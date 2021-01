Trump verspricht „geordnete“ Übergabe an Joe Biden

Der Senat hat am gestrigen 6. Januar die Anfechtung der Stimmen aus Arizona und Pennsylvania abgelehnt. Somit wird Joe Biden am 20. Januar als neuer Präsident der Vereinigten Staaten eingeweiht werden. Donald Trump verspricht einen "geordneten Übergang".

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstagmorgen versprochen, dass die Machtübergabe an den designierten Präsidenten Joe Biden geordnet verlaufen wird. Gleichzeitig gelobte er, weiter für ein besseres Amerika zu kämpfen.

„Auch wenn ich mit dem Ausgang der Wahl absolut nicht einverstanden bin und die Fakten mir Recht geben, wird es dennoch einen geordneten Übergang am 20. Januar geben. Ich habe immer gesagt, dass wir unseren Kampf fortsetzen werden, um sicherzustellen, dass nur legale Stimmen gezählt wurden“, sagte Trump in einer Erklärung.

„Während dies das Ende der großartigsten ersten Amtszeit in der Geschichte eines Präsidenten darstellt, ist es erst der Anfang unseres Kampfes, Amerika wieder großartig zu machen!“

Der Kongress bestätigte Biden gegen 3:45 Uhr als designierten US-Präsidenten.

Die gemeinsame Sitzung zur Auszählung der Stimmen wurde von Demonstranten unterbrochen, die das Capitol stürmten, was zu einer längeren Verzögerung führte. Eine Gruppe von Polizeibeamten, die Verstärkung vom U.S. Marshals Service, dem FBI und anderen Behörden erhielt, vertrieb die Demonstranten und erlaubte den Abgeordneten, wieder zusammenzukommen und die Wahlstimmen auszuzählen.

Einsprüche gegen zwei Staaten, Arizona und Pennsylvania, wurden mit der erforderlichen Unterstützung eingereicht, aber letztendlich abgelehnt.

Biden erhielt 306 Wahlmännerstimmen gegenüber Trumps 232.

Trump hatte die Republikaner dazu aufgerufen, Einspruch gegen Stimmen aus umkämpften Staaten einzulegen, in denen Betrug vermutet oder nachgewiesen wurde. Dazu gehörten Georgia, Michigan und Wisconsin. Einsprüche erfordern die Unterstützung von mindestens einem Senator. Die Senatoren unterstützten nur Einsprüche gegen zwei Staaten.

Biden macht Trump für Gewalt verantwortlich

Bidens Team hatte die geplanten Abstimmungseinwände kritisiert. Nachdem der Senat mit 93:6 Stimmen gegen die Ablehnung der Zertifizierung von Arizona gestimmt hatte, nannte Ronald Klain, Bidens neuer Stabschef, die Abstimmung „eine überwältigende Ablehnung der grundlosen, antidemokratischen Anfechtung des Willens der Wähler von Arizona“.

Trump beschuldigte bei einer Kundgebung am Mittwochmorgen die Demokraten, die Wahl zu stehlen und die „Fake-News-Medien“, sie zu unterstützen.

„Das ist es, was sie getan haben und was sie tun. Wir werden niemals aufgeben. Wir werden nie nachgeben, das passiert nicht. Man gibt nicht nach, wenn Diebstahl beteiligt ist“, sagte er in Washington, in der Nähe des Capitols.

Trump hatte Vizepräsident Mike Pence aufgefordert, in seiner Rolle als Vorsitzender der gemeinsamen Sitzung, Wahlstimmen aus den umstrittenen Staaten abzulehnen. Pence tat dies nicht. Er erklärte, er habe nicht die „alleinige Autorität“ dies zu tun.

Biden und andere haben den Präsidenten für die Gewalt im und am Capitol verantwortlich gemacht. Vier Menschen starben auf dem Gelände.

Was passiert ist, „ist nicht Protest; es ist Aufstand“, sagte Biden in einer Ansprache an die Nation.

„Amerika steht für Ehre, Anstand, Respekt und Toleranz. Das ist es, was wir sind. Das ist, wer wir immer gewesen sind. Die Bestätigung der Wahl des Electoral College, es soll ein heiliges Ritual sein, das wir bejahen, sein Zweck ist es, die Erhabenheit der amerikanischen Demokratie zu bekräftigen. Aber die heutige Erinnerung, eine schmerzhafte, zeigt, dass die Demokratie zerbrechlich ist, und um sie zu bewahren, braucht es Menschen guten Willens, Führer, die den Mut haben, aufzustehen, die sich nicht dem Streben nach Macht oder ihren persönlichen Interessen verschrieben haben, dem Streben nach ihren eigenen egoistischen Interessen um jeden Preis, sondern dem Gemeinwohl“, fügte er hinzu. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)