Trump: „Wenn wir den Betrug nicht ausmerzen, haben wir kein Land mehr“ | Powell: Jeder Patriot soll jetzt aufstehen

US-Präsident Donald Trump hielt fast eine Stunde lang die, wie er es nennt, “wichtigste Rede”, die er je gehalten hat. Er nannte Einzelheiten zu zahlreichen Vorwürfen über Unregelmäßigkeiten und Betrug im ganzen Land. Die Medien und Richter wüssten ganz genau, wer die Wahl gewonnen hat, so Trump. Sie weigern sich aber, die Beweise zu akzeptieren. „Unser Land braucht jemanden“, der die Wahrheit akzeptiert, so der US-Präsident.

Sidney Powell und Lin Wood nahmen am 2. Dezember an einer “Stoppt den Diebstahl”-Kundgebung in Georgia teil. Powell sprach darüber, wie die Menschen betrogen wurden, warum die Wahlergebnisse nicht gültig sind und wie mit der Stichwahl in Georgia umgegangen werden sollte.

Das Oberste Gericht der USA soll eine republikanische Wahl-Klage in Pennsylvania aufgreifen. Das fordert der republikanische Senator Ted Cruz. Ihm zufolge halte sich der Oberste Gerichtshof normalerweise aus Wahl-Streitigkeiten heraus. Doch hierbei gehe es um einen anderen Fall. Es seien außergewöhnliche Zeiten. Viele Amerikaner glauben, dass bei der Wahl manipuliert wurde, so Cruz weiter.

Die heutigen Themen:

00:00 Trump: Kämpfe für “Alle zukünftigen Wahlen”

02:49 Georgia: Powell und Wood sprechen bei “Stoppt den Diebstahl”

05:47 Cruz: Oberster Gerichtshof soll Wahl-Klage in Pennsylvania bearbeiten