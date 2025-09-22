Logo Epoch Times

Israel will nicht an UN-Sicherheitsratssitzung zu Gaza-Krieg teilnehmen

Chiphersteller Nvidia will Milliarden in OpenAI-Rechenzentren investiern

Putin verleiht US-Bürgerin nach Vorwürfen gegen Biden russischen Pass

Österreichisch: Energiekonzern OMV feuert mutmaßlichen russischen Spion

Durchtrennte Bahnkabel in NRW: Polizei geht von Sabotage aus

E-Mail an Epstein: Britische Stiftung stellt Zusammenarbeit mit Ex-Frau von Prinz Andrew ein

Hamas veröffentlicht weiteres Video von deutsch-israelischer Geisel Ohel

USA nach Luftraumverletzungen: Werden NATO verteidigen

Russische Kampfjets über Estland: Deutschland und 48 weitere Staaten sehen „Eskalation“

In Frankreich lebendes Pandapaar soll zurück nach China

UN-Generaldebatte

Trump trifft am Dienstag Selenskyj in New York

Zum Auftakt der UN-Generaldebatte in New York ist US-Präsident Donald Trump der zweite Redner. In seiner Ansprache will er die weltweite Stärke der USA und seine bisherigen Erfolge hervorheben. Am Rande der Tagung trifft er zudem den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj.

Donald Trump (Archiv)

Redaktion
US-Präsident Donald Trump kommt am Dienstag am Rande der UN-Generaldebatte in New York mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammen. Das bestätigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Montag in Washington.
Trump werde zudem bilateral den argentinischen Präsidenten Javier Milei treffen sowie UN-Generalsekretär António Guterres und Spitzen der Europäischen Union, sagte Leavitt, ohne Details zu den EU-Gesprächspartnern zu nennen.

Trump ist der zweite Redner am Dienstag

Bei den Vereinten Nationen in New York beginnt am Dienstag die Generaldebatte der Staats- und Regierungschefs. Trump ist der zweite Redner nach Brasiliens Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva. In seiner Ansprache werde der US-Präsident „die Erneuerung der amerikanischen Stärke auf der ganzen Welt“ hervorheben sowie seine eigenen „historischen Leistungen“ in den acht Monaten seiner zweiten Amtszeit, sagte Leavitt.
„Der Präsident wird zudem darlegen, wie globalistische Institutionen die Weltordnung erheblich geschwächt haben, und er wird seine klare und konstruktive Vision für die Welt umreißen“, betonte die Sprecherin. Trump hatte im Rahmen seiner „America first“-Politik (Amerika zuerst) den Kurs der UNO wiederholt kritisiert und Finanzmittel gekürzt.
Im weiteren Tagesverlauf plant Trump nach Angaben des Weißen Hauses zudem ein gemeinsames Treffen mit Vertretern aus Katar, Saudi-Arabien, Indonesien, der Türkei, Pakistan, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jordanien. Dabei dürfte der Gazakrieg im Mittelpunkt stehen.
Mit diesem Thema sowie mit der Ukraine befasst sich am Dienstag auch der UN-Sicherheitsrat. Die Bundesregierung wird in New York durch Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) vertreten. (afp/red)

