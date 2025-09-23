Trump erklärt Antifa offiziell zur Terrororganisation
US-Präsident Donald Trump hat die Antifa offiziell als inländische Terrororganisation eingestuft, nach dem tödlichen Anschlag auf Charlie Kirk. Das Dekret bezeichnet die Bewegung als militaristisch, anarchistisch und gewalttätig, mit geheimen Strukturen und verdeckter Finanzierung.
Lesedauer: 4 Min.
Was ist Antifa?
Antifa, kurz für „antifaschistisch“, war in den letzten zehn Jahren mehrfach an gewalttätigen Protesten und Unruhen beteiligt. Anhänger vertreten häufig extreme politische Ansichten, darunter kommunistische oder anarchistische Ideologien.
Die Gruppe ist dezentral organisiert, agiert über lose Zellen und bevorzugt „direkte Aktionen“ gegenüber politischem Engagement. Mitglieder versuchen oft, ihre Identität durch Masken, Gesichtsbedeckungen und dunkle Kleidung zu verbergen.
Während Demonstrationen, wie im Sommer 2020 nach dem Tod von George Floyd, kam es in den USA wiederholt zu Gewalt, darunter das Werfen von Ziegelsteinen und Molotowcocktails.
Trump beschuldigt die Antifa, junge Amerikaner zu rekrutieren, zu radikalisieren und zu Aktionen zu bewegen, während sie ihre Mitglieder und Finanzierungsquellen verschleiern.
„Personen, die mit der Antifa verbunden sind oder in ihrem Namen handeln, koordinieren sich mit anderen Gruppen, um politische Gewalt zu verbreiten und legitime Meinungsäußerungen zu unterdrücken. Diese organisierte Anstrengung, politische Ziele durch Einschüchterung zu erreichen, ist inländischer Terrorismus“, heißt es in der Exekutivverordnung.
Reaktionen von US-Politikern
Demokraten reagierten zunächst nicht, während Republikaner die Entscheidung begrüßten. „Präsident @realDonaldTrump hat die richtige Entscheidung getroffen, diese radikale linke Gruppe als Terrororganisation einzustufen!“, schrieb der texanische Abgeordneter Lance Gooden auf X. An den Beitrag angehängt war ein Video, das Menschen mit Antifa-Fahnen zeigt, die skandieren: „No border, no wall, no USA at all.“
Der republikanische Abgeordneter Eli Crane kommentierte die Veröffentlichung der Erklärung des Weißen Hauses schlicht mit „Gut“.
Trump hatte die Maßnahme erstmals in der vergangenen Woche nach der Ermordung von Charlie Kirk angedeutet. Behörden berichteten, dass der Verdächtige anti-faschistische Botschaften auf den sichergestellten Kugeln eingraviert hatte.
Im Oval Office erklärte Trump, er werde die Gruppe als inländische Terrororganisation einstufen, sofern er die Unterstützung von Generalstaatsanwältin Pam Bondi und anderen Kabinettsmitgliedern habe. „Das ist etwas, das ich tun würde, ja. Ich würde das zu 100 Prozent tun. Antifa ist schrecklich“, sagte er.
Einige Republikaner forderten Trump bereits mehrmals zur Umsetzung auf. „Jeder Geldfluss und jeder Organisator, der sie unterstützt, muss zur Rechenschaft gezogen werden“, schrieb Abgeordneter Andy Ogles auf X. „Sie sind inländische Terroristen und müssen bestraft werden.“ (afp/et/red)
