article-image

Landwirtschaftliche Arbeiten. (Archiv)

Foto: Thomas Stockhausen/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

US-Präsident Donald Trump hat eine Anordnung zur Senkung der US-Zölle auf landwirtschaftliche Importe wie Rindfleisch, Bananen, Kaffee und Tomaten unterzeichnet.

Von wechselseitigen Zöllen befreit

„Ich habe festgestellt, dass bestimmte landwirtschaftliche Produkte nicht den im April eingeführten wechselseitigen Zöllen unterliegen sollten“, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Beschluss. Die Ausnahmen seien am Vortag in Kraft getreten.
Auf der Liste stehen unter anderem Produkte, die die Vereinigten Staaten nicht anbauen können oder nur in unzureichender Menge im Vergleich zum Bedarf, wie Kaffee, Tee, Bananen und andere exotische Früchte.
Mehr dazu
Im April hatte der US-Präsident sogenannte wechselseitige Zölle von mindestens zehn Prozent auf die meisten in die USA eingeführten Produkte erlassen, um das Handelsdefizit des Landes zu reduzieren und die lokale Produktion zu unterstützen.
Diese Zölle betrafen jedoch auch Waren, die auf US-Boden gar nicht wachsen. (afp/red)
 

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.