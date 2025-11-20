Trump unterzeichnet Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten

US-Präsident Donald Trump hat am 19. November ein Gesetz zur Freigabe der Akten über den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unterzeichnet.

Der Epstein Files Transparency Act verpflichtet das Justizministerium, „alle nicht klassifizierten Aufzeichnungen, Dokumente, Mitteilungen und Ermittlungsunterlagen“ im Zusammenhang mit Epstein spätestens 30 Tage nach Inkrafttreten des Gesetzes „in einem durchsuchbaren und herunterladbaren Format“ freizugeben.

Die Maßnahme verbietet es dem Justizministerium, Unterlagen aus politischen oder rufschädigenden Gründen zurückzuhalten, zu verzögern oder zu redigieren.

Eingebracht wurde das Gesetz von dem demokratischen Abgeordneten Ro Khanna aus Kalifornien.

Trump: Epstein war Demokrat

Das Gesetz ist das Ergebnis eines monatelangen parteiübergreifenden Vorstoßes im Kongress.

„Jeffrey Epstein […] war sein Leben lang Demokrat, spendete Tausende Dollar an demokratische Politiker und stand in enger Verbindung zu vielen bekannten Persönlichkeiten der Demokratischen Partei“, schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social, nachdem er das vom Kongress verabschiedete Gesetz unterzeichnet hatte.

Vor der Abstimmung forderte Trump die Republikaner auf, den Gesetzentwurf zu unterstützen.

„Die Republikaner im Repräsentantenhaus sollten für die Freigabe der Epstein-Akten stimmen, denn wir haben nichts zu verbergen. Es ist an der Zeit, sich von diesem demokratischen Schwindel zu lösen, der von radikalen linken Verrückten inszeniert wurde, um vom großen Erfolg der Republikanischen Partei abzulenken, einschließlich unseres jüngsten Sieges über den ‚Shutdown‘ der Demokraten“, schrieb er in einem Beitrag auf Truth Social.

Der Präsident erklärt zuvor, er unterzeichne den Gesetzentwurf, wenn er auf seinem Schreibtisch lande. „Wir haben nichts mit Epstein zu tun. Die Demokraten schon. Alle seine Freunde waren Demokraten“, sagte er am 17. November im Oval Office.

Schwärzungen sind möglich

Das Ministerium darf jedoch Unterlagen zurückhalten, die die Identität der Opfer preisgeben, Material über sexuellen Kindesmissbrauch enthalten, laufende Ermittlungen oder Strafverfolgungsmaßnahmen des Bundes gefährden oder Bilder von Tod, körperlicher Misshandlung oder Verletzungen von Personen zeigen.

Gemäß dem Gesetz müssen alle Schwärzungen mit einer schriftlichen Erklärung einhergehen, die im Bundesregister veröffentlicht und dem Kongress vorgelegt wird.

Darüber hinaus verpflichtet die Maßnahme den Generalstaatsanwalt, innerhalb von 15 Tagen nach Freigabe der Akten einen Bericht an die Justizausschüsse des Repräsentantenhauses und des Senats vorzulegen.

In diesem müssen alle Kategorien der freigegebenen und zurückgehaltenen Unterlagen aufgeführt sein. Zudem soll der Bericht eine Zusammenfassung der vorgenommenen Schwärzungen einschließlich der Rechtsgrundlage sowie eine Liste aller Regierungsbeamten und politisch exponierten Personen enthalten, die in den freigegebenen Unterlagen namentlich genannt oder erwähnt werden.

In Bezug auf die Freigabe weiterer Epstein-Akten erklärte Generalstaatsanwältin Pam Bondi, dass das Justizministerium sich an das Gesetz halten werde, während es die Opfer schütze und „maximale Transparenz“ gewährleiste.